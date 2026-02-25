2026. február 25. szerda Géza
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog

Pénzcentrum
2026. február 25. 16:01

Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet: ami eddig a linkek közti végtelen görgetést, ár-összehasonlító oldalak böngészését és webshopról webshopra ugrálást jelentette, azt hamarosan mesterséges intelligencia által vezérelt „ügynökök” válthatják fel. A kérdés már nem az, hogy technológiailag lehetséges-e mindez, hanem az, hogy a vásárlók és a kereskedők valóban ezt akarják-e.

Az elmúlt években a Pénzcentrumon több alkalommal is foglalkoztunk azzal, hogy melyek azok az elsőre aprónak tűnő, mégis sorsfordító változások, amelyek alapjaiban alakíthatják át a mindennapi életünket a közeljövőben. Írtunk már korábban a jövő városairól és a jövő otthonairól is, valamint arról hogyan formálhatják át a technológiai innovációk a közlekedést vagy az energiagazdálkodást. 

Foglalkoztunk azzal, hogyan nézhet ki az oktatás a mesterséges intelligencia mindennapos integrálásával, az egészségügy jövőjéről pedig (sok más mellett) éppen nemrég egy nagyinterjúban beszélgettünk Rab Árpád jövőkutatóval.

Mostani cikkünkben egy újabb, látszólag hétköznapi, valójában azonban alapjaiban átalakuló területtel foglalkozunk: a vásárlással. A Financial Times nemrég egy videóban azt elemezte, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia az online vásárlási trendeket. Szakértők szerint az AI integrálása erre a területre elkerülhetetlen - de vajon kényelmesebb, gyorsabb és olcsóbb lesz minden, vagy éppen elveszítünk valamit abból az élményből, amit ma még természetesnek veszünk? 

Az elképzelés kétségtelenül radikális: a klasszikus kereső helyett egy AI-alapú rendszer jelenne meg a vásárlók számára, amely nemcsak termékeket ajánl, hanem összehasonlítja az árakat, sőt akár még magát a vásárlást is lebonyolítja ugyanazon a felületen. A jövőkép szerint a felhasználó csupán kiadja a feladatot és megszabja a költségkeretet egy AI-ügynöknek, például olyan formában, hogy: „kell egy megbízható laptop 400 ezer forintig” –, az AI pedig önállóan intéz mindent.

Bár kényelmesen hangzik, de sok kérdést is felvet ez az innováció, például azzal kapcsolatban, hogy jó-e, ha a vásárló döntési jogot ad át - és ha igen, akkor mennyit. 

Mit lép erre a Google?

De fontos kérdés az is, hogy azok a platformok, amelyek komoly protifot termeltek a felhasználók szokásainak monitorozásából, hogyan reagálnak arra a változásra, amelynek során a vásárlók döntését többé már nem befolyásolják például a hirdetések.

Emiatt nem véletlen, hogy a nagy technológiai szereplők is komolyan készülnek erre az átmenetre. Az év elején a Google az e-kereskedelmi óriások és márkák felé nyitott a National Retail Federation Conference rendezvényen, amelyet New Yorkban tartottak.

Itt mutatták be azt az új AI-alapú keresési megközelítést, amelyben a márkák közvetlenül jelenhetnek meg az ajánlásokban, és a termékek akár azonnal meg is vásárolhatók.

A vállalat szerint a hagyományos keresés „ráncfelvarráson” esik át: az AI – a felhasználó engedélyével – e-mailekben és fotókban található információkat is felhasználhat, hogy relevánsabb ajánlásokat tegyen. Ez valóban kényelmesebb és személyre szabottabb élményt ígér, ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel az adatvédelemről.

Személyre szabás: áldás vagy kockázat?

Az AI-vásárlási asszisztensek egyik legerősebb érve a „hiperperszonalizáció”. Nem mindegy ugyanis, mit vásárolunk. Egy ruhadarab esetében sokan szeretnek inspirálódni, böngészni, trendeket nézni, míg mondjuk nyomtatópatron vásárlásakor a legtöbben gyors, automatikus megoldást akarnak.

A technológia már most képes arra, hogy például edzésprogramot állítson össze, figyelembe véve a felhasználó lakóhelyét, életmódját, sőt még az időjárást is, és ehhez ajánljon cipőt vagy sportruházatot.

