Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek

Kik között feszül valójában az ellentét a munkahelyeken? Mennyit spórolhat, aki klímával fűt? Tartható a 2032-es euró? Összegyűjtöttük a hét legfontosabb gazdasági, pénzügyi híreit, köztük azt is, hogy új áramtarifát vezetnek be 2027-től, ami már igényelhető is.

Kedden félidős választást tartottak az Egyesült Államokban, és a demokraták a Képviselőházban és a Szenátusban is többséget szereztek. Átrendeződnek a hatalmi viszonyok, Donald Trump pedig, micsoda meglepetés, nem magát hibáztatja a vereségért. A piacokon is fordulat jött: a zöld részvényeket tépik, a techóriások esnek. Itthon eldőlt, hogy december 24. munkaszüneti nap lesz. Az Országgyűlés kedden 193 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el a módosítást. Már idén szenteste is jár a szabadnap, aki pedig dolgozik, 100 százalékos pótlékot kap. Szerdán élesedett a nyitottaktak.hu is: több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai kereshetők ingyen.

A gazdasági adatok vegyes képet mutattak. A KSH szerint az ipari termelés szeptemberben éves szinten 8,2 százalékkal nőtt, így váratlan lendületet vett a magyar ipar. A kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal emelkedett, de a kereskedők szerint nincs sok ok az örömre. A forint másfél hónapos csúcsra erősödött, aztán megtört a szárnyalása. A parlament az árrésstop kivezetéséről és a nyugdíjminimum emeléséről is tárgyalt. Csányi Péter pedig elmondta, hogy az OTP egyelőre nem vonul ki Oroszországból.

Generációk, álláskeresés, oktatás

A munkahelyi viták kedvenc célpontja a Z generáció, a MOL tapasztalatai viszont mást mutatnak. A társaság mintegy 7200 munkavállalót érintő kutatása szerint a legnagyobb különbség az X generáció és a millenniálok között húzódik, nem a legfiatalabbak és a legidősebbek között.

A generáció jó térkép, de rossz személyleírás

– mondta lapunknak Bán Zoltán, a MOL Magyarország HR-csapatának vezetője, aki előadóként ott lesz november 17-én a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián.

Közben a munkaerőpiac egyre hűvösebb. A KSH szerint szeptemberben 4,6 százalék volt a munkanélküliségi ráta, az álláskeresés pedig átlagosan már 11,6 hónapig tart. Ennek ellenére egyes szakemberekért őrült harc folyik. Adattudósokért, aktuáriusokért és biztosítási tapasztalattal rendelkező informatikusokért bankok és techcégek is versenyeznek. Pécsi Judit (aki szintén előadó lesz a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián), a UNION Biztosító HR-igazgatója szerint ezt a versenyt nem lehet kizárólag fizetéssel megnyerni.

Az életkor is sokat számít. Magyarországon 2025-ben a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája 13,9 százalék volt, a 25 év felettieké csupán 3,8 százalék. A fiatalok rátája így több mint három és félszerese az idősebbekének. A 41 országos rangsorban a 20. helyen állunk.

Hosszabb távon az oktatás minősége is a fizetéseken csapódhat le. Nahalka István oktatási szakértő szerint a gyenge szövegértés és matematikatudás miatt elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak. Arra, hogy a mesterséges intelligencia pótolhatja-e a hiányzó alapkészségeket, röviden válaszolt: „Attól félek, hogy semennyire.” Új struktúrák kiépítése 8–10 évig tartana, érezhető javulás a 2030-as évek közepére várható.

Egymillió forint Németországban, 6 millió a nagykövetségen

Külföldön és különleges munkáltatóknál a hazai átlag többszöröse is elérhető. Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítanak CNC-gépkezelőket Németországba. A nordhauseni üzemben kezdőként nettó mintegy 2893 euró jár, az első emelés után nagyjából 3047 euró. A KSH szerint itthon a teljes munkaidős forgácsolók tavaly átlagosan bruttó 759 633 forintot kerestek.

