Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek

A klímás fűtés és a dinamikus áramtarifa is új lehetőségeket kínálhat a rezsiköltségek csökkentésére, de egyáltalán nem mindegy, milyen berendezést választunk, és milyen adottságú ingatlanban használjuk. Az MVM már több megállapodást kötött a 2027-től elérhető új, dinamikus áramtarifára, a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint pedig megfelelő műszaki feltételek mellett már a H tarifás klímás fűtés is lényegesen olcsóbb lehet a gázfűtésnél. Mutatjuk, kinek érheti meg a váltás az új D tarifára vagy a H tarifára, mennyibe kerülhet a fűtés, és milyen buktatókkal érdemes számolni a téli hónapokban.

Jelentős érdeklődés övezi az MVM új, dinamikus áramtarifáját, amelyet a lakossági fogyasztók 2027. január 1-jétől vehetnek majd igénybe. A szolgáltató a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: már több sikeres megállapodás is született, és bár a konstrukcióra szeptember eleje óta lehet jelentkezni, az érdeklődés további élénkülésére számítanak az év hátralévő részében.

Az új elszámolási lehetőség lényege, hogy a fogyasztók a villamosenergia-piaci árak változásához igazodó díjszabás mellett használhatják fel az áramot, így fogyasztási szokásaik átalakításával akár a rezsiköltségeiket is mérsékelhetik.

A dinamikus D árszabás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a háztartások teljes áramfogyasztását piaci áron számolnák el.

Az éves 2523 kilowattórás kedvezményes mennyiségig továbbra is az adott területen érvényes, fix A1 tarifás kedvezményes árat kell fizetni. A kedvezményes sávhatár feletti fogyasztásra viszont már a változó D egységár vonatkozik, amely a villamosenergia-piaci árak alakulását követi.

Az MVM tájékoztatása szerint a D egységárat a HUPX másnapi villamosenergia-piacának negyedórás árai alapján határozzák meg, az árfolyam és a kereskedői díj figyelembevételével. Az új tarifa tehát nem garantál automatikusan alacsonyabb villanyszámlát: sok múlik azon, hogy a háztartás mikor használja fel az áramot.

Elsősorban azoknak lehet előnyös a konstrukció, akiknek a fogyasztása meghaladja a kedvezményes mennyiséget, és képesek energiaigényes tevékenységeiket az alacsonyabb árú időszakokra időzíteni. Ehhez azonban figyelniük kell az árak alakulását, és vállalniuk kell az árak változékonyságából eredő kockázatokat is.

A dinamikus tarifa igénybevételéhez megfelelő, távleolvasható okosmérőre és idősoros elszámolásra van szükség. Az MVM kiemelte, a konstrukció sajátosságairól és a csatlakozás feltételeiről az érdeklődők szakértő kollégáiktól részletes tájékoztatást kaphatnak.

Mi a helyzet az eddigi, kedvezményes áramdíjjal?

A szolgáltató a H tarifával kapcsolatban is tisztázta a legfontosabb tudnivalókat. Ez a kedvezményes, idényjellegű díjszabás kifejezetten a hőszivattyús technológiát alkalmazó, megújuló energiaforrást használó fűtési rendszerek működtetésére szolgál.

Október 15. és április 15. között vehető igénybe, ezen kívül az érintett fogyasztás elszámolása A1 tarifán történik. Fontos kedvezmény, hogy a fűtési idényben H tarifával elszámolt villamosenergia-fogyasztás nem csökkenti az általános lakossági felhasználásra rendelkezésre álló évi 2523 kilowattórás kedvezményes mennyiséget.

A H tarifához külön mért, kéttarifás mérővel ellátott, önálló fogyasztói áramkört kell kialakítani, amelyre kizárólag a feltételeknek megfelelő fűtőberendezések csatlakoztathatók. Klímaberendezés vagy más fűtési célú berendezés esetében alapvető követelmény, hogy a készülék SCOP értéke mérsékelt égövön elérje a 3,4-et. Az engedélyezett berendezések listái a területileg illetékes elosztótársaságok honlapján érhetők el. A H tarifa bruttó egységára az elosztói területtől függően eltérő lehet.

Az MVM leszögezte: a két konstrukció nem kombinálható ugyanazon a mérési ponton, a dinamikus D árszabás H tarifás mérési ponton nem alkalmazható.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy H tarifás fűtési rendszerrel rendelkező háztartás teljesen elesne az új lehetőségtől. Amennyiben külön A1 mérési ponttal is rendelkezik, azon igényelheti a dinamikus tarifát, ha megfelel az előírt feltételeknek.

Ne csak a klíma katalógusában írt számokat nézd!

