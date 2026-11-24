Magyarország számára nem a mielőbbi, hanem a gazdaság megfelelő felkészítésével megvalósuló euróövezeti csatlakozás a cél – jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kedden Békéscsabán. A jegybankelnök szerint a közös valuta bevezetése hosszabb távon elősegítheti a magyar gazdaság felzárkózását és a társadalmi jólét növekedését, ehhez azonban előbb teljesíteni kell a szükséges gazdasági feltételeket.

Varga Mihály a 30. Alföldi Közgazdasági Napok keretében megrendezett Alföld Economic Forumon arról beszélt, hogy a gazdasági előkészítés nélküli, elhamarkodott euróbevezetés komoly kockázatokat hordozna. Mint elmondta, Magyarország jelenleg az euróövezeti csatlakozás négy legfontosabb feltétele közül mindössze az inflációs kritériumnak felel meg.

A jegybankelnök egy Eurobarométer-felmérés eredményeit is bemutatta. Ezek szerint a magyar felnőtt lakosság 80 százaléka támogatja az euró bevezetését, ugyanakkor csupán 22 százalék gondolja úgy, hogy az ország jelenleg felkészült lenne a közös valuta átvételére. Varga Mihály szerint az adatok szintén azt mutatják, hogy a csatlakozást alaposan elő kell készíteni.

Az euró bevezetésének gazdasági előnyei között az alacsonyabb finanszírozási költségeket, az olcsóbb hiteleket és az árfolyamkockázat megszűnését emelte ki. A sikeres csatlakozáshoz azonban a költségvetési hiány csökkentésére, a termelékenység növelésére és a magyar gazdaság versenyképességének javítására is szükség van.

Nem lesz több kamatvágás?

A monetáris politika oldaláról is fontos üzenet érkezett kedden. Kurali Zoltán, az MNB alelnöke arról beszélt, hogy a jegybank már szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklust, azóta pedig három egymást követő kamatdöntő ülésen is 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot.

A jegybank óvatos megközelítését a romló nemzetközi befektetői hangulat és a forint árfolyamának jelentős ingadozása is indokolja. A nyilatkozat alapján a következő időszakban a pénzügyi stabilitás megőrzése és az inflációs kockázatok kezelése továbbra is meghatározó szempont marad a kamatpolitikában, ami az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges gazdasági felkészülés szempontjából is lényeges.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán