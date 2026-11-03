Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot

Új cikksorozatunkban olyan régi mesterségeket mutatunk be a Pénzcentrumon, amelyek egykor a mindennapok természetes részét jelentették, mára azonban egyre inkább eltűnőben vannak. Elsőként a kalapkészítés világába kalauzoljuk olvasóinkat: Marácz Attila kalapkészítő mesterrel beszélgettünk arról, hogyan működik ma ez a különleges szakma, kik keresik még a kézzel készített kalapokat, mennyibe kerül egy egyedi kalap, és milyen jövő várhat az egyre kevesebb műhelyben élő mesterségre.

A kalapkészítés egy igen régi mesterség, ma azonban már egyre kevesebben választják ezt a hivatást, a hagyományos műhelyek száma fogyatkozik, a kézzel készített kalapok pedig mind nehezebben veszik fel a versenyt az olcsó, tömeggyártott fejfedőkkel. A szakma mégsem tűnt el teljesen: vannak mesterek, akik ma is őrzik a régi technikákat, és különleges, egyedi megrendeléseket is vállalnak.

De vajon meg lehet-e még élni a kalapkészítésből, mennyibe kerül egy kézzel készített fejfedő, és kik keresik ma ezeket a különleges darabokat? Marácz Attila kalapkészítő mesterrel beszélgettünk arról, hogyan változott meg a szakma az elmúlt évtizedekben, miért szorul vissza a természetes alapanyagok használata, és van-e még jövője ennek a lassan eltűnő mesterségnek.

A kalapkészítő felidézte, hogy az 1960-as és 1970-es években a férfiak körében még általános viseletnek számított a kalap, napjainkra azonban jelentősen visszaszorult a használata. A változó életmód és a felgyorsult mindennapok a fejfedőválasztásra is hatással vannak: az autóba való be- és kiszálláskor például kényelmetlen lehet a kalap viselése, ezért sokan inkább sapkát vagy kötött fejfedőt választanak. A hagyományos kalap így egyre inkább különleges alkalmakhoz, egyéni stílushoz vagy személyes emlékekhez kötődő viseletté vált.

Mint mondta, a műhelyben minden kalapot kézzel varrnak és díszítenek, ami nemcsak a megjelenés, hanem a későbbi használhatóság szempontjából is fontos. Az ilyen darabokat ugyanis szükség esetén szét lehet bontani, újra lehet formázni, így hosszú ideig viselhetők maradhatnak. Egy kalap elkészítési ideje nagyban függ a fazontól és a díszítés bonyolultságától. A legegyszerűbb darabok akár egy óra alatt is elkészülhetnek, egy átlagos kalap azonban többórás munkát igényel. A különlegesebb, aprólékosan kidolgozott fejfedőkön akár egy teljes napig is dolgozhatnak, különösen akkor, ha a díszítésük is időigényes.

Mennyit keresnek a kalaposok?

A kalaposok jövedelme rendkívül kiszámíthatatlan, hiszen a bevételük jelentősen függ a vásárlói forgalomtól és az aktuális kereslettől. Marácz Attila elmondta, hogy előfordulhat, hogy megáll az üzlet előtt egy turistabusz, ami után egyszerre több vevő is betér az üzletbe, máskor viszont akár napok is eltelhet vásárlók nélkü. Hangsúlyozta azt is, hogy kalap nem feltétlenül egy mindennapi használati cikk, amelyre folyamatosan szükség van, hanem divatcikk is, amelyet sokan csak bizonyos alkalmakra vagy különleges igények miatt vásárolnak.

A KSH legfrissebb adatai szerint egyébként a teljes munkaidőben alkalmazásban álló (tehát nem vállalkozó) kalaposok 2025-ben átlagosan bruttó 425 166 forintot vittek haza havonta.

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Az időjárás, a divat, a média

A kalapok iránti keresletet emellett az időjárás, a divat és a média is jelentősen befolyásolhatja. Egy-egy televíziós műsor vagy film hatására ugyanis ismét népszerűvé válhat egy korábban háttérbe szorult kalaptípus. Erre példaként az Indiana Jones-filmeket említette, ugyanis a filmekben látott kalapok hatására megnőtt az érdeklődés az adott fazon iránt. Az ilyen kulturális és médiabeli hatások tehát a kalapkészítő szakma egy-egy szegmensét is fellendíthetik, attól függően, hogy éppen melyik forma kerül a figyelem középpontjába.