A klímás fűtés gazdaságosságát számos tényező befolyásolja, ezért nem minden ingatlanban jelent automatikusan olcsóbb megoldást a hagyományos gázfűtésnél. A megfelelő hatásfokú berendezés, a jó hőszigetelés és a tudatos használat mellett azonban jelentős megtakarítás is elérhető, különösen azoknál a háztartásoknál, amelyek túllépik a kedvezményes gázfogyasztási határt - fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére Ipacs Roland, az LG Electronics Magyarország légkondicionáló üzletágának trénere.

Hozzátette: a H tarifa tovább javíthatja a megtérülést, hiszen a kedvezményes árammal működtetett hőszivattyús rendszerek lényegesen olcsóbban állíthatják elő a szükséges hőenergiát, mint a hagyományos gázkazánok.

A beruházás előtt azonban érdemes alaposan megvizsgálni az ingatlan adottságait és a meglévő fűtési rendszer költségeit is.

A levegő-levegő klímák fűtési költsége leginkább az épület hőszükségletétől és a külső hőmérséklet alakulásától függ. Egy korszerű légkondicionáló szezonális hatásfoka akár 4,6-os SCOP-érték körül is alakulhat, ami azt jelenti, hogy a fűtési szezon egészére vetítve egy kilowattóra villamos energiából átlagosan ennek megfelelő mennyiségű hőenergiát képes előállítani. A szakértő szerint általánosságban 4-es SCOP-érték felett érdemes klímában vagy hőszivattyúban gondolkodni. A tényleges hatásfok azonban a hideg idő beköszöntével romlik:

A pillanatnyi SCOP érték például tartós -15°C-os külső hőmérsékletnél jellemzően lecsökkennek 2,2-2,5 környékére

- fogalmazott. Ez azért is fontos, mert a berendezések katalógusaiban szereplő szezonális hatásfok nem jelenti azt, hogy a klíma a leghidegebb téli napokon is ugyanolyan gazdaságosan működik.

A külső hőmérséklet csökkenésével egyre több villamos energiára lehet szükség ugyanannyi hő előállításához, így a fűtési költség is emelkedhet. A beruházás előtt ezért nem elegendő kizárólag a készülék névleges teljesítményét vagy SCOP-értékét megnézni: az ingatlan tényleges hőigényét és a helyi téli időjárási viszonyokat is figyelembe kell venni.

Mi is az a bűvös SCOP-érték? Az SCOP-érték (Seasonal Coefficient of Performance) a klímaberendezések és hőszivattyúk szezonális fűtési hatékonyságát mutatja meg, vagyis azt, hogy a fűtési idény egészét tekintve egységnyi felhasznált villamos energiából mennyi hőenergiát képesek előállítani.



Például egy 4-es SCOP-értékű berendezés 1 kilowattóra áramból átlagosan 4 kilowattóra hőenergiát állít elő a teljes fűtési szezonra vetítve. Minél magasabb ez az érték, annál energiahatékonyabb a készülék, és annál kevesebb áramra van szüksége ugyanannyi hő előállításához. Fontos azonban, hogy az SCOP szezonális átlagérték: a berendezés tényleges hatásfoka a külső hőmérséklettől és az üzemeltetési körülményektől is függ, ezért nagy hidegben a pillanatnyi teljesítménye jelentősen eltérhet a feltüntetett értéktől.

Nem mindegy, milyen ingatlant fűtenél klímával

A szakértő szerint az ingatlan energetikai állapota az egyik legfontosabb tényező a gazdaságosság szempontjából.

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A legújabb építési szabványoknak és rendeleteknek megfelelő házak már jellemzően 50 W/m2 hőszükséglet alatt vannak, a passzívház minősítésűek pedig még ennek a töredékén

- magyarázta. Ezzel szemben a régebbi lakások és a hőszigetelés nélküli házak esetében a hőszükséglet akár 150-200 watt/négyzetméter körül is alakulhat. Ez óriási különbség, hiszen egy rosszul szigetelt ingatlanban a klímának sokkal több energiát kell felhasználnia ahhoz, hogy tartósan megfelelő hőmérsékletet biztosítson.

Ipacs Roland szerint azoknak, akiknek az ingatlanán egyáltalán nincs hőszigetelés, vagy csak körülbelül 5 centiméteres szigetelőréteg található, mindenképpen érdemes megvizsgálniuk a felújítás lehetőségét.

A fűtéskorszerűsítés megtérülését ugyanis jelentősen befolyásolja, hogy mennyi hőt veszít az épület. Emellett a korábbi szezonális vagy éves gázfogyasztás is fontos kiindulópont: enélkül nehéz pontosan meghatározni, hogy egy új klímás vagy hőszivattyús rendszer mennyi idő alatt hozhatja vissza a beruházás árát.

A klímás fűtés elsősorban azoknak a háztartásoknak lehet érdekes, amelyek túllépik az évi kedvezményes gázfogyasztási határt. A szakértő szerint számukra különösen felújításkor érdemes megfontolni egy hagyományos levegő-levegő klíma beszerelését, amellyel a gázfűtés egy része kiváltható.

