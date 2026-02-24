Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
A világ leghíresebb szeszes italai közé tartozik a latin-amerikai eredetű tequila, ami nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják: sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik! Te kóstoltad már a tequilát, netalántán ez az egyik kedvenc italod? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb szeszesital kvízét és tedd próbára a tequilával kapcsolatos tudásod – lássuk, hány pontot sikerül elérned!
Kvíz: Gyakran iszol tequilát? Tedd próbára tudásod, mutasd meg, milyen jól ismered kedvenc italod!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!
A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat.
Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak.
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.
A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat.
A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát.
Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!
Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!
Kvíz: Mennyire ismered a világ leghíresebb romantikus drámáját, a Rómeó és Júlia történetét? Most kiderül!
A mai kvíz során az eredeti Shakespeare-mű kapcsán teszünk fel kérdéseket. Te mennyire emlékszel a dráma cselekményére, szereplőire, motívumaira?
Valentin-nap apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait.
Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi volt ezeknek a híres magyaroknak az eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?
A mai kvíz során ismert magyar és magyar származású hírességek eredeti neveire kérdezünk rá. Lássuk, hányat találsz el a 10-ből!
Ha te is Toyotát vezetsz, vagy ha ültél már ilyen autóban, töltsd ki a Pénzcentrum mai autós kvízét és tedd próbára ismereteidet!
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben?
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az aranyember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része Tímár Mihálynak!
Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!
Farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. Találd ki, milyen fajta fánk látható a képeken!
Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji virágokat – lássuk, hányat vagy képes közülük megnevezni mindössze képek alapján!
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-