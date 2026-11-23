Emelkedő szobaárak, új luxushotelek, több ezer tervezett vagy épülő szállodai szoba: a budapesti hotelpiacon látszólag minden adott a fellendüléshez. A kedvező számok mögött azonban komoly feszültségek húzódnak: az erősödő forint elviheti az euróban mért áremelés jelentős részét, miközben a bérek és az üzemeltetési költségek emelkedése, valamint a munkaerőhiány is nehezíti a működést. Az Airbnb visszaszorítása vendégeket hozhat a szállodáknak, de önmagában sem ez, sem az új ötcsillagos kínálat nem oldja meg Budapest turisztikai problémáit. Mi hiányzik ahhoz, hogy a főváros ne csak több, hanem magasabb költésű vendéget is vonzzon, és miért nem jelent automatikusan nagyobb profitot a drágább hotelszoba? Többek között ezekről kérdeztük Csörget Balázst, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója, aki szerint a jó minőségű négycsillagos szállodák, a megfelelő konferenciakapacitás és az átgondolt városi stratégia legalább olyan fontosak, mint az új luxusberuházások. Az interjúban arról is beszélt, kiszorulhat-e az Airbnb a nagyvárosokból, miért nehéz kizárólag turistákra prémiumszolgáltatásokat építeni, és mit változtatna az euró bevezetése a hazai szállodapiacon.

Pénzcentrum: A budapesti szállodapiacról most kifejezetten kedvező adatok érkeznek, miközben a rövid távú lakáskiadás szabályozása még mindig szigorú, a moratóriumra vonatkozó döntés csúszik. Ez valódi keresletnövekedés, vagy inkább arról van szó, hogy az Airbnb-piacról terelődnek át vendégek a hotelekbe?

Csörget Balázs: Mindkét folyamat jelen van, de nagyon fontos különválasztani őket. A budapesti szállodapiac valóban jól teljesít, a keresleti oldalon kedvező a kép, de közben az is látszik, hogy a rövid távú lakáskiadás szigorítása már most hatással van a piacra. A VI. kerület például nagyon látványos eset, mert a hivatalos adatok alapján a magán- és egyéb szálláshelyek kínálata ott gyakorlatilag szinte eltűnt, legalábbis a legális, nyilvántartott piacon. Azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy minden ilyen szabályozás erősítheti a szürke zónát is. Ettől függetlenül a tendencia egyértelmű: ha a rövid távú lakáskiadás kapacitása csökken, annak a szállodák a nyertesei lehetnek.

Ugyanakkor nem gondolom, hogy kizárólag erről szólna a budapesti hotelek jó teljesítménye, de a hatás biztosan érzékelhető. A hotelpiac ráadásul közben reagált az Airbnb versenyelőnyére, arra hogy az utazók egyedibb, rugalmasabb, kevésbé hagyományos szállásélményt kerestek, és erre a klasszikus szállodák sokáig nem adtak elég jó választ, ma azonban már elérhetők más típusú szállodai szobák is.

Budapesten, Barcelonában, Amszterdamban vagy New Yorkban is egyre erősebb a rövid távú lakáskiadás korlátozása: te hogy látod, az Airbnb hosszú távon kiszorulhat a nagyvárosokból?

A nagyvárosokból valamilyen mértékben szerintem ki fog szorulni. Nem úgy értem, hogy az Airbnb mint platform eltűnne, hiszen globálisan továbbra is nagyon erős, és a piaci értéke is azt mutatja, hogy rugalmasan tud alkalmazkodni. Inkább az történhet, hogy a nagy, lakhatási feszültségekkel és túlturizmussal küzdő városokban egyre szigorúbb szabályok közé szorítják. Van, ahol fokozatos kivezetéssel pfóbálkoznak, máshol nagyon szigorú napi korlátokat vezettek be, New Yorkban pedig drasztikusan levágták a piacot. Hosszabb távon azt gondolom, hogy az Airbnb eredeti logikája inkább a különlegesebb, egyedibb, vidéki vagy üdülőhelyi szálláshelyeken maradhat erős. Ha valaki hegyekbe, tópartra, falusi vagy természeti környezetbe megy, ott az Airbnb nagyon jó termék tud lenni. Nagyvárosban viszont egyre több konfliktust okoz a lakhatással, a társasházi élettel és a városi terheléssel, ezért ott várhatóan tovább szűkül a mozgástere.

Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója

A szállodapiac hogyan tudja visszanyerni azokat az utazókat, akik korábban az Airbnb-t választották? Elég ehhez az, hogy a szabályozás kiszorítja a magánszálláshelyek egy részét?

Nem, önmagában ez nem elég, a szállodáknak termékoldalon is változniuk kell, és ez már el is indult. Budapesten sokáig a klasszikus hotelek domináltak, miközben az új generációk már mást kerestek: izgalmas dizájnt, közösségi tereket, tetőteraszt, széles földszinti funkciókat, rugalmasabb élményt, vagy egyszerűen olyan szállodát, amely nem steril, hanem kapcsolódik a városhoz. Most kezdenek megjelenni azok a lifestyle jellegű, erősebb márkaélményt kínáló hotelek, amelyek részben vissza tudják húzni azokat is, akik korábban Airbnb-ben gondolkodtak. Ilyen irány például a Moxy, a Ruby, a Mama Shelter vagy más hasonló koncepciók, amelyek Nyugat-Európában már régóta jelen vannak, Budapesten viszont csak most kezdenek igazán láthatóvá válni.

Emellett ott vannak az aparthotelek is, amelyek az Airbnb és a klasszikus szálloda között helyezkednek el. Ezekben lehet kisebb konyha, stúdió jellegű szoba, akár egy- vagy kéthálós kialakítás, de közben mégis professzionális üzemeltetés, kiszámítható minőség és szállodai szolgáltatási háttér áll mögöttük. Ez nagyon fontos átmeneti termék lehet a piacon.

A szállodai átlagárak emelkednek ugyan Budapesten, de közben az erős forint, a bérek és az energiaköltségek is nyomják a piacot. A bevételi mutatók javulása valóban jobb jövedelmezőséget jelent a hoteleknek?

Ez az egyik legfontosabb kérdés, mert a felszínen nagyon jól néznek ki az adatok, de a háttér bonyolultabb. Az idei évben, az általunk nézett adatok alapján, euróban nagyjából 10 százalék körüli átlagár-növekedés látszott, ami elsőre nagyon erős teljesítménynek tűnik. Csakhogy közben a forint erősödése ezt nagyrészt elvitte: forintban ez már csak körülbelül fél százalékos növekedést jelentett. Ez azért fontos, mert a szállodák bevételi oldalon jellemzően euróban gondolkodnak, a költségeik jelentős része viszont forintban jelentkezik. Ha a korábbi üzleti tervek 400 forint körüli euróval számoltak, majd ezt hirtelen 360 körüli árfolyamra kell visszatervezni, az nagyon komolyan átírja a büdzsét. Ilyenkor az üzemeltetőknek reagálniuk kell: árat emelnek, költséget csökkentenek, vagy a kettőt együtt próbálják menedzselni.

Ráadásul az elmúlt években több kisebb-nagyobb sokk is érte a piacot. Ilyen volt az energiaválság, a munkaerőhiány, a bérnövekedés, a minimálbér emelkedése, az infláció, a beszállítói költségek növekedése, fejlesztői oldalon pedig az építési költségek elszállása. Tehát miközben keresleti oldalon tényleg jó a helyzet, a nap végén nem automatikus, hogy a magasabb árakból sokkal jobb profitabilitás lesz.

Budapest árban ma hol helyezkedik el a régiós versenytársakhoz képest? Még mindig olcsó város vagyunk, vagy ez az előny kezd eltűnni?

Budapest már nem az a nagyon olcsó város, mint aminek sokáig tartották, de Bécshez képest még mindig van különbség. Ha a régiós szállodapiaci átlagárakat nézzük, akkor Budapest és Prága nagyon közel van egymáshoz, miközben Bécs jellemzően magasabb árszinten mozog. Varsó és Krakkó általában alacsonyabb átlagárat mutatnak, nagyjából a 100 euró körüli sávban, míg Budapest és Prága inkább a 120-130 eurós szint körül mozogtak az általunk nézett időszakokban.

