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Hivatalos, idén már rács mögött marad Matolcsy György: meghosszabbították a volt MNB-elnök letartóztatását
A bíróság három hónappal, 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását a bizonyítékok megsemmisítésének és a nyomozás befolyásolásának veszélye miatt. Az ügyben érintett másik két gyanúsított, Matolcsy Ádám és Stofa György továbbra is szökésben van, ellenük nemzetközi elfogatóparancs van érvényben - írta a Telex.
Matolcsy György mellett jövő februárig rács mögött marad a Száraz Istvánhoz köthető egyik cég vezetője, Valkó Mihály is. A bíróság elutasította a védők enyhítésre vonatkozó indítványait, mivel a kényszerintézkedések elrendelése óta beszerzett új bizonyítékok tovább erősítették a bűncselekmények megalapozott gyanúját. A harmadik őrizetbe vett gyanúsított, Sándor Tamás – Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje – esetében az ügyészség eleve enyhébb intézkedést indítványozott. A bíróság döntése értelmében ő 2027. március 23-ig bűnügyi felügyelet alatt áll, otthonát nem hagyhatja el, és nyomkövetőt kell viselnie.
A büntetőügynek összesen öt gyanúsítottja van. Matolcsy Ádámmal és Stofa Györggyel szemben október végén adtak ki európai és nemzetközi elfogatóparancsot, felkutatásukon a Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai is dolgoznak. A hatóságok idén szeptemberben tartottak nagyszabású házkutatásokat több helyszínen, köztük a volt jegybankelnök otthonában is.
A nyomozás a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADME körül 2025 februárjában, a Matolcsy-korszak legvégén történt gyanús átszervezések miatt indult. Közvetlenül a volt elnök távozása előtt az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapírkölcsön-szerződéssel évekre átadta volna az alapkezelője feletti tulajdonosi jogokat egy magántőkealapnak. Ezzel a manőverrel a jegybanki vagyon kezelésében kulcsszerepet játszó társaság irányítása egy Száraz Istvánhoz köthető céghez került volna. A terv végrehajtásában az Optima akkori vezetőjeként fontos szerepet játszott Stofa György, akit Matolcsy Ádám bizalmi embereként tartanak számon.
A vagyonkimentési kísérlet végül Varga Mihály érkezésével meghiúsult. Az új jegybankelnök hivatalba lépését követően menesztették az alapítvány kuratóriumát, és napokon belül felbontották a vitatott szerződést. Az új vezetés azonnali belső vizsgálatot indított, majd 2025 áprilisában feljelentést tett, ami a jelenlegi büntetőeljáráshoz és a letartóztatásokhoz vezetett.
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