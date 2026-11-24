Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik. Az állami támogatások enyhíthetik ezeket a különbségeket, hatásuk azonban attól is függ, hogy a szülők mekkora részüket tudják ténylegesen igénybe venni. Magyarországon különösen nagy szerepet kapnak az adókedvezmények, amelyekből éppen a legnehezebb helyzetben élők részesülhetnek kevésbé. A rendszer átalakításánál több támogatási forma együttes újragondolására lenne szükség, miközben az eredmények megítélését a szegénységi adatok körüli bizonytalanságok is nehezítik – erről beszélt a Pénzcentrumnak Gábos András, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója.

A családtámogatásokról szóló vitákban gyakran az kerül előtérbe, mennyit fordít az állam a gyermekes háztartásokra, és sikerül-e ösztönözni a gyermekvállalást. A szülők mindennapjaiban viszont az számít, mekkora segítséghez jutnak hozzá, és abból mennyire tudják fedezni a gyereknevelés költségeit. Ugyanaz a támogatási rendszer egészen mást jelenthet egy biztos keresettel rendelkező családnak, mint annak, ahol a munkajövedelem alacsony vagy teljesen hiányzik.

Egy, az Európai Bizottság megbízásából készült kutatás arra jutott a magyar rendszerrel kapcsolatban, hogy a gyermekek után járó adókedvezmények 9,7 százalékponttal csökkentik a gyermekszegénység jövedelmi mutatóját. Ez jelentős hatás, de az értékeléshez azt is tudni kell, milyen adatokból készült a becslés, és mit mond el a legszegényebbek helyzetéről. A témában Gábos Andrást, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatóját kérdeztük. A szakértő nemrég a szegénységről tágabban is nyilatkozott a Pénzcentrum egy másik cikkében.

Mit mutatnak a kedvező számok?

A bizottsági számítások a 2022-es EU-SILC-adatokra épültek. Ez az Eurostat által összehangolt, a nemzeti statisztikai hivatalok közreműködésével készülő felmérés a háztartások jövedelméről és életkörülményeiről ad képet. Az elemzéshez az EUROMOD nevű modellt használták, amely az adó- és támogatási szabályok alapján számolja ki az egyes intézkedések jövedelmi hatását. A 9,7 százalékpont tehát egy modellezett különbség, nem két egymást követő év között mért javulás.

A magyar adatokkal kapcsolatban azonban komoly fenntartások merültek fel. A kutató és kollégái a 2014–2024 közötti időszak jövedelmi adatainál tártak fel problémákat. A KSH utólagos felülvizsgálata ezek egy részét kezelte, de csak a 2019–2024-es időszakra terjedt ki, és a kutatók értékelése szerint újabb ellentmondásokat is létrehozott.

Ennek jelentőségét jól érzékelteti, hogy az utólag módosított adatsorban a gyermekszegénység mutatója 2018 és 2019 között a kétszeresére nőtt. Az első év adatait még nem érintette a felülvizsgálat, a másodikét már igen. Gábos András hangsúlyozta: ez az ugrás nem tükrözi a valós társadalmi folyamatokat, ezért nem értelmezhető úgy, hogy egyetlen év alatt valóban megkétszereződött itthon a gyermekszegénység.

Egy másik bizottsági anyag arra jutott, hogy 2019 és 2024 között jelentősen csökkent a szociális juttatások gyermekszegénységet mérséklő hatása Magyarországon. Ez a dokumentum is hivatkozik a magyar adatok felülvizsgálatával kapcsolatos kutatói kritikákra. A különböző elemzések eredményeinek értékelésekor ezért az adatminőséget és az alkalmazott módszert is figyelembe kell venni.

A munkába állás sok családnak segített, de nem mindenki jut hozzá a teljes kedvezményhez

Az adatok körüli bizonytalanság mellett is jól látható, hogy a magyar családtámogatási rendszerben az adókedvezményeknek különösen nagy a súlyuk. A szakértő által ismertetett összevetésben ezek GDP-hez viszonyított aránya csak Ausztriában, Németországban és Franciaországban volt magasabb az uniós tagállamok közül.

A 2010-es évek második felében jelentősen nőtt a foglalkoztatás, majd a magasabb szint stabilizálódott. Ez az adókedvezmények hatását is erősíthette: több gyermekes családban keletkezett olyan kereset, amelyből a kedvezményt érvényesíteni lehetett. A segítség így vélhetően a jövedelmi rangsor alsóbb részén elhelyezkedő háztartások közül is többhöz jutott el.

Az alacsony jövedelem ugyanakkor továbbra is korlátot jelenthet. Aki nem rendelkezik a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges jövedelemmel, az nem tudja kihasználni ezt a lehetőséget, az alacsony keresetű szülők pedig csak részben részesülhetnek belőle. Az összességében jelentős szegénységcsökkentő hatás így együtt járhat azzal, hogy bizonyos családokhoz kevesebb segítség jut el.

