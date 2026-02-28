Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét, ezután tudnak csak elutazni az országból.
Bejelentést tett Orbán Viktor az izraeli-iráni háború kapcsán
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közölte: "Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!" és kommentben jelezte: "Részletek hamarosan!" Azóta összeült és véget is ért a Védelmi Tanács ülése, ez után nyilatkozott a miniszterelnök.
A szombat reggel Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kirobbant háború kapcsán sok államfő már nyilatkozott arról, milyen álláspontot képviselnek a helyzet kapcsán. Orbán Viktor napközben csak szűkszavúan nyilatkozott. Közölte, hogy "az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő", valamint hogy Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemelték egy fokozattal.
Friss! Orbán Viktor közölte: "Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak" - mondta a miniszterelnök. Elmondta azt is: a terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt.
A terrorfenyegetettségi készültség szintjét megemeljük egy fokozattal - tért ki a korábbi bejelentésre. A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek - mutatott rá, hozzátéve, hogy az ország energiabiztonságának érdekében ezért az Ukrajnával szemben bevezetett intézkedéseket a következő hetekben is hatályban fogják tartani. A kormány hivatalos posztja sem árult el többet:
A Védelmi Tanácsot a Karmelitában tartották, melyen részt vett a kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Jelen volt Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.
Szijjártó Péter azt közölte: a térségi külügyminiszterekkel való telefonos tárgyalások alapján a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat. "Ennek súlyos hatása lehet az energiaárakra és a globális biztonságra" - írta egy bejegyzésben.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-oldalán szombat este közzétett videóban közölte: "Most ért véget a védelmi tanács, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével értékeltük a helyzetet és meghoztuk a szükséges intézkedéseinket. Ez a helyzet az ott élő magyarokra, a helyszínen szolgálatot teljesítő katonákra is, de az általános gazdasági helyzetre, energiaárakra is kifejezetten és komoly hatással van." Kapcsolatban állunk a társzervekkel és mindent megteszünk a magyarok biztonsága érdekében külföldön és itthon. A békéhez erő kell folytatjuk a munkát! - mondta a miniszter.