A luxusszegmensben Prága még mindig valamivel erősebb árban. Ott a vizsgált minták alapján magasabb átlagárak érhetők el, de Budapestnél magasabb lehet a töltöttség, így RevPAR, vagyis az elérhető szobánkénti bevétel alapján már közelebb kerülhet egymáshoz a két piac. Bécs viszont más liga: a luxusszegmensben ott jóval magasabb árszintek érhetők el.

A kínálati oldalon sokszor elhangzik, hogy Budapesten az elmúlt években látványosan erősödött az ötcsillagos szegmens, miközben kevés a jó három- és négycsillagos hotel. Valóban elcsúszott a szerkezet?

Az ötcsillagos fejlesztések erősödése önmagában nem probléma, mert Budapesten korábban viszonylag kevés igazán erős luxushotel volt. Sokáig a Kempinski, a Ritz-Carlton, a Four Seasons és néhány hasonló ház jelentette ezt a kategóriát, tehát volt helye új szereplőknek. Ráadásul az ötcsillagos szegmens sem homogén: egy W Hotel, egy Luxury Collection vagy egy klasszikus grand hotel teljesen más vendégkört és márkaélményt jelenthet. A gond inkább az, hogy közben a három- és négycsillagos, illetve a jó minőségű felső-középkategóriás kínálat nem fejlődött olyan ütemben, amilyenre szükség lenne. Ha Budapest komoly városlátogató és konferenciadesztináció akar lenni, akkor nagyon fontos a stabil, jó minőségű négycsillagos kínálat. Sok nemzetközi konferencia, orvosi, gyógyszeripari vagy céges rendezvény esetében például nem is feltétlenül opció az ötcsillagos szállás, akár belső szabályzat, akár költségkeret miatt.

Most körülbelül 4000 szoba van építés vagy tervezés alatt Budapesten, ami jelentős szám. Ezek nagy része továbbra is belvárosi vagy belső kerületi lokációban jelenik meg, de az is látszik, hogy egyre több fejlesztő gondolkodik négycsillagos, lifestyle jellegű, fiatalosabb vagy rugalmasabb termékben. Szerintem ebben van az egyik legnagyobb növekedési lehetőség.

A legtöbb hotelberuházó továbbra is belvárosi lokációt keres. Ez érthető üzleti döntés, de városi szempontból nem erősíti tovább ugyanazt a koncentrációt, amelyet az Airbnb-nél is sokan kritizálnak?

Üzleti oldalról teljesen érthető, hogy a fejlesztők belvárosi lokációt keresnek, mert a turisták is ott akarnak lenni. A lokáció a szállodapiacon továbbra is az egyik legfontosabb érték és egy belvárosi telek vagy épület sokkal biztosabb megtérülést ígér, mint egy kevésbé ismert városrész.

Városi szempontból viszont jogos a kérdés, hogy ez milyen hatással van a környékre. Egy hotel valóban megváltoztathatja az utcát, a szolgáltatási kínálatot, a földszinti funkciókat, a közlekedést és a környék használatát.

Ugyanakkor egy jól megtervezett szálloda nem feltétlenül zárványként működik: ha van benne kávézó, étterem, tetőterasz, földszinti retail vagy olyan közösségi funkció, amely a helyieket is megszólítja, akkor be tud kapcsolódni a városi életbe. Budapesten ennek még nincs olyan erős kultúrája, mint sok nyugati városban, ahol a helyiek természetesebben járnak szállodai éttermekbe, bárokba vagy közösségi terekbe. De szerintem ez változhat, főleg ha egyre több olyan hotel jelenik meg, amely nemcsak szobát akar eladni, hanem városi helyszínként is működni akar.

A turizmuspolitikai célok között régóta szerepel, hogy Budapest magasabb költésű vendégeket vonzzon. Ehhez elég több prémiumhotel, vagy ennél sokkal összetettebb városi kínálatra lenne szükség?

Önmagában attól, hogy felépül több ötcsillagos szálloda, még nem jönnek automatikusan a magasabb költésű vendégek. Ez tyúk-tojás helyzet: kell a minőségi szálláskínálat, de kell hozzá megfelelő városi termék is. Ha a vendégnek nincs elég magas színvonalú étterem, kulturális program, vásárlási lehetőség, konferenciahelyszín, közlekedési kapcsolat vagy biztonságos, jól menedzselt városi élmény, akkor a luxushotel önmagában kevés. Budapestnél például sokszor felmerül, hogy hiányzik az igazán erős luxus retail. De ezt nem lehet csak a turizmusból eltartani, mert a luxuskereskedelemhez helyi vásárlóerő is kell. Ugyanez igaz sok más prémiumszolgáltatásra is: a turizmus önmagában nem tud mindent fenntartani, ha nincs mögötte erős városi gazdaság és fizetőképes helyi közeg. Ezért lenne szükség valódi város- és turizmusstratégiára. Nem elég azt mondani, hogy magasabb költésű turistákat akarunk, meg kell teremteni azt a környezetet, amely miatt ők tényleg Budapestet választják.