Marácz Attila megjegyezte, hogy a média által népszerűvé tett kalapfazonok elsősorban a fiatalabb korosztály érdeklődését keltik fel, hiszen ők hajlamosabbak arra, hogy egy-egy ismert előadó vagy filmszereplő stílusát kövessék. Az idősebb vásárlóknak általában már kialakult, határozott elképzelésük van az öltözködésükről, és kevésbé követik az aktuális divatirányzatokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy körükben ne lenne példa az ellenkezőjére: egy szűkebb rétegük szintén tudatosan törekszik a fiatalos megjelenésre, és szívesen merít ihletet mások stílusából.

Kik vásárolnak az üzletben?

A kereslet folyamatos változása miatt a kalapvásárlók összetétele is nehezen határozható meg. A kalapkészítő visszaemlékezett, hogy volt például olyan időszak, amikor a nők körében vált népszerűvé egy férfiasabb, fiús fazonú kalap, így akkor ők alkották a vásárlók többségét. A férfiak esetében a fiatalabb korosztály jellemzően inkább sapkát visel, de létezik egy szűkebb réteg, amely kifejezetten az elegáns vagy a retró öltözködést részesíti előnyben.

Az ugyanakkor elmondható, hogy mára jelentősen átalakult a kalapkészítő műhely megrendelői köre: az egyéni vásárlók egyre kevesebben vannak, a megrendelések jelentős részét pedig színházak, néptánccsoportok és hagyományőrző közösségek adják. Marácz Attila pályája kezdetén még egyáltalán nem foglalkozott jelmezkalapok készítésével, később azonban egy jelmeztervező megkeresésével elindult egy folyamat, amelynek során újabb és újabb szakmai kapcsolatok révén érkeztek hozzá hasonló megbízások. Jelenleg a Duna Táncegyüttessel is rendszeresen dolgoznak együtt.

Napóleon és Kossuth Lajos kalapja

A kalapkészítő mester kérdésünkre azt is elmondta, hogy a magánvásárlók jellemzően a boltban elérhető, kész kalapok közül választanak: felpróbálják a nekik tetsző darabot, és ha megfelelőnek találják, megvásárolják. Egyedi megrendelésre elsősorban akkor kerül sor, ha valaki különleges formájú vagy színű fejfedőt szeretne. Előfordul például, hogy egy vásárlónak megtetszik egy kalap fazonja, de az éppen kapható szín helyett más árnyalatban szeretné viselni. Ilyenkor anyagmintákat mutatnak neki, majd a kiválasztott színben készítik el a darabot. Mások fényképet hoznak egy elképzelt fejfedőről, és annak alapján kérik a kalap megalkotását.

Akadnak olyan megrendelők is, akik számára a régi kalapoknak nemcsak használati, hanem érzelmi értékük is van. Nemrég például egy fiatalember kereste fel az üzletet azzal, hogy szeretné rendbe hozatni nagyapja kalapját, majd megőrizni azt.

Marácz Attila szerint a kalapkészítő a szakma egyik szépsége, hogy rendkívül változatos igényekkel találkozik a mester, és a régi fejfedők elkészítésétől a legmodernebb darabok megalkotásáig sokféle feladatot vállalhat. Volt olyan vásárlója, aki megrendelte Napóleon korabeli, kétszarvú, úgynevezett bicorn kalapját de munkái között történelmi rekonstrukciók is szerepelnek: a Kossuth Múzeum számára például Kossuth Lajos kalapját is elkészítették.

Egyre kevesebb a kalaposmester

Ugyan a kalapok iránti kereslet az utóbbi időben csökkent, Marácz Attila azonban részben annak köszönheti üzletének fennmaradását, hogy egyre kevesebb műhely foglalkozik kalapok készítésével, és a különleges formájú, méretű vagy alapanyagú kalapokat keresőknek egyre szűkebb kínálatból kell választaniuk.

Mint mondta, ő a kalapkészítő szakma egyik utolsó mestervizsgát tett képviselője. A mesterséget családi örökségként vitte tovább: édesapja is kalapkészítéssel foglalkozott, így már gyermekkorától kezdve ebben a közegben nőtt fel. Az utánpótlás biztosítása 2026-ban azonban már közel sem ilyen egyszerű. Bár időről időre akadnak érdeklődők, a szakma elsajátítására jelenleg csak kevesen vállalkoznak.

