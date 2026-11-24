Az Országgyűlés elfogadta azt a jogszabályt, amely 2027. január 1-jétől 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.
Ismerős sarcok: visszatér egy sokat vitatott kötelezettség, új adót is bevezetnek - megszavazták a 2027-es adócsomagot
Az Országgyűlés kedden elfogadott adócsomagja jövőre alapjaiban formálja át a magyar adórendszert. A legfontosabb intézkedések közé tartozik a reklámadó sávos visszatérése, a külföldre költöző vagyonos magánszemélyeket érintő új elköltözési adó (exit tax) bevezetése, a nagy teljesítményű céges autók és a szeszes italok adójának emelése, valamint az elektronikus áfabevallás fokozatos kötelezővé tétele. Emellett szigorodnak a nagyvállalatok rehabilitációs hozzájárulásra és reprezentációra vonatkozó szabályai is - írta meg a Portfolio.
A 2019 közepe óta felfüggesztett reklámadó 2027. január 1-jétől progresszív formában tér vissza. Az 500 millió forint alatti adóalap továbbra is mentesül az adófizetés alól, efelett viszont sávosan 2,5, majd 4,5, a 40 milliárd forintot meghaladó rész után pedig már 7,5 százalékos kulcsot kell alkalmazni. A kiskapuk bezárása érdekében a kapcsolt vállalkozások bevételeit egybeszámítják, a jogkövető közzétevőkről pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismét nyilvántartást vezet, ami a megrendelők számára kiemelten fontos a másodlagos adókötelezettség elkerülése végett.
Teljesen új elem a külföldre költöző, jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintő adókötelezettség. Aki az elmúlt tíz évből legalább ötben magyar adóügyi illetőséggel rendelkezett, és meghatározott pénzügyi eszközeinek értéke meghaladja az 500 millió forintot – vagy 250 millió forintot elérő, legalább 20 százalékos vállalati részesedése van –, annak a kiköltözéskor a még nem realizált árfolyamnyeresége után is 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ezt az összeget az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belülre költözők kérelemre hét év alatt, kamatmentes részletekben is rendezhetik.
Jelentős többletterhek várnak a vállalatokra is. A cégautóadó rendszere úgy módosul, hogy a 120 kilowatt feletti járműveknél teljesítményalapú, sávos adóemelés lép életbe, a gépjárműadót pedig a jövőben adóalanyonként már csak egyetlen autó után lehet levonni a cégautóadóból. Ezzel párhuzamosan a 250 főnél többet foglalkoztató társaságok rehabilitációs hozzájárulása is drasztikusan emelkedik. Míg a kisebb cégeknél marad a minimálbér kilencszeresét kitevő teher a kötelező kvótából hiányzó, megváltozott munkaképességű munkavállalók után, addig a nagyobb munkáltatóknál a létszámtól függően tizenegy-, tizenhárom-, az ezer fő feletti nagyvállalatoknál pedig már tizenötszörös szorzót kell alkalmazni.
A jövedéki adókat tekintve jövő januártól drágulnak a tömény szeszes italok, valamint jelentősen nő a szivarok adóterhe is. Az üzemanyagokat érintő jövedékiadó-emelést ugyanakkor a magas piaci árakra tekintettel fél évvel, jövő júliusra halasztották. Szűkülnek a cégek adómentes reprezentációs lehetőségei is, mivel az üzleti célú éttermi vendéglátásra fordítható keret éves felső korlátja 100 millióról 50 millió forintra csökken. Az átalányadózó egyéni vállalkozók esetében az általános költséghányad a korábbi tervekkel ellentétben nem változik, vagyis jövőre is 45 százalék marad. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választó sportolók és edzők ellenben elveszítik a korábbi kedvezményes bevételi értékhatárt, így rájuk is az általános, évi 60 millió forintos korlát vonatkozik majd.
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A hazai vállalkozások adminisztrációját leginkább az elektronikus áfabevallás (eÁFA) kötelező bevezetése alakítja át. A legnagyobb adóteljesítményű cégeknek már 2027 júliusától, a többi adózónak pedig 2028 elejétől kell átállnia a tranzakciószintű adatszolgáltatásra. Szigorodik az ellenőrzési gyakorlat is, így a NAV a jövőben hatékonyabban léphet fel a valódi gazdasági tartalom nélküli, kizárólag adóelőny megszerzésére irányuló ügyletekkel szemben. Az átláthatóságot növeli az is, hogy a bankoknak és a befektetési szolgáltatóknak a jövő év elején már a meglévő tartós befektetési számlákról (TBSZ) is adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóságnak.
Mivel az elfogadott törvénycsomag számos területen hoz új elvonásokat és komoly adminisztratív változásokat, a gazdasági szereplőknek és a magánbefektetőknek már most, 2026 végéhez közeledve érdemes felülvizsgálniuk a szerződéseiket és az adózási folyamataikat a jövőre hatályba lépő módosítások miatt.
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