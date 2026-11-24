Három év után idén először mutat életjeleket a magyar ipar. Ám a növekedési pálya nem feltétlenül fenntartható. Ugyanis az csupán néhány konkrét ágazathoz és gyártócéghez kötődik. Milyen hatással van ez a magyar gazdaságra? És mik a kilátások?

Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal volt nagyobb az augusztusinál – írtuk meg nemrégiben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése alapján. Mindezzel az ipar már második hónapja nő éves 8% felett, hiszen augusztusban ez a szám 8,7% volt.

Azaz, csekély egy tizedponttal csökkent a növekedés, ám maga a növekedés ténye, és nagyvonalakban az aránya is, megmaradt. Mindez azért jelentős, mert azelőtt évekig recesszióban volt a magyar ipar és a magyar gazdaság is.

Három éven keresztül valóban azt tapasztaltuk hogy a magyar ipar recesszióban van, de lassan egy éve egyértelműen felfelé mutató trend látszódik

- mondta ennek kapcsán Virovácz Péter, az ING vezető elemzője a Pénzcentrumnak, szerinte a friss, szeptemberi adatok alapján, 2021-hez mérve, kedvezőbb lett az ipari kibocsátás, havi átlagban is.

Idén 5% körüli ipari növekedés is benne van a pakliban

- tett hozzá Virovácz.

Annak kapcsán, hogy mi állhat a növekedés mögött, érdemes kiemelni, hogy mik a részarányok. Az általános, 8% körüli növekedésen belül a feldolgozóipar termelése 9%-al nőtt, míg az energiaiparé csupán 0,2%-al bővült. Ezen belül a legnagyobb súlyú feldolgozóipari szegmens pedig a járműgyártás volt: ennek volumene ugyanis 33 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

A feldolgozóipari termelés 16 százalékát adó számítógép, elektronikai, és optikai termékgyártás 11 százalékkal bővült. Emellett nőtt a gyógyszeripar termelése is. Az élelmiszeripar és az építőipar azonban bezuhant. A legnagyobb mértékben egyébként múlt hónapban és most is a járműgyártás tudott növekedni. Mindez azért is eredmény, mert nyáron a KSH még csökkenést regisztrált. De miért volt képes növekedni az ipar, és mennyire széles bázisú ez a jelenség?

Pontszerű növekedés, koncentrált rajt

Annak, hogy hol és miért indult be a növekedés, szerteágazó okai vannak. Meg kell például említeni, többek között, hogy mind a külföldi, mind a belföldi megrendelések volumene egyaránt és egyértelműen nőtt az utóbbi időben. Az ipari termelés növekedését ráadásul az export is támogatta: a külpiaci értékesítés volumene 11,5 százalékkal emelkedett, a járműipari kivitel pedig 32 százalékkal nőtt.

A következő hónapok kilátásai szempontjából kedvező, hogy az új ipari rendelések volumene is emelkedett, 11,7 százalékkal, az összes rendelésállomány pedig szeptember végén 35 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezek optimizmusra adnak okot. A számokon belül azonban érdemes a különböző iparágak, főképp a járműgyártás szerepét megvizsgálni.

Ugyanis fontos elmondani, hogy itt nem a teljes gazdaság, de még csak nem is a teljes ipar, vagy járműipar éledt fel. Pontszerű, erősen koncentrált növekedésről van szó. Így vélekedik erről Virovácz Péter is:

Érdemes elmondani, hogy nem egy széles bázisú növekedésről van szó, az ipari felfutás mindösszesen 2-3 ágazatra koncentrálódik ugyanis. Ide tartoznak a járműipar és a chipgyártás, valamint az energetikai ipar

- mondta az elemző, aki szerint a helyzet a valóságban még ennél is pontszerűbb. Ugyanis jelenleg mindez csupán néhány konkrét gyártócégre korlátozódik: ezek pedig a komáromi Foxcon, illetve a BMW, és a Mercedes. Leszögezi azonban, hogy több évnyi recesszió után ez is eredménynek számít:

Ha megnézzük a globális helyzetet, akkor mindenképpen eredmény, hogy legalább néhány tényező kiragadta az ipart a tetszhalott állapotból

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- fogalmazott. Abban egyébként a legtöbb elemző egyetért, hogy a növekedés erősen koncentrált, mind ágazati, mind céges szempontból. Így sem elhanyagolható azonban a jelenség hatása a magyar gazdaság egészére nézve.