Egy másik friss funkció az úgynevezett „agentic” helyi telefonálás: az AI felhívja a környékbeli üzleteket, érdeklődik egy konkrét termék – mondjuk egy rózsaszín bicikli – elérhetőségéről, áráról, akcióiról, majd összefoglalót ad a felhasználónak. Ennek a rendszernek a hatékonysághoz nem fér kétség, az azonban nagy kérdés, hogy hol húzódik a határ a segítőkész asszisztens és a „túl sokat tudó”, kissé ijesztő kereskedelmi eszköz között? Ugyanis nem lehet szó nélkül elmenni a kockázatok mellett.

Az AI-alapú vásárlás adatbiztonsági aggályokat vet fel: mennyi személyes információt vagyunk hajlandók átadni a kényelemért cserébe? Emellett ott az algoritmikus torzítás kérdése is: vajon az AI valóban a legjobb ajánlatot mutatja, vagy azt, amely mögött erősebb kereskedelmi érdek áll?

A csalás lehetősége szintén nőhet, ha a felhasználók vakon megbíznak az automatizált döntésekben. Egy nagyobb értékű vásárlásnál – autó, elektronikai eszköz, utazás – sokan még mindig szeretnek „képben lenni”, saját maguk mérlegelni az opciókat.

És mit szólnak ehhez a kereskedők, illetve maguk a vásárlók?

A másik nagy kérdés a forgalom. Ha az AI mindent egy felületen intéz, vajon a webshopok látogatottsága visszaesik-e? A márkák számára kulcskérdés, hogy láthatók maradnak-e, vagy teljesen kiszolgáltatottá válnak az AI-ajánlórendszereknek.

Az biztos, hogy az online kereskedelem logikája átalakulóban van. A hangsúly a keresésről a bizalomra helyeződik át: a vásárlók részéről az AI felé, a kereskedők részéről pedig a platformok irányába.

Végül ott egy kevésbé technikai, de annál emberibb kérdés: nem fog-e hiányozni maga a nézelődés? Az online vásárlás sokak számára nemcsak célszerűség, hanem élmény is. Inspiráció, véletlen felfedezések, összehasonlítások – ezek mind háttérbe szorulhatnak, ha mindent egy algoritmus dönt el helyettünk.

Nemcsak az online vásárlás áll átalakulás előtt

Egy korábbi interjúnkban Kende Gáborral, a Kende Retail vezetőjével beszélgettünk az egyre inkább az automatizáció felé haladó fizikai boltok, áruházak jövőjéről. A szakértő a következőt nyilatkozta a Pénzcentrumnak:

„Ha igazán a jövőbe nézünk, akkor a vásárlás egy teljesen új szintre léphet. El tudom képzelni, hogy egyszer az arcunkat összekötjük a bankkártyánkkal, és innentől kezdve nincs szükség sem kasszára, sem külön üzletekre. Bemész egy nyitott térbe, végigsétálsz, leveszed a termékeket – ruhát próbálsz, könyvet lapozgatsz –, és ahogy kilépsz a területről, automatikusan megtörténik a fizetés. A rendszer pedig azonnal szétosztja az összeget azoknak a boltoknak, akiknél vásároltál. Ennél kényelmesebb vásárlási élményt el sem tudok képzelni. Az emberek többsége – és ezt ne felejtsük el – még mindig szeret személyesen vásárolni. Szereti megtapogatni a terméket, megnézni, hogy tényleg olyan-e, mint amilyet elképzelt. A fizikai boltok nem fognak eltűnni, mert mindig lesz egy réteg, aki az élményt is keresi a vásárlásban.”

A jövő tehát nem fekete-fehér. Az AI-vásárlási ügynökök kényelmet és hatékonyságot ígérnek, de csak akkor terjedhetnek el igazán, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a személyre szabás és az adatvédelem, az automatizmus és a kontroll, a hasznos asszisztens és a „túl tolakodó” technológia között. És úgy tűnik, nagyjából hasonló szempontok játszanak szerepet az offline vásárlás esetében - azon túl, hogy természetesen munkaerőpiaci szempontokat is mérlegelnie kell egy szektornak az ehhez hasonló nagyszabású innovációk bevezetése előtt.

A nagy kérdés már csak az: készen állunk-e erre a váltásra, vagy inkább még egy jó ideig ragaszkodni fogunk a régi, jól bevált böngészéshez?
Címlapkép: Getty Images