Ráadásul véleménye szerint egy mindössze öt alkalomból álló tanfolyamon nem lehet megfelelően megtanulni a kalapkészítés mesterségét, a szakmai tudás megszerzéséhez hosszabb időre, sok gyakorlásra és a munkafolyamatok alapos megismerésére van szükség. Arról is beszélt, hogy saját műhelyében jelenleg nem igazán tud tanítványokat fogadni, mivel ehhez sem elegendő hely, sem megfelelő mennyiségű szabad idő és energia nem áll rendelkezésére.

A szakember szerint ennek ellenére 2026-ban is van létjogosultsága a kalapkészítésnek. A színházak, a néptáncegyüttesek és a hagyományőrző csoportok folyamatosan igényelnek különleges, az előadásokhoz vagy a hagyományos viseletekhez illeszkedő fejfedőket. Bizonyos közösségekben és vallási szokásokhoz kapcsolódóan szintén szükség van kalapokra, a jelmezekhez pedig időről időre új darabokat kell készíteni. Emellett a magánvásárlók között is akadnak olyanok, akik egyedi, nem tömeggyártott fejfedőt szeretnének, és hajlandók megfizetni annak árát.

A kalapok ára

A kézműves kalapok ugyanis az egyedi igények teljesítése, a minőségi alapanyagok és a munkaigényes előállítás miatt jóval drágábbak a tömegáruknál, ami olykor komoly kihívást is jelent. A vásárlók ugyanis gyakran csak a kalap külsejét és árát hasonlítják össze, miközben a hasonló megjelenés mögött egészen eltérő minőségű alapanyagok és gyártási eljárások állhatnak, emiatt a hagyományos kézműves termékek nehezen versenyeznek a néhány ezer forintért kínált, tömeggyártott változatokkal.

Marácz Attila elmondta, hogy a kézművek kalapok és sapkák árát elsősorban az alapanyag határozza meg, de az előállításukhoz szükséges munkaidő, a gyártási folyamatok és a működési költségek szintén jelentősen befolyásolják a végső árat. A hagyományos kalapok esetében a legdrágább alapanyagok közé a hódszőr és a kasmír tartozik, míg a gyapjúból készült darabok általában kedvezőbb árúak.

A kalapkészítő szerint a természetes alapanyagokból készült fejfedők értékét az is növeli, hogy megfelelő karbantartással hosszú ideig használhatók. A nemezelt kalapok például tisztíthatók, és szükség esetén újra is formázhatók, így akár a későbbiekben is viselhetők maradnak. Ezzel szemben az olcsóbb, műanyagból készült termékek gyakran a tömegfogyasztás logikáját követik: ha elhasználódnak, a vásárló egyszerűen újat vesz helyettük. Többek közt ezért is esett vissza a kalapjavítás iránti igény is az utóbbi években, hiszen ezeknél a termékeknél a javítás vagy a felújítás költsége akár meg is haladhatja egy új darab árát.

Az alapanyagok mellett a munkadíj is meghatározó tényező, valamint a rezsiköltségek is. A kalapok elkészítése időigényes kézimunka, amelynek során a mester többek között gőzöléssel és vasalással alakítja ki a kívánt formát. Ezek a munkafolyamatok energiát igényelnek, ezért a rezsiköltségek emelkedése közvetlenül megjelenik az előállítás költségeiben.

A külföldről beszerzett alapanyagok ára további bizonytalanságot jelent. A műhely például cseh és portugál beszállítóktól is vásárol alapanyagokat, amelyek költségét a forint árfolyamának változása is befolyásolja.

Kérdésünkre, hogy milyen kiadásokkal jár a műhely fenntartása. Marácz Attila elmondta, hogy a legnagyobb kiadásai közé az alapanyagköltség és a munkabér tartozik, de a késztermékek beszerzése is jelentős tételt jelenthet. Nem minden fejfedőt érdemes ugyanis saját kezűleg elkészíteni: bizonyos termékek gyártására specializálódott üzemek hatékonyabban és megfelelő minőségben tudják előállítani azokat. A svájci sapkák esetében például egy cseh gyártó termékeit szerzik be, mert azok minősége megfelel az elvárásaiknak.

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