Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve

Egyetlen hétvége alatt 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb az Ötöslottó szerencsés nyertese, egy ekkora összeg azonban nem feltétlenül hoz felhőtlen boldogságot. A hirtelen jött vagyon komoly pszichés megterhelést, szorongást, bizalmatlanságot, sőt akár identitásválságot is előidézhet. Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológussal arról beszélgettünk, mi játszódhat le egy lottómilliárdosban, hogyan változhatnak meg a személyes kapcsolatai, és mit érdemes tennie annak, akinek egyik napról a másikra gyökeresen megváltozik az élete.

Október 24-én, szombaton elvitték az Ötöslottó 5,19 milliárd forintos főnyereményét, amely a játék történetének ötödik legnagyobb összege. A szerencsés játékosnak a sorsolástól számítva 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a pénzéért, így legkