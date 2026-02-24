2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gold tequila with salt and lime slices on a wooden table.
Kvíz

Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!

Pénzcentrum
2026. február 24. 17:58

A világ leghíresebb szeszes italai közé tartozik a latin-amerikai eredetű tequila, ami nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják: sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik! Te kóstoltad már a tequilát, netalántán ez az egyik kedvenc italod? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb szeszesital kvízét és tedd próbára a tequilával kapcsolatos tudásod – lássuk, hány pontot sikerül elérned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Gyakran iszol tequilát? Tedd próbára tudásod, mutasd meg, milyen jól ismered kedvenc italod!

1/10 kérdés
Melyik országból származik a tequila nevű égetett szeszes ital?
USA
Venezuela
Mexikó
Kolumbia
2/10 kérdés
Melyik növényből készítik a tequilát?
vegyes gyümölcs
kaktusz
agávé
cukornád
3/10 kérdés
Hány százalék a mexikói tequilák átlagos alkoholtartalma?
25-30%
55-60%
42-44%
38-40%
4/10 kérdés
Hogy nevezik a nem 100% agávé tartalmú tequilákat?
noble
mixto
puro
silver
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem tartozik a tequilák tipikus színező- és ízesítőanyagai közé?
fruktózszirup
tölgyfakivonat
karamell
árpamaláta
6/10 kérdés
Milyen kísérőkkel isszák a silver tequilát?
cukor és citrom
fahéj és narancs
kakaó és kaktuszfüge
só és lime
7/10 kérdés
Hogy nevezik az agávé aratására szakosodott munkásokat?
jimadorok
jóvenek
torreádorok
piñák
8/10 kérdés
Mennyi idő a tequila megengedett legrövidebb érlelési ideje?
2 hónap
3 év
1 év
érlelés nélkül is készülhetnek
9/10 kérdés
Mi a Magyarországon is népszerű Sierra tequila védjegye?
hosszú, keskeny üveg
sombrero alakú kupak
zöld színű üveg
viaszba mártott üvegnyak
10/10 kérdés
Hány tequilatermelő vidéket tartanak számon Mexikóban?
11
8
2
5
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #ital #gasztro #szórakozás #alkoholfogyasztás #italok #mexikó #kvíz #dél-amerika #gasztro kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:07
17:58
17:49
17:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
4 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
3 napja
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
5
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 18:07
Mozgásban a forint: nagy elmozdulás jöhet a kamatdöntés után
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 17:10
Itt a bejelentés: ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték
Agrárszektor  |  2026. február 24. 17:29
Eljött a mélypont: termelők tömegei bánhatják azt, ami történt
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel