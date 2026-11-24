Megérkezhet az idei tél első komolyabb havazása Magyarországra, a HungaroMet friss előrejelzése szerint ugyanis szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot. Az északi és északkeleti területeken jelentősebb hóréteg is kialakulhat, de Budapest környékén sem kizárt, hogy kifehéredik a táj. A déli országrészben ezzel szemben inkább havas esőre, ónos esőre és esőre kell készülni.

A meteorológiai szolgálat térképet is közzétett arról, hogy csütörtök hajnalig mekkora eséllyel alakulhat ki összefüggő hótakaró az egyes országrészekben.

A csapadékzóna szerdán a délelőtti órákban érkezik meg délnyugat felől, majd az esti órákra észak és északkelet felé terjedve fokozatosan erősödik. Az ország északi részén elsősorban havazásra, helyenként tapadó hóra lehet számítani, délebbre viszont egyre nagyobb eséllyel vegyes halmazállapotú csapadék, havas eső, ónos eső, fagyott eső és eső érkezhet.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerda éjfélig a Dunazug-hegyvidéken, az Északi-középhegység nyugati térségében és a főváros környékén lehet a legjelentősebb havazás. Ezeken a területeken általában 4-5 centiméternél vastagabb hótakaró is kialakulhat, a magasabban fekvő részeken pedig akár 10 centiméter körüli hó is összegyűlhet.

Az ország más területein jellemzően vékonyabb, lepel és 4 centiméter közötti hóréteg alakulhat ki. A csapadék halmazállapota ugyanakkor területenként jelentősen eltérhet.

Ónos eső is nehezítheti a közlekedést

A havazás mellett az ónos csapadék is komoly problémákat okozhat. A Dunántúli-középhegység környezetében, majd az esti órákban Budapest térségében is előfordulhat időszakos ónos eső. Ennek mennyisége általában néhány tized milliméter lehet, kisebb körzetekben azonban az 1 millimétert is meghaladhatja.

Az éjszaka folyamán az északi határ közelében is előfordulhat, hogy az ónos csapadék átmenetileg felváltja a havazást. A csúszóssá váló utak miatt különösen az autósoknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük. Csütörtök hajnalától egy közeledő ciklon hatására újabb csapadékhullás kezdődhet, ennek halmazállapota azonban egyelőre bizonytalan.