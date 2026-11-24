Jelentősen emelkedett idén Magyarországon az ismert mpox-fertőzések száma: míg tavaly egész évben öt megbetegedést regisztráltak, idén november 19-ig már 26 esetet igazoltak.
Évente több ezer magyar nő esik át ezen a komoly műtéten: megterhelő, de életmentő lehet a beavatkozás
Több mint 560 ezer részleges vagy teljes emlőeltávolító műtétet végeztek 2024-ben az Európai Unióban, elsősorban az emlőrák kezelése vagy megelőzése érdekében – derül ki az Eurostat friss adataiból. Magyarországon ugyanebben az évben 8539 ilyen beavatkozást hajtottak végre, ebből 2639 esetben az emlő teljes eltávolítására került sor. Bár hazánkban mindkét műtéttípus lakosságarányos gyakorisága elmarad az uniós átlagtól, a KSH adatai szerint továbbra is jelentős az újonnan diagnosztizált emlődaganatos megbetegedések száma.
Az Európai Unióban 2024-ben összesen 560 730 olyan műtéti beavatkozást végeztek, amely az emlőmirigy részleges vagy teljes eltávolításával járt. Ezekre a műtétekre elsősorban az emlőrák kezelése, illetve megelőzése miatt kerül sor. Az Eurostat adatai szerint a beavatkozások gyakoriságában jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok között.
Az unióban összesen 160 928 teljes emlőeltávolító műtétet (masztektómiát) végeztek 2024-ben, ami százezer női lakosra vetítve 70,1 beavatkozást jelentett. A legmagasabb értéket Belgiumban regisztrálták, ahol százezer nőre 138,7 ilyen műtét jutott, ezt Görögország követte 123,6 beavatkozással. Szintén magas értéket mértek Dániában (90,5), Luxemburgban (87,4) és Horvátországban (86,2).
A rangsor másik végén Lettország állt, ahol százezer nőre mindössze 35,8 teljes emlőeltávolítás jutott. Ezt Málta (43,8), Észtország (43,9), Csehország (47,6), valamint Románia és Szlovákia (egyaránt 50,7) követte. Magyarországon százezer női lakosra 53,3 teljes emlőeltávolító műtét jutott, amivel hazánk a nyolcadik legalacsonyabb értéket mutató uniós tagállam volt. A magyar mutató közel 24 százalékkal maradt el az uniós átlagtól.
A részleges emlőeltávolítás jóval gyakoribb
A részleges emlőeltávolító műtétek száma uniós szinten megközelítette a 400 ezret: 2024-ben összesen 399 802 ilyen beavatkozást végeztek, ami százezer női lakosra vetítve 174 műtétet jelentett. A teljes emlőeltávolításhoz hasonlóan ennél a műtéttípusnál is Belgiumban regisztrálták a legmagasabb lakosságarányos értéket, százezer nőre 299,2 beavatkozás jutott. Luxemburgban 253,8, Olaszországban 221,2, Spanyolországban 220,7, Franciaországban 217,4, Ausztriában pedig 215,9 volt ez a mutató.
A legkevesebb részleges emlőeltávolítást lakosságarányosan Lengyelországban végezték (26,5), amelyet Románia (54,6), Görögország (71,6) és Csehország (79,4) követett. Magyarországon százezer női lakosra 119,3 részleges emlőeltávolítás jutott, ami mintegy 31,5 százalékkal alacsonyabb az uniós átlagnál. Hazánk ennél a műtéttípusnál is a nyolcadik legalacsonyabb értéket mutató tagállam volt.
Így alakult az emlőműtétek száma Magyarországon
Az Eurostat adatai alapján az elmúlt években jelentős ingadozás figyelhető meg a magyarországi emlőműtétek számában. A koronavírus-járvány idején mind a részleges, mind a teljes emlőeltávolító beavatkozások száma visszaesett, 2022-ben azonban ismét emelkedésnek indult.
Míg 2019-ben összesen 9057 ilyen műtétet végeztek hazánkban, addig 2020-ban 7879-et, 2021-ben pedig már csak 7136-ot. A következő két évben ismét nőtt a beavatkozások száma, 2024-ben azonban kisebb visszaesés következett be.
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A 2024-ben elvégzett emlőműtétek száma 5,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, a 2021-es mélyponthoz képest azonban közel 20 százalékkal emelkedett. A tavalyelőtti beavatkozások mintegy 31 százaléka járt az emlő teljes eltávolításával, míg az Európai Unió egészében ez az arány 28,7 százalék volt.
Továbbra is sok magyar nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben Magyarországon összesen 68 261 új rosszindulatú daganatos megbetegedést jelentettek be, szemben az egy évvel korábbi 64 845 esettel. A tavalyi megbetegedések közül 34 648 érintett nőket.
A női emlődaganatos megbetegedések lakosságarányos gyakorisága ugyanakkor az elmúlt két évben mérséklődött. Míg 2023-ban százezer nőre 167,3 újonnan bejelentett emlődaganatos megbetegedés jutott, addig 2024-ben 159, 2025-ben pedig 156,4.
Hosszabb távon azonban továbbra is magasabb értékeket regisztrálnak, mint az ezredforduló környékén. A KSH adatai szerint 2001-ben százezer nőre még 108,4, 2010-ben pedig 133,3 újonnan bejelentett emlődaganatos megbetegedés jutott. A 2025-ös mutató így mintegy 44 százalékkal haladta meg a 2001-es értéket.
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