Nem feltétlenül szükséges az egész fűtési rendszert lecserélni: bizonyos helyiségek vagy időszakok fűtését is át lehet terelni a klímára, így csökkenthető a gázfelhasználás. A megtakarítás mértéke azonban attól függ, hogy az adott háztartás mennyi gázt használ el a kedvezményes mennyiségen felül, és milyen hatásfokkal képes működni az új berendezés.

A H tarifa tovább javíthatja a klímás fűtés gazdaságosságát. Ipacs Roland számításai szerint a kedvezményes tarifa jelenleg 23 forint kilowattóránként, míg az A1 tarifa régiótól függően körülbelül 36 forintba kerül. A H tarifa igénybevételének egyik alapvető műszaki feltétele, hogy a berendezés legalább 3,4-es SCOP-értékkel rendelkezzen. A szakértő példájában egy ilyen, illetve ennél jobb hatásfokú hőszivattyús rendszerrel a H tarifás villamos energia felhasználásával előállított hőenergia költsége körülbelül 5 forint kilowattóránként.

Ezzel szemben a gázfűtés költsége számítása alapján magasabb lehet. Egy köbméter földgázból hozzávetőlegesen 9,5 kilowattóra hőenergia nyerhető ki, bár ez nagyban függ attól is, hogy kondenzációs vagy régebbi, nyílt égésterű kazán működik az ingatlanban. Ipacs Roland egy családi házas fogyasztó példáján körülbelül 120 forintos köbméterenkénti gázárral számolt, ami nagyjából 13 forintos kilowattóránkénti hőenergia-költséget jelent. A szakértő által bemutatott összehasonlításban tehát a H tarifával működő klíma vagy hőszivattyú üzemeltetése lényegesen olcsóbb lehet a gázkazánénál.

Fontos azonban, hogy ezek az összegek kizárólag az üzemeltetési költségeket mutatják, a beruházás árát nem tartalmazzák. A klíma vagy hőszivattyú beszerzése, a szükséges szerelési munkálatok, illetve a külön mérőhely kialakítása mind olyan kiadás, amelyet a megtérülés kiszámításakor figyelembe kell venni. A szakértő szerint levegő-víz hőszivattyúk esetében jellemzően tíz év feletti megtérülési idővel lehet számolni. Ezt tovább befolyásolhatják az épületenergetikai támogatások feltételei is, amelyek egyes esetekben a korábbi gázkészülék leszereltetését is előírhatják.

Kompromisszumokkal jár a klímás fűtés

A klímás fűtésnek ráadásul nemcsak gazdasági, hanem komfortbeli korlátai is vannak. A levegő-levegő rendszerek működése ugyanis eltér a hagyományos radiátoros vagy padlófűtéses megoldásokétól.

Ha sima levegő-levegő (klíma) fűtésről beszélünk, ez kevésbé komfortos megoldás, mint egy vizes fűtés

- hívta fel a figyelmet Ipacs Roland. Ennek oka, hogy a levegő hőkapacitása kisebb, mint a folyadékoké, ráadásul a helyiségek fűtése közvetett módon történik. A falak és a levegő közötti hőátadás nagyobb ellenállásba ütközik, mint például egy felületfűtés esetében, ahol közvetlenül a nagyobb felületeket melegítik.

A klíma egyik előnye, hogy a felmelegített levegő hatását az ember szinte azonnal érzékeli, ehhez azonban megfelelő fordulatszámon kell működtetni a beltéri egységet. Ez sok esetben huzatérzetet vagy kellemetlen zajhatást okozhat, különösen akkor, ha a berendezést nem megfelelően méretezték, vagy rossz helyre szerelték fel. A komfortérzet szempontjából ezért nem mindegy, hogy a beltéri egység milyen irányba fújja a levegőt, és képes-e az egész helyiséget egyenletesen átmelegíteni.

A téli időszakban a kültéri egység leolvasztási ciklusaival is számolni kell. Ezekre azért van szükség, mert a hőszivattyú működése során a kültéri egység hőcserélőjén dér és jég képződhet, amit időről időre el kell távolítani. A szakértő szerint a leolvasztás különösen az őszi lehűlés időszakában, november végén és december elején lehet gyakoribb, mivel ilyenkor a külső levegő abszolút páratartalma még magasabb, mint a tartós téli hidegben.

Ebben az időszakban naponta 2-3 ciklussal is lehet számolni, ami nem tart tovább 8-10 percnél

- mondta Ipacs Roland. Ezekben az időszakokban a készülék működése további villamosenergia-felhasználással járhat, vagyis a háztartásnak a leolvasztási folyamatokkal is számolnia kell.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyártók által megadott SCOP-értékek általában már tartalmazzák a leolvasztási ciklusok miatti korrekciót, így azok a szezonális hatásfok értékelésekor már figyelembe veszik ezt a működési sajátosságot.