Budapest az elmúlt években sok nagy sport- és kulturális eseményt tudott megrendezni, a stadionkoncertek és arénakoncertek is egyre erősebbek. Ezek tartósan tudják erősíteni a szállodapiacot, vagy inkább csak alkalmi árhatást jelentenek?

A nagy események látványosan meg tudják emelni a szállodai árakat és a foglaltságot, de nem mindegy, hogy milyen típusú rendezvényről beszélünk. A sportban Budapest kifejezetten erős lett, és többször bizonyította, hogy képes nagy nemzetközi eseményeket lebonyolítani. Az infrastruktúra sok esetben megvan, és ezek az események valóban hoznak vendégéjszakákat. A kulturális, zenei vonalon is látszik egy pozitív trend. Egyre több nagy nemzetközi előadó jelenik meg Budapesten, és ha egy koncert nem áll meg Bécsben, vagy csak Budapesten van régiós fellépés, az nagyon erősen meg tudja mozgatni a környező országokból érkező keresletet is. A Puskás Aréna, az MVM Dome és a nagyobb helyszínek ebben fontos szerepet játszanak. A tartós hatáshoz viszont nem elég néhány nagy koncert vagy sportesemény. Az igazi kérdés az, hogy van-e egész éves eseménystratégia, különösen a gyengébb időszakokra. A szállodapiacnak az segít igazán, ha nem csak néhány kiugró éjszaka van, hanem kiszámíthatóan jönnek olyan rendezvények, amelyek több napra töltenek meg szobákat.

A konferenciaturizmusban Budapest gyakran kerül szóba mint kihasználatlan lehetőség. Prága vagy Bécs miért tud sokkal erősebb lenni ezen a területen?

Prága és Bécs nagyon erős benchmarkok, és Budapest ebből a szempontból még le van maradva. Prága például rendszeresen nagyon előkelő helyen szerepel a nemzetközi kongresszusi rangsorokban, különösen a nagy orvosi, gyógyszeripari és szakmai rendezvények területén. Ezek olyan események, amelyek több ezer, akár tízezer résztvevőt hoznak több napra, magasabb költéssel, sokszor szezonon kívül.

Ehhez több dolog kell egyszerre: nagy kongresszusi helyszín, megfelelő szállodakapacitás, jó nemzetközi elérhetőség, erős városmarketing, professzionális szervezői kapcsolatrendszer, technikai infrastruktúra és olyan városi környezet, amelyben a résztvevők szívesen töltenek el időt. Prágában például ott van a nagy Hilton, saját jelentős konferenciakapacitással, és van nagy kongresszusi központ is. Ezek köré felépült egy erős piaci működés.

Budapesten a minőségi szálláskínálat sokat javult, és a város adottságai is jók, de egy igazán nagy, nemzetközi szinten versenyképes kongresszusi központ hiányzik. A Hungexpo bizonyos eseményekre alkalmas, de lokációban, kapcsolódásban és városi integrációban nem ugyanazt tudja, mint egy jól bekötött, szállodákkal körülvett, erős nemzetközi konferenciaközpont.

Hol lenne értelme egy ilyen kongresszusi központnak Budapesten?

Erre több elképzelés is volt már. Korábban felmerült a Soroksári út és a Nemzeti Színház környéke, máskor a Nyugati pályaudvar mögötti nagy fejlesztési terület, de ötletként a budai oldal, a Margitsziget magassága is megjelent. Szerintem a konkrét helyszínnél fontosabb, hogy jó legyen a közlekedési kapcsolat, legyen körülötte megfelelő szállodakapacitás, és a város többi részéhez is természetesen kapcsolódjon.

