A 2027-es minimálbér-emelés hatása jóval túlmutathat a legkisebb keresetűek körén. A kötelező béremelés miatt a munkáltatóknak a magasabb fizetési kategóriákat is felül kell vizsgálniuk, különben jelentősen szűkülhet a különbség a betanított munkát végzők és a tapasztaltabb, szakképzettebb dolgozók bére között. A vállalatoknak egyszerre kell kezelniük a növekvő bérköltségeket, a munkatársak megtartását és a belső bérarányok megőrzését. A Humán Centrum ügyvezetője szerint a már döntést hozó cégek jellemzően 5–8 százalékos béremeléssel terveznek 2027-ben.

A megállapodás egyik fontos eleme az adójóváírás, amelynek célja, hogy az alacsonyabb keresetűek nettó fizetése a bruttó béremelésnél nagyobb mértékben növekedjen. Bár a személyi jövedelemadó 15 százalékos kulcsa változatlan marad, az új kedvezmény révén a minimálbéren foglalkoztatottak tényleges SZJA-terhelése 9 százalékra mérséklődhet. A kedvezmény a minimálbér feletti kereseteknél is érvényesíthető lesz, fokozatosan csökkenő mértékben. Az új bérminimumok 2027. január 1-jétől lépnek életbe. A januári munkavégzés után járó magasabb fizetést így először februárban kapják meg a dolgozók.

A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 737 400 forint volt, ami 7,3 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A kormány gazdasági előrejelzése 2027-re a bruttó átlagkeresetek 5,6 százalékos, a versenyszférában pedig körülbelül 6 százalékos emelkedésével számol. A 3 százalékra becsült infláció mellett ez további reálbér-növekedést is lehetővé tehet.

Tapasztalataink alapján azok a vállalatok, amelyek már döntöttek a 2027-es bérfejlesztésekről, jellemzően a teljes munkavállalói állományra kiterjedő, 5–8 százalékos béremeléssel számolnak

– mondta Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Munkaerő-kölcsönző és -közvetítő Kft. ügyvezetője.

A minimálbér emelése ugyanis minden évben viszonyítási pontot jelent a vállalatok számára, és a magasabb fizetési kategóriákra is hatással lehet. Ha kizárólag a legalacsonyabb bérek nőnek, egyre kisebb lesz a különbség a betanított munkát végzők és a tapasztaltabb vagy szakképzettebb munkavállalók keresete között. A bértorlódás elkerülése ezért a 2027-es bértervezés egyik fontos feladata lehet.

A minimálbér felett keresők tényleges béremelése ugyanakkor több tényezőtől függ. Számít az egyéni teljesítmény, a szakmai tapasztalat, az adott munkakör iránti munkaerőpiaci kereslet, valamint a vállalat gazdasági helyzete és rendelkezésére álló bérkerete is.

A bértorlódás mellett a bértranszparencia is nyomást gyakorolhat a cégekre

A magasabb bérkategóriák felülvizsgálata nem csupán a bértorlódás miatt válhat szükségessé. A vállalatoknak a tapasztalt, jól képzett szakemberek megtartására is egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk. Egy bevált munkatárs elvesztése és pótlása ugyanis jelentős költségekkel, valamint működési kockázatokkal járhat.

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A belső bérviszonyok rendezését az uniós bértranszparencia-irányelv hazai bevezetése is sürgetheti. Az új szabályozás célja, hogy a munkavállalók számára átláthatóbbá váljon, milyen szempontok alapján határozzák meg a fizetésüket, és hogyan viszonyul a keresetük az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégákéhoz.

Az indokolatlan bérkülönbségek feltárása munkahelyi feszültségeket okozhat, és akár a dolgozók távozásához is vezethet. A nagyobb átláthatóság ugyanakkor a munkavállalók alkupozícióját is erősítheti, különösen akkor, ha kiderül, hogy a bérezés nem következetes, objektív szempontok alapján történik.

Növekvő bérköltségek mellett keresik a cégek a megtakarítási lehetőségeket

A magasabb fizetések finanszírozása 2027-ben komoly feladat elé állíthatja a vállalatokat. A növekvő bérköltségek és a változó megrendelésállomány miatt a költséghatékony működés a vállalati döntéshozatal egyik meghatározó szempontja maradhat. Azoknál a cégeknél, amelyek nem tudják kigazdálkodni a béremelések többletterheit, akár létszámstop vagy leépítés is felmerülhet.

A Humán Centrum tapasztalatai szerint emiatt egyre nagyobb szerepet kaphatnak a rugalmasabb foglalkoztatási formák. A részmunkaidős munkavégzés, a munkaerő-kölcsönzés, valamint a diákok és nyugdíjasok szövetkezeti foglalkoztatása lehetőséget adhat arra, hogy a munkáltatók a tényleges kapacitásigényekhez igazítsák a létszámukat.

„A vállalatok számára a következő év egyik legfontosabb feladata a költséghatékonyság és a munkaerő megtartásának összehangolása lesz. A munkaerő-kölcsönzés akár létszámstop vagy kötött bérkeret mellett is segítséget nyújthat az időszakos munkaerőigények kezelésében, míg a diákok és nyugdíjasok szövetkezeti foglalkoztatása adózási szempontból is kedvező megoldást kínálhat” – fogalmazott a Humán Centrum ügyvezetője.