Arra is rákérdeztünk, mekkora lehet a támogatásokból kimaradó legszegényebb családok köre. A szakember erre nem tudott kutatási eredményekre épülő számszerű választ adni.

Ehhez megbízható, jó minőségű adatokon végzett elemzésekre lenne szükség

– mutatott rá Gábos András, hozzátéve, hogy megítélésük szerint a magyar EU-SILC-adatok erre nem alkalmasak.

Az állami nyilvántartásokból származó, úgynevezett adminisztratív adatok ugyanakkor lehetőséget adhatnának ilyen vizsgálatokra.

A hozzáférést más akadályok is nehezíthetik. A rászorultsághoz kötött rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél például az információhiány és az ügyintézési nehézségek is szerepet játszhatnak abban, hogy egy család nem veszi igénybe az ellátást.

A régiós összevetésből nem lehet kihagyni az adókedvezményeket

A családokra fordított kiadások nemzetközi összehasonlítása elsőre egyszerűnek tűnhet, de az eredményt alapvetően befolyásolja, mit sorolnak a támogatások közé. A bizottsági jelentés egyik, adókedvezményeket nem tartalmazó ábráján Magyarország a visegrádi országok közül a legkevesebbet költi erre. A hazai rendszer megítéléséhez azonban éppen az egyik legfontosabb elem hiányzik ebből az összevetésből.

A kutató ezért az OECD családpolitikai adatbázisának 2021-es számait is felidézte. Ezek a készpénzes támogatásokat, a szolgáltatásokat és az adókedvezményeket együttesen veszik figyelembe. Magyarország ebben az összehasonlításban a GDP 2,93 százalékát fordította családtámogatásokra, többet Szlovákiánál és Csehországnál, ahol 2,43, illetve 2,23 százalék volt az arány. Lengyelország ugyanakkor 3,63 százalékkal megelőzte a magyar kiadási szintet.

A sorrend akkor sem változott, ha csak a készpénzes ellátásokat és az adókedvezményeket vizsgálták: Lengyelországban a GDP 2,82, Magyarországon 1,95, Szlovákiában 1,81, Csehországban 1,56 százalékát tették ki ezek a tételek.

A bizottsági jelentés értelmezését az is nehezíti, hogy nem egyértelmű, pontosan mely ellátások szerepelnek a készpénzes támogatások között. A szakember által idézett KSH-adatok szerint az adókedvezmények nélkül számított készpénzes családtámogatások a GDP 1,2–1,3 százalékát tették ki. Ennek valamivel több mint felét a munkaviszonyhoz kötődő, a szülés és a gyermekgondozás idején járó CSED és GYED adta. Az anyasági támogatással, a GYES-sel és a GYET-tel együtt még nagyobb részt képviseltek az ilyen élethelyzetekhez kapcsolódó ellátások. Ezt az arányt azonban a jelentés vonatkozó ábráján nem látta visszaköszönni.

Az általa ismertetett bizottsági összevetésben a magyar családtámogatások becsült szegénységcsökkentő hatása 2022-ben az uniós élmezőnybe tartozott, Németország és Ausztria mögött a harmadik helyen állt. A hatás jelentős része a családi adókedvezményekből származott. Ez a kedvező helyezés is a korábban említett adatminőségi fenntartásokkal együtt értelmezhető.

Más célt szolgálhat a gyermekvállalás ösztönzése és a szegénység csökkentése

A támogatások eredményességének megítéléséhez azt is tisztázni kell, mit várnak tőlük a döntéshozók. A korábbi kormányzat családpolitikai sikerkommunikációja jelentős részben a termékenység 2010 és 2021 közötti növekedéséhez kapcsolódott. Kiemelt szerepet kaptak a nyugati modellektől eltérőnek bemutatott megoldások, köztük a GYED extra és az adókedvezmények bővítése, később pedig az anyák teljes adómentessége.

A szegénység csökkentése nem állt olyan súllyal az Orbán-kormányok céljai mögött, mint a foglalkoztatás és a termékenység növelése

– jelentette ki a TÁRKI vezető kutatója.

A támogatott és kedvezményes lakáshiteleket a kutató legalább annyira az építőipar iránti kereslet növelésének eszközeként értékeli, mint családpolitikai intézkedésként. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás ösztönzésének céljai bizonyos helyzetekben egymással is ütközhetnek.

Egy támogatás értékelésénél ezért együttesen kell vizsgálni, hogyan befolyásolja a gyermekvállalást, a szülők munkavállalását és a jövedelmi különbségeket, valamint milyen hatást gyakorol a gyermekek jóllétére. Egyetlen mutató javulásából még nem derül ki, hogyan teljesít a rendszer a többi szempontból.

