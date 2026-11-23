Bár a forint árfolyama az elmúlt hetekben többhavi mélypontra gyengült az euróval és a dollárral szemben, a folyamat hátterében nem a hazai makrogazdasági fundamentumok vagy a tavasszal hivatalba lépett Tisza-kormány gazdaságpolitikájának megítélése áll. A magyar fizetőeszköz leértékelődését elsősorban a globális devizapiaci átrendeződés, az amerikai jegybank (Fed) decemberre várt kamatemelése, a spekulatív pozíciók leépülése, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatcsökkentésre utaló, a jelenlegi piaci környezetben kedvezőtlen időzítésű kommunikációja váltotta ki - írta a Portfolio.

Az elmúlt napokban az euró jegyzése átlépte a 374 forintos szintet, míg a dollár kurzusa 340 forint fölé emelkedett, amire tavasz óta nem volt példa. A nemzetközi piacokon azután indult el egy markáns dollárerősödési hullám, hogy a Fed döntéshozói a vártnál magasabb amerikai inflációs adatok nyomán egy esetleges decemberi kamatemelés lehetőségét vetették fel. Bár a piaci szereplők többsége jelenleg csak egy 25 bázispontos szigorítást áraz a decemberi kamatdöntő ülésre, egy nagyobb léptékű emelés lebegtetése is elegendő volt ahhoz, hogy a zöldhasú jelentősen erősödjön az euróval szemben.

A tengerentúli kamatemelési várakozások hagyományosan nyomás alá helyezik a kockázatosabbnak ítélt feltörekvő piaci devizákat. A befektetők elkezdték leépíteni az úgynevezett carry trade pozíciókat, amelyek keretében alacsony kamatozású finanszírozó devizában felvett hitelekből magasabb hozamú eszközöket – például magyar állampapírokat – vásároltak. Ennek a kamatkülönbözetre építő stratégiának a forint sokáig a fő haszonélvezője volt. A globális hozamkörnyezet emelkedésével azonban a magyar kamatelőny olvadni kezdett, amit tovább súlyosbított, hogy az MNB a múlt héten utalást tett egy lehetséges decemberi kamatvágásra. Ez a lépés számos befektetőt a vételi pozíciók gyors zárására késztetett.

A forint alulteljesítése tehát nem a 2027-es költségvetési terveknek vagy a hazai makrogazdasági pályának szól, a piac ugyanis kifejezetten kedvezően fogadta az új kormány euróbevezetés melletti elköteleződését. Ha a 2026. áprilisi kormányváltás óta eltelt időszakot vizsgáljuk a nemzetközi mezőnyben, a forint nagyjából 2 százalékos gyengülése kifejezetten mérsékeltnek számít. Ugyanezen időtávon a stabilitás mintaképének tartott cseh korona közel 5, a lengyel zloty 9,5, a román lej pedig 10 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben. A rövid távú árfolyam-ingadozásokat így nem a magyar gazdaságpolitika megítélése, hanem a forint globális piaci mozgásokra fokozottan érzékeny, magas bétájú karaktere magyarázza.

A devizapiac szempontjából a következő hetek meghatározóak lesznek. Az MNB Monetáris Tanácsa december közepén tartja idei utolsó kamatdöntő ülését, amikor már ismertek lesznek a Fed lépései és az azokra adott piaci reakciók. Amennyiben az amerikai jegybank csak mérsékeltebb szigorítást hajt végre, és a dollár erősödése kifullad, az elméletileg mozgásteret biztosíthat a hazai lazításnak. Ugyanakkor a külső tényezők egyértelműen felerősítették a forint sérülékenységét, így a magyar jegybanknak óvatosan kell mérlegelnie, mekkora árfolyamgyengülést bír el az év eleji átárazások előtt álló hazai gazdaság.