Jól látható módon, érdemben hozzájárul a gazdasági növekedéshez az ipar felfutása

- mondta a helyzet hatásairól Virovácz Péter, aki szerint már százalékban megfogható volt a második negyedévben az ipari növekménynek a GDP-hez hozzáadott értéke, és lehetséges, hogy a következő negyedévben ez mégnagyobb lesz.

„Lehet panaszkodni, hogy pontszerű a növekedés, de enélkül a magyar gazdaság sem tudna nőni érdemben” - szögezte le a szakértő. Ugyanis a változás segíti az exportot és ellentételezi az importot, azaz így nincs akkora külső egyensúlyromlás. Illetve, természetesen, a beruházások munkahelyet is teremtenek, és ez sem elhanyagolható tényező.

Mik a kilátások a jövőre nézve?

Az elemzők összességében egyre biztatóbbnak látják a magyar ipar kilátásait. Az ING például továbbra is 3–4 százalék körüli éves növekedéssel számol, és vannak elemzők, akik még ennél is optimistábbak. Ahogyan az említésre került, Virovácz Péter például 5%-os is elképzelhetőnek tart.

Virovácz szerint a nagy kérdés az lesz, hogy jönnek-e újabb külföldi befektetések és hazai beruházások a jelenlegi beruházási ciklus kifutása után. Ugyanis egy beruházás egyszeri, annak hatása egy idő után kifut.

„A közeljövőre nézve abszolút ki vagyunk téve a globális környezetnek” - szögezte le Virovácz, aki azt is hozzátette azonban:

Elég nehéz megjósolni, hogy mit hoz majd a jövő. Ám az élelmiszeriparnak például sok pozitív impulzusra lenne szüksége

- mondta az elemző, aki szerint a klímahelyzet rontja az alapanyag-ellátottságot is. Ráadásul a magyar élelmiszeripar főleg alacsony hozzáadott-értékű termékeket exportál. A szélesebb bázisú növekedés egyik lehetséges útja a lengyel modell, Virovácz szerint. Az ország ugyanis átállt nyers termékek eladásáról azok helybeni feldolgozásra, magasabb hozzáadott értéket teremtve így. Valamint egy globális fordult is jót tenne a magyar iparnak, annak érdekében, hogy több legyen a felvevőkereslet.

Az elemző szerint több tőkét kell befektetni a magyar iparba, illetve szemléletváltásra van szükség, valamint új üzleti partnerekre. Összességében több lábon kellene állnia, diverzebbé kellene válnia a magyar iparnak.

Virovácz kifejtette, a politikának pedig arra kell törekednie, hogy válságállóbbá tegye a magyar gazdaság egészét. Most ugyanis a globalizációra érzékeny vállalatokról van szó, ezek hajtják előre a növekedést. Azaz a növekedés sebezhető, nem pedig olyan, ami hosszú távon is fenntartható.

A magyar ipar tehát életjeleket mutat, és ez önmagában is fontos fordulat a többéves recesszió után. Ugyanakkor a növekedés jelenlegi formája – amely néhány nagyvállalatra és szektorra koncentrálódva – inkább átmeneti fellélegzésnek, mintsem tartós fordulatnak tűnik. Ha a következő években nem sikerül szélesebb alapokra helyezni a bővülést, új befektetéseket bevonzani és a hazai beszállítói hálózatot is erősíteni, akkor a mostani lendület könnyen kifuthat. A kérdés tehát nem az, hogy van-e növekedés, hanem az, hogy sikerül-e belőle stabil, több lábon álló ipari szerkezetet építeni.