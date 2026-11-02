Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?

Augusztusban komoly hiány alakult ki a külkereskedelemben Magyarországon. Főleg igaz ez a szállítóeszközökre. Azaz, jelentősen nőtt az ilyen típusú áruk behozatala. Egyszeri beszerzések vagy tartós trend áll a háttérben, és milyen hatása van a GDP-re? Fejlesztés, vagy pangás?

A KSH hivatalos adatai szerint augusztusban 481 millió eurós hiánnyal zárt a magyar termék-külkereskedelmi mérleg, miközben egy évvel korábban még 659 millió eurós többlet volt. Az egyenleg így 1140 millió euróval romlott. Az export volumene lényegében stagnált a maga csekély, 1%-os növekedésével, az import viszont 13 százalékkal nőtt. A legnagyobb meglepetést a gépek és szállítóeszközök kategóriája okozta: az import volumene ebben a szegmensben 30 százalékkal emelkedett, és így önmagában 13 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal növekedéséhez.

Meg kell még jegyezni, hogy az unión kívüli import volumene 24 százalékkal nőtt, és itt romlott a legnagyobbat az egyenleg. A gépek és elektronikai berendezések jelentős része Ázsiából (Kína, Dél-Korea, Japán) érkezik, ami illeszkedik a képbe.

Az adatok alapján tehát a gépek és szállítóeszközök importja dominálta a képet. Azaz, innen lehet kiindulni.

Számomra nagyon meglepő adat volt az erőteljes importnövekmény. Előzetesen semmi olyat nem látunk, amiből ennek következnie kellene. Ha nem lett volna szeptemberben is növekedés, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy egyszeri tényező játszott szerepet, de így kétesélyesnek látom

- mondja erről Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Kétféle forgatókönyv, kétféle lehetséges eredmény

A gépek-, és szállítóeszközök-kategóriáján belül is el lehet különíteni alkategóriákat. A KSH Monitor szerint augusztusban a legnagyobb forgalmú áruosztály importban a villamos gépek, készülékek és műszerek voltak, exportban pedig a közúti járművek vezettek.

Hogy emögött mi áll, azt többféleképpen lehet értelmezni. A történetnek van, a magyar gazdaság szempontjából egy pozitív, és egy negatív olvasata is. Először is, a pozitív olvasat szerint, a cégek beruházási szándékkal is importálhattak gépeket. Ez összhangban van azzal, hogy az ipari termelés augusztusban erős volt, közel 9 százalékkal nőtt.

Ráadásul a pozitív forgatókönyvet erősíti, hogy ekkor különösen a járműgyártás és a számítógépek, valamint elektronikai termékek gyártása erősödött. Azaz, olyan szegmensek, ahol szükség lehet a behozott termékekre. Az új, illetve bővülő gyártókapacitások (pl. BMW Debrecen, Mercedes, akkumulátorgyárak, Foxconn stb.) gyakran nagyértékű gépsorokat, speciális berendezéseket igényelnek – ezek jellemzően importból érkeznek.

Ha erről van szó, akkor az nemcsakhogy jó a magyar gazdaságnak, de, hosszabb távon, akár javíthatja is a kereskedelmi mérleget. Hiszen a megnőtt gyártókapacitással több termék adható el külföldre. Főleg így van, ez mivel a gyárak nagyon gyakran termelnek külföldre, például német autóipari cégek beszállítóiként.

A feldolgozóipar eléggé beruházásigényes feladat. Ma már komoly gépek, informatikai rendszerek szükségesek cégek hatékony működéséhez. A kapacitásbővítés és hatékonyságnövekedés miatt szükséges beruházni ilyen gépekbe. Az ipar így tud fejlődni, és az utóbbi időben ez nem alakult a legjobban

- mondja Regős Gábor a behozatal általános szerepéről.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a forint jelentősen erősödött az euróhoz képest, ami olcsóbbá tette az importot a cégek számára, és ösztönözhette a nagyobb beszerzéseket:

A gépek vásárlása euróban történik. Nyilván valamivel olcsóbb a beruházás, ha erősebb a forint, hiszen így olcsóbb a cégek számára külföldről gépeket beszerezni. Nyilván ez azonban csak egy tényező

- mondja a szakértő, aki szerint éppen ezért nem lehet erre leegyszerűsíteni a változást.