Budapesten az amerikai nagykövetség hirdetett álommelót: kertészt keresnek évi 6,35 millió forintos fizetéssel. Ez havi 529 166 forint, közel 28 százalékkal több a hazai kertészek 414 237 forintos átlagkereseténél. Járnak mellé 13. havi fizetés és bónusz is.

Egészen más világ a kalapkészítőké. Marácz Attila a szakma egyik utolsó, mestervizsgát tett képviselője, ő készítette el újra Kossuth Lajos kalapját is. A KSH szerint a kalapkészítők 2025-ben átlagosan bruttó 425 166 forintot kerestek havonta. Ügyfeleik között színházak, néptáncegyüttesek és hagyományőrzők vannak.

A Nők 40 rejtett csapdája

A Nők 40 sokak szemében a gyermeknevelés elismerése. Gyurkó Helga közgazdász szerint azonban van egy komoly csapda, amivel sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek. A rendszer beszámítja a gyermekneveléssel töltött időszakok egy részét a jogosultsághoz. A nyugdíj összege viszont a korábbi keresetektől is függ, így a kiesett bér és a visszafogott karrier a nyugdíjban is tovább él.

A számok beszédesek. Az anyák munkajövedelme hat évvel az első gyermek után 31 százalékkal marad el attól, amit gyermek nélkül elérhettek volna. A nők ráadásul naponta átlagosan 75 perccel több fizetetlen házimunkát végeznek, mint a férfiak.

Feszített költségvetés, távoli euró

A kormány 2027-re 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycélt tervez. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint ez feszített, de nem irreális cél. A CIB 5,2 százalékos hiánnyal számol. Ha a hiány 2030-ra 3 százalék alá csökken, az euró technikailag 2032. január 1-jén vezethető be.

A legnagyobb kockázatot a kiadáscsökkentési tervek végrehajtásában látom

– fogalmazott Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője.

Rejtélyes adat is érkezett a külkereskedelemből. Augusztusban 30 százalékkal nőtt a gépek és szállítóeszközök importja, a mérleg 481 millió eurós hiánnyal zárt. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint akár egyetlen cég beruházása is állhat mögötte.

Az amerikai választás előtt arról is írtunk, hogy a hatását Magyarország is megérezheti. Novemberben lejár az orosz energiahordozókhoz kapcsolódó, egyéves amerikai szankciós mentesség, a kormány jelezte a meghosszabbítás iránti igényét. Gálik Zoltán, a Corvinus egyetemi docense szerint egy demokrata győzelem nem hoz automatikus fordulatot az amerikai külpolitikában.

AI-buborék, infláció és egy 5,19 milliárdos nyeremény

A tőzsdén veszélyes spirál rajzolódik ki az AI-részvényeknél. Az Amazon 2026-ra mintegy 220 milliárd dolláros beruházással számol, elmúlt tizenkét havi szabad cash flow-ja 42,4 milliárd dollárral negatív lett. A nagy techcégek egyszerre befektetők és felhőszolgáltatók, így egymás növekedésére épülnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazai megtakarítóknak az infláció a legnagyobb ellenfél. Összeszedtük, mire érdemes figyelni. Egymillió forint 5 százalékos kamattal egy év alatt 1 millió 50 ezer forint lesz. Ha közben 8 százalékkal nőnek az árak, a vásárlóerő mégis nagyjából 2,8 százalékkal csökken.

Október 24-én elvitték az Ötöslottó 5,19 milliárd forintos főnyereményét, a játék történetének ötödik legnagyobbját. Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus szerint súlyos ára lehet a hirtelen gazdagságnak: szorongást, bizalmatlanságot, akár identitásválságot is okozhat. A nyertesnek 2027. január 22-ig kell jelentkeznie.

Olcsó klímás fűtés, új panelprogram, kamatmentes hitel

Aki hőszivattyúval vagy klímával fűt, sokat spórolhat. 2027-től új, dinamikus áramtarifa is választható, a fűtésre szánt H tarifa pedig október 15. és április 15. között érhető el. Ipacs Roland, az LG Electronics Magyarország trénere szerint a H tarifa 23 forint/kWh, míg az A1 régiótól függően nagyjából 36 forint. A hőszivattyús hőenergia így kWh-nként 5 forint körül jön ki, a gázfűtésé 13 forint körül.

