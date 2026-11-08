Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs

Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet? Az ADAC összeállította a 30 legtakarékosabb, jelenleg rendelhető elektromos autó listáját. A rangsor élén a Tesla Model 3 végzett, de a Mercedes és a Renault modellje is dobogós lett. Mutatjuk a fogyasztási adatokat, az árakat és a kilométerenkénti fenntartási költségeket.

Az elektromos autók vásárlásakor a legtöbben elsősorban a hatótávot nézik, pedig legalább ilyen fontos szempont lehet a fogyasztás is. Egy takarékosabb modell ugyanis nemcsak kevesebb energiát használ fel, hanem az üzemeltetési költségeket is mérsékelheti. A német autóklub, az ADAC összegyűjtötte a jelenleg rendelhető új elektromos autók közül a 30 legtakarékosabb modellt. A lista élén nem kizárólag kisautók szerepelnek: egy középkategóriás Tesla és egy Mercedes is az élmezőnybe került.

Az elektromos autók piacán a vásárlók egyik legfontosabb kérdése, hogy mekkora hatótávra képes az adott modell egyetlen feltöltéssel. A fogyasztás azonban legalább ennyire lényeges, hiszen azonos akkumulátorkapacitás mellett a takarékosabb jármű nagyobb távolságot tehet meg, ráadásul kevesebb energiát igényel a használata során.

Az ADAC ezért összeállította a jelenleg újonnan megrendelhető elektromos autók fogyasztási rangsorát. A német autóklub a gyártók által megadott, WLTP-szabvány szerinti értékeket vette alapul, és minden modellcsaládból a legkedvezőbb fogyasztású változatot szerepeltette az összeállításban. A már nem rendelhető típusok nem kerültek be a vizsgálatba.

Melyik elektromos autó fogyasztja a legkevesebbet?

A rangsor első három helyezettje meglehetősen különböző kategóriákból érkezik. Az első helyen a Tesla Model 3 végzett, amely 100 kilométerenként mindössze 12,2 kilowattóra áramot fogyaszt a gyári adatok szerint. A második helyet a Mercedes-Benz CLA elektromos változata szerezte meg 12,3 kWh/100 kilométeres értékkel, míg a harmadik a Renault Twingo E-Tech Electric lett 12,6 kWh/100 kilométerrel.

A különbség tehát minimális az első három helyezett között, és különösen érdekes, hogy a prémiumkategóriás Mercedes, valamint a Tesla közé egy apró városi elektromos autó is befért.

A negyedik helyen a Dacia Spring végzett 12,7 kWh/100 kilométeres fogyasztással, az ötödik pedig a Fiat 500e lett 13 kWh/100 kilométeres értékkel. Ugyancsak 13 kilowattórát igényel 100 kilométer megtételéhez a Ford Puma Gen-E és a Lucid Air egymotoros, hátsókerék-meghajtású változata.

Utóbbi különösen érdekes szereplője a listának: a luxuskategóriás elektromos modell 325 kW-os teljesítménye ellenére is rendkívül alacsony fogyasztási értéket produkál a gyári mérés szerint. Az ADAC összeállítása arra is rámutat, hogy nem feltétlenül a kisebb és könnyebb autók a legtakarékosabbak. A nagyobb kategóriákban is találni kifejezetten hatékony elektromos modelleket, miközben egy-egy kisautó fogyasztása meghaladhatja egy jóval nagyobb járműét.

A 30 legtakarékosabb elektromos autó listája

Az ADAC táblázata nemcsak a fogyasztást, hanem az egyes modellek teljesítményét, kategóriáját, induló árát és kilométerenkénti teljes költségét is feltünteti. Ez utóbbi azért fontos, mert a kisebb áramfogyasztás önmagában még nem jelenti azt, hogy egy autó fenntartása is olcsóbb lesz.

A táblázatból látható, hogy a 30-as mezőnyben a fogyasztás 12,2 és 14,2 kWh/100 kilométer között mozog. A lista végén szereplő Nissan Micra és Opel Corsa Electric is kifejezetten takarékosnak számít a gyári adatok alapján, de fogyasztásuk két kilowattórával meghaladja a Tesla Model 3 értékét.

Nem feltétlenül a legkevesebbet fogyasztó autó a legolcsóbb

Az ADAC arra is felhívja a figyelmet, hogy a vásárláskor nem érdemes kizárólag a kilowattórában mért fogyasztást figyelni. A német autóklub ezért a táblázatban az egy kilométerre jutó teljes költséget is feltüntette, amely jóval több tényezőt vesz figyelembe az áramfogyasztásnál.

A számításban szerepel többek között az értékvesztés, a szervizelés, a kopóalkatrészek cseréje, a gumiköltség, az áram ára, valamint a kötelező felelősségbiztosítás és a teljes körű casco díja. Az ADAC a gépjárműadót is figyelembe vette, a biztosítási költségeknél pedig 50 százalékos értékkel számolt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Renault Twingo teljes kilométerköltsége 40,6 eurocent, ami a táblázatban szereplő értékek közül a legalacsonyabb. A MINI Cooper E esetében ugyanez 50 eurocent, míg a Volkswagen ID. Polo 51,1 eurocenttel szerepel. Ezzel szemben az Audi A6 Sportback e-tron kilométerenkénti teljes költsége 96,5 eurocent, a Mercedes-Benz CLA-é pedig 78 eurocent.

Fontos ugyanakkor, hogy ezek a számok az ADAC németországi költségszámításán alapulnak, így a biztosítási, adózási és egyéb fenntartási költségek nem feltétlenül tükrözik a magyarországi viszonyokat.

A valós fogyasztás eltérhet a gyári értékektől

Az ADAC külön hangsúlyozza, hogy a rangsorban szereplő fogyasztási adatok a WLTP-szabvány szerinti gyári értékek. A tényleges használat során az egyéni vezetési stílus, az útviszonyok és az időjárás is jelentősen befolyásolhatja, mennyi áramot igényel az autó. Különösen hideg időben lehet számottevő az eltérés a katalógusadatokhoz képest.

A német autóklub szerint ugyanakkor a saját, a WLTP előírásainál jóval szigorúbb feltételek mellett végzett autótesztjei is alátámasztják, hogy a gyári adatok alapján takarékosnak számító modellek a valós használat során is megőrzik egymáshoz viszonyított előnyüket. Vagyis egy papíron hatékony elektromos autóból nem válik automatikusan kiugróan magas fogyasztású jármű a mindennapokban.

A vásárlás előtt tehát érdemes a hatótáv és a fogyasztás mellett a teljes fenntartási költségeket is mérlegelni: az alacsonyabb áramigény fontos szempont, de önmagában még nem garantálja a legolcsóbb autózást.