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Azonban van egy negatív olvasat is. Ugyanis, a nagy kép tekintetében, a fenti jelenség még nem feltétlenül hozza magával azt, hogy a kereskedelemi mérleg-változás pozitív dolog lenne. Hiszen a külkereskedelmi mérleg régóta negatív Magyarország esetében. Azaz itt igenis tendencia figyelhető meg, méghozzá a gyenge exportteljesítmény.

Ráadásul, mivel ennyire egy terület dominálta a megugrott számokat, így komoly esély van arra, hogy átmeneti kilengésről van szó, azaz ebből viszont nem lesz tendencia. Ezt azonban, nyilván, csak a következő hónapokban fogjuk látni. Ám, ha erről van szó, akkor sajnos az nem azt támasztja alá, hogy a magyar, és a Magyarországin működő cégek hirtelen nagyarányú fejlesztésekbe kezdtek. Az általunk megkérdezett Regős Gábor ezt a forgatókönyvet tartja reálisabbnak:

Talán inkább egyedi esetről van szó. De ha az uniós pénzek jönnek és megnyílnak a vállalati források, akkor lesz megugrás a gépipari behozatalban, ám most nincs ilyen tényező

- mondja a szakértő, aki szerint esélyesen egyetlen cég nagyobb beruházása, vagy alapanyagbehozatala állhat a háttérben.

Ha pedig ez a helyzet, akkor csupán egy múló tendenciáról – sőt nem is tendenciáról – van szó, amely éppen ebben az időszakban részét képezte a romló magyar külkereskedelmi mérlegnek.

Itt pedig át lehet kötni arra, hogy ez nemcsak a gépimportról szól, hanem az említett tendenciáról az export és import kapcsán…

Romló mérleg: átok, vagy áldás?

A nettó export a GDP-növekedés egyik fontos komponense. Az augusztusi adat a harmadik negyedév szempontjából kedvezőtlen előjel: a volumennövekedés aszimmetriája (stagnáló export + erősen bővülő import) lefelé húzza a GDP-t. Erről portálunk már írt a fentebb is idézett cikkében.

Az augusztusi hiány azonban tehát nem a cserearány romlása miatt alakult ki (az inkább javult), hanem azért, mert az import volumene messze gyorsabban nőtt, mint az export. A gépek és szállítóeszközök 30 százalékos importugrása a legszembetűnőbb tétel – egyelőre inkább egyszeri hatásnak tűnik, de a következő hónapok döntik el, hogy átmeneti kilengésről vagy tartósabb folyamatról van szó. A beruházási jellegű import hosszú távon akár pozitív is lehet, rövid távon azonban egyértelműen rontotta a külkereskedelmi egyenleget és a GDP-növekedés kilátásait.

Jót biztosan nem tesz egy ország gazdaságának a negatív mérleg, és nem fenntartható hosszútávon. Most a kérdés azért különösen fontos mert a magas energiaárak a forint árfolyamát nyomás alá helyezik. Mivel drágán importálunk energiát, romlik az egyenleg, viszont az export bővülésével enyhülne a nyomás

- mutat rá Regős Gábor.

Sajnos nagy esély van tehát arra, hogy a beruházásokat, és így – hosszabb távon – a magyar exportot erősítő gépipari import nem válik tendenciává, a gyenge kereskedelmi mérleg és beruházás-hiány azonban tendencia marad. Ezt azonban a jövő fogja megmutatni.

Ha a következő hónapokban is magas marad a gépimport, akkor az a magyar ipar kapacitásbővülését, modernizációját jelezheti – különösen a zöldátállás és az elektromos járművek környékén. Ha nem, akkor sajnos marad a korábbi pesszimista magyarázat: romlik a kereskedelmi mérleg, ami nem jó hír a növekedésnek…