Három támogatást lenne érdemes együtt újragondolni

A családtámogatások mögött az a megfontolás is meghúzódik, hogy a gyermeket nevelők a következő generáció felnevelésével hozzájárulnak a jóléti rendszerek hosszú távú fenntartásához. Az állam részben a gyermeknevelés kiadásait mérsékli, részben a szülés és a gyermekgondozás miatt kieső jövedelmet pótolja. A családon belül végzett házimunka ugyanakkor továbbra is fizetetlen marad.

A gyereknevelés kiadásait csökkentő magyar ellátásokon belül a kutató három elemet emelt ki. A családi pótlék alanyi jogon jár, összege a család összetételétől és a gyermek egészségi állapotától is függ. A családi adókedvezmény igénybevételét a jövedelmi helyzet is meghatározza, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rászorultsági vizsgálathoz kötött.

Én ezt a hármat együttesen kezelném és meg is tartanám, mert kellő mozgásteret és rugalmasságot nyújt a politikai döntéshozók számára

– magyarázta a szakember.

Az elmúlt két évtizedben azonban jelentősen megváltozott e támogatások egymáshoz viszonyított súlya. Az adókedvezményekre épülő rendszer az egyes anyai csoportok egész életpályára szóló adómentességével túllépett az eredeti keretein. A családi pótlék összege közben nominálisan nem változott, így veszített az értékéből. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél pedig a jogosultsági feltételek és a készpénzes rész összege korlátozta az igénybevételt és az ellátás megfelelőségét.

Utóbbi támogatásról kevesebb szó esik, részben azért, mert hivatalosan nem a családtámogatási rendszer része. Jelentősége azonban túlmutat a közvetlen pénzbeli segítségen: a jogosultsághoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények, például az étkeztetési támogatások miatt is fontos. A kutató ezt nevezi az ellátás „passzportjellegének”, vagyis annak, hogy más segítségekhez is hozzáférést nyit. Ezt a szerepet megtartaná és erősítené.

A jelenlegi kormány nyilvánosságra került tervei közül a családi pótlék megduplázását említette, a további elképzelésekről nem tudott nyilatkozni. Saját javaslata a három ellátás összehangolt újragondolása, az egyes intézkedések többféle társadalmi hatásának mérlegelésével.

Megkaphatná a teljes kedvezményt az is, akinek kevés a keresete?

Az egyik lehetséges változtatás az lenne, hogy az alacsony keresetük miatt kihasználatlanul maradó kedvezményt is megkapják a szülők. Egy ilyen rendszerben a támogatás egy része akkor is eljutna a családhoz, ha azt a fizetendő közterhekből nem tudja teljes egészében érvényesíteni.

Nagyon jelentős szemléletbeli változtatást jelentene a negatív adózás valamilyen formájának bevezetése

– válaszolta erre a felvetésre Gábos András.

Ezt a lehetőséget a döntések előkészítésekor érdemes lenne összevetni a családi pótlék vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény átalakításával. A költségvetési hatás például az EUROMOD-hoz hasonló modellekkel kiszámítható. Konkrét költségbecslést azonban nem adott, így a válaszai alapján arra sem lehet biztos választ adni, hogy egy ilyen változtatás mekkora többletforrást igényelne, vagy mennyiben volna megoldható a jelenlegi kiadások átrendezésével.

Arról is érdeklődtünk, mennyire jellemző, hogy a szülők a gyermekeknek szánt támogatást más célra költik, és indokolt lenne-e szigorítani az ellenőrzést. Ezzel kapcsolatban nem tudott kutatási eredményekre támaszkodó választ adni; az ellenőrzés szigorítására sem tett javaslatot.

A külföldi példáknak a hazai problémákra kell választ adniuk

A lehetséges reformokhoz más országok gyakorlata is adhat támpontot, de a kutató nem nevezett meg olyan külföldi megoldást, amelyet változtatás nélkül átvenne. A magyar rendszer évtizedek alatt, különböző társadalmi kihívásokra reagálva alakult ki, ezért összetett, és több pontján rugalmasan alakítható.

Átvenni szerintem csak abban az esetben érdemes, ha szervesen beilleszthető a hazai rendszerbe és hazai társadalmi kihívásokra ad jobb választ, mint a mostani megoldás

– hangsúlyozta a szakértő a külföldi gyakorlatokkal kapcsolatban.

Egy reformnál a várható társadalmi és gazdasági hatások mellett a politikai kockázatokat és az elfogadtathatóságot is mérlegelni kell. A változtatásokhoz előbb pontosan látni kellene, mely családok mennyi segítséget kapnak, és hol maradnak kielégítetlen szükségletek.

A gyermekszegénység csökkentése szempontjából végső soron az a kérdés, hogy a támogatások átalakítása kiszámíthatóbb megélhetést és jobb életkörülményeket teremt-e azoknak a gyerekeknek is, akiknek a szülei a jelenlegi lehetőségeket csak korlátozottan tudják kihasználni.