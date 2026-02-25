2026. február 25. szerda Géza
Budapest, 2023. február 5.Céglogó az MVM Next Földgáz ügyfélszolgálati iroda épületén a főváros VIII. kerületében, a Fiumei úton.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Du
Gazdaság

Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. február 25. 09:07

Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.

A számlázást az MVM folyamatosan végezi, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák. A számlában majd látni, ha abban megjelenik a rezsistop kedvezmény, gázszámlák esetében a „Támogatás, túlfizetés” soron, áramszámlákban pedig a „Támogatás” soron. Részletes ütemezés:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Február 18-tól

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december-január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.

Február 28-ig, legkésőbb március elejéig

Előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján (villanykapcsoló ábrája esetén kód érkezik egy MVM-es számlán) az egyszeri, 7.000 forintos támogatás.

Március 7-től

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg február hónapban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás.

Március 16-tól

Érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított rezsistop kedvezmény is.

Az áramszámlák kiküldése folyamatos. Azoknak az ügyfeleknek, akik nyilatkoztak arról, hogy az áramfogyasztásukra szeretnék kérni a rezsistop kedvezményt, számukra a tömegesen beérkező nyilatkozatok feldolgozását követő első számlában jelenik meg a kedvezmény.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