Nem feltétlenül baj, ha egy ilyen helyszín nem a legszűkebb belvárosban van. Németországban például sok vásár- és expóterület kijjebb található, de kiváló a közösségi közlekedési kapcsolat, és köréjük épült egy teljes szállodai és szolgáltatási ökoszisztéma. A lényeg az, hogy ne elszigetelt helyszín legyen, ahová nehéz kijutni, és ahonnan este nehéz visszajutni a városba.

A belföldi vendégeknek van érdemi szerepük a budapesti szállodapiacon, vagy a főváros esetében ezt a célcsoportot el kell engedni?

A belföldi vendégek jelen vannak, de Budapest szállodapiaca alapvetően nemzetközi piac. A Covid előtt a magyar vendégek aránya a szállodai vendégéjszakákon belül körülbelül 10 százalék körül volt, azóta valamennyit javult, de továbbra sem ez a fő keresleti láb. Most nagyjából stagnáló arányról beszélhetünk. Ez nem feltétlenül magyar sajátosság. Bécsben és Prágában is nagyon magas a külföldiek aránya, bőven 85 százalék fölött. A fővárosi szállodapiacok általában ilyenek, különösen akkor, ha a város erős nemzetközi turisztikai és üzleti desztináció. Magyarország ráadásul nagyon Budapest-központú ország, vagyis a nagy cégek, gazdasági központok, intézmények jelentős része eleve itt van, ezért a belföldi üzleti kereslet sem ugyanúgy működik, mint egy többpólusú országban.

Számban persze nem kevés magyar vendégről beszélünk, akár 1,4-1,5 millió vendégéjszaka is lehet, de arányaiban elenyészik a külföldi kereslet mellett. Helyi kampányokat lehet csinálni, és bizonyos időszakokban lehet ösztönözni a belföldi forgalmat, de stratégiai szinten Budapestnek együtt kell élnie azzal, hogy a szállodapiaca döntően nemzetközi.

A munkaerőhiány mennyire korlátozza a hotelpiac fejlődését? Lehet új hoteleket nyitni, ha közben a vendéglátás és a szállodaüzemeltetés nehezen talál embert?

Ez az egyik legnagyobb kockázat. A szállodaiparban bizonyos háttérterületeken, például takarításban, karbantartásban vagy egyes operatív feladatoknál a harmadik országbeli munkavállalók részben megoldást jelenthetnek. De a vendégfronton, a recepción, az étteremben, a bárban, a vendégkapcsolati pozíciókban már sokkal nehezebb helyettesíteni a szakképzett, nyelvet beszélő, szolgáltatási kultúrával rendelkező munkaerőt.

Ez nemcsak működési kérdés, hanem márka- és bevételi kérdés is. Ha egy hotelnek van egy jó étterme, egy jó rooftop bárja vagy egy erős lifestyle koncepciója, de nem tud hozzá megfelelő embereket felvenni, akkor az egész termék sérülhet. A vendég nemcsak a dizájnt vagy a lokációt nézi, hanem azt is, hogyan szolgálják ki, milyen élményt kap, mennyire működik gördülékenyen a ház.

Az euró bevezetése mit jelentene a magyar szállodapiacnak és általában az ingatlanbefektetéseknek?

Az ingatlanszektorban és a szállodapiacon nagyon sok tranzakció euróban történik. A bérleti díjak gyakran euróalapúak, a szállodai szobákat is jellemzően euróban árazzák, a befektetők is euróban számolnak. Közben viszont a költségek jelentős része forintban merül fel, ami folyamatos devizakockázatot jelent. Az euró bevezetése ebből a szempontból kivenné a rendszerből az egyik bizonytalansági tényezőt. Befektetői oldalról mindenképpen pozitív lenne, ha nem kellene beárazni a forint volatilitását. Nem gondolom, hogy ettől tömegével özönlenének a beruházók Magyarországra, mert egy befektetési döntés ennél összetettebb, de egy fontos kockázati faktort biztosan csökkentene. A szállodaüzemeltetésben is kiszámíthatóbb helyzetet teremtene. Most például egy politikai vagy piaci hangulatváltozás is jelentősen mozgathatja az árfolyamot, és ez közvetlenül hat a hotelek eredményére. Az euróval ebből a kockázatból kevesebb lenne, ami hosszabb távon tervezhetőbbé tenné a piacot.

Képek: Gosztola Judit