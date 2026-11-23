A kormány kezdeményezte az árrésstop kivezetését, mivel a korlátozás a megváltozott gazdasági környezetben már hátráltatja a hazai termelőket és a kereskedelmet. Az alacsony, októberben 2 százalékos infláció és a csökkenő élelmiszerárak mostanra lehetővé teszik a szabad piaci verseny visszaállítását, amitől a választék bővülését és az akciók visszatérését várják.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint az eredetileg a családok védelmére bevezetett intézkedés mára több káros mellékhatással jár. A legfőbb probléma a keresztárazás, vagyis az a gyakorlat, hogy a kereskedők a szabályozott termékeken kieső árrést más áruk drágításával próbálták kompenzálni. A rendszer ráadásul az olcsóbb importáruk felé terelte az üzleteket, bevételtől és fejlesztési forrásoktól megfosztva ezzel a magyar beszállítókat. Szintén súlyos következmény, hogy az árrésstop felgyorsította a kisboltok bezárását, megnehezítve a kistelepüléseken élők mindennapi bevásárlását.

A kereskedelmi szövetségek által is támogatott kivezetést az idén őszre jelentősen javuló makrogazdasági mutatók is indokolttá teszik. Októberre 2 százalékra mérséklődött a hazai infláció, az élelmiszerek ára pedig éves alapon átlagosan 4,7 százalékkal csökkent. Ezt a dezinflációs folyamatot az év eleje óta tartó forinterősödés is támogatja, amely érezhetően enyhíti az importált inflációt, a beszerzési költségeket és az áremelési nyomást.

A korlátozások és a kötelező készlettartási előírások eltörlésével azonnal csökkennek a boltok logisztikai és raktározási terhei. A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél immár nem az állami beavatkozás fenntartása, hanem egy olyan egészséges piaci verseny megteremtése, amelyből a fogyasztók és a gazdaság egyaránt profitál. A tehermentesített kereskedők újra szabadon alakíthatják a kínálatot és a promóciókat, ami hosszabb távon alacsonyabb árakat és bőségesebb választékot hozhat a vásárlóknak.

A hirtelen áremelkedések elkerülése érdekében a kiskereskedelmi szereplők vállalták a fokozatos átállást. A kormány az intézkedés kivezetése után is folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói árak alakulását, és ha a piaci helyzet megkívánja, kész ismét beavatkozni a vásárlók védelmében.

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Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA