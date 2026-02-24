Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ leghíresebb szeszes italai közé tartozik a latin-amerikai eredetű tequila, ami nem csak azért különleges, ahogyan fogyasztják: sokan nem is gondolnák, milyen furcsa növény párlatából készítik! Te kóstoltad már a tequilát, netalántán ez az egyik kedvenc italod? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb szeszesital kvízét és tedd próbára a tequilával kapcsolatos tudásod – lássuk, hány pontot sikerül elérned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Gyakran iszol tequilát? Tedd próbára tudásod, mutasd meg, milyen jól ismered kedvenc italod! 1/10 kérdés Melyik országból származik a tequila nevű égetett szeszes ital? USA Venezuela Mexikó Kolumbia Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik növényből készítik a tequilát? vegyes gyümölcs kaktusz agávé cukornád Következő kérdés 3/10 kérdés Hány százalék a mexikói tequilák átlagos alkoholtartalma? 25-30% 55-60% 42-44% 38-40% Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy nevezik a nem 100% agávé tartalmú tequilákat? noble mixto puro silver Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem tartozik a tequilák tipikus színező- és ízesítőanyagai közé? fruktózszirup tölgyfakivonat karamell árpamaláta Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen kísérőkkel isszák a silver tequilát? cukor és citrom fahéj és narancs kakaó és kaktuszfüge só és lime Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezik az agávé aratására szakosodott munkásokat? jimadorok jóvenek torreádorok piñák Következő kérdés 8/10 kérdés Mennyi idő a tequila megengedett legrövidebb érlelési ideje? 2 hónap 3 év 1 év érlelés nélkül is készülhetnek Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a Magyarországon is népszerű Sierra tequila védjegye? hosszú, keskeny üveg sombrero alakú kupak zöld színű üveg viaszba mártott üvegnyak Következő kérdés 10/10 kérdés Hány tequilatermelő vidéket tartanak számon Mexikóban? 11 8 2 5 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