Megjelent az új panelprogramról szóló kormányhatározat. Panellakásonként legfeljebb 4 millió, téglaépítésű társasházban legfeljebb 5 millió forint igényelhető. A rossz energetikai besorolású házaknál a hitel 30–50 százaléka vissza nem térítendő lehet. A cél, hogy 2030-ig legalább 60 ezer lakás vegyen részt a programban.

Több önkormányzat kamatmentes lakáshitelt kínál. Győrben legfeljebb 5 millió forint vehető fel 10 évre, Újbudán 200 ezer és 2 millió forint között. Lapunk több mint 150 települést talált, ahol volt vagy van letelepedési támogatás.

Autópiac: a Qashqai vezet, a kínaiak száguldanak

Az év első tíz hónapjában 118 782 új személyautót helyeztek forgalomba, 11,3 százalékkal többet, mint egy éve. A Datahouse adatai szerint a Nissan Qashqai a legnépszerűbb modell 5513 darabbal, a Skoda Octavia 5408 darabbal a második. A BYD forgalma közel 152 százalékkal nőtt.

A Skoda 2026-ban a második legnépszerűbb márka, a flottapiacon pedig piacvezető. Kelemen-Tűz Gabriella márkaigazgató elárulta, hogy jövőre megújul az Octavia. Augusztus 31. óta minden új Skodára 6 év vagy 200 ezer kilométer garancia jár.

A takarékosság is számít. Az ADAC friss listáján a Tesla Model 3 a legtakarékosabb elektromos autó 12,2 kWh/100 km-es fogyasztással. A Dacia Spring csak a negyedik lett.

Black November és szaloncukor-árak

A kereskedők már nem egy napra, hanem egész hónapra hirdetnek akciókat. A MediaMarkt november 2. és 29. között tart „Black Novembert”, az Alza november 30-ig ad kedvezményeket. Az Alza felmérésében a válaszadók 79 százaléka tervez vagy mérlegel vásárlást.

Megnéztük azt is, mennyibe kerülnek idén a prémium szaloncukrok. A tavaly is kapható termékek ára átlagosan 0,4 százalékkal csökkent. A Szamos átlagosan 3,2 százalékkal drágított, a Sulyán nem változtatott, a Demeter pedig olcsóbb lett. A kiszerelés többet számít a márkánál: lazán vagy nagy dobozban vásárolva kilónként 7–13 ezer forint is megspórolható.

A futárok is készülnek a szezonra. Összegyűjtöttük a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításait: volt, hogy a futár mentőautóval érkezett, és olyan is, hogy a kutya vette át a csomagot.

Orvosnál, étteremben, szeánszon

A magyarok évente átlagosan tízszer járnak orvoshoz, ezzel a hatodikak vagyunk egy 40 országos rangsorban. A megelőzés viszont gyenge pont: az 50–69 éves magyar nők mindössze 27,2 százaléka járt mammográfián az előző két évben. Egy friss felmérés szerint a felnőttek 65 százaléka halasztotta a kivizsgálását.

Az éttermek a drágulással küzdenek. A Zazie séfje, Haraszti Zsolt elárulta, hogyan matekozik ma egy budai sztárétterem. Ha egy alapanyag 30–40 százalékkal drágul, az arányokon változtatnak, nem hárítják át a teljes költséget a vendégre.

Egy ételnek nemcsak jónak kell lennie, hanem eladhatónak és fenntarthatónak is

– mondta Haraszti Zsolt, a Zazie séfje.

Végül egy különlegesebb árlista. Kiss Kató, Hajdú Péter műsorának „halottlátója” 20 perces telefonos szeánszért 65 ezer forintot kér. Egy 40 perces személyes alkalom Gyulán 140 ezer forintba kerül, ez percenként 3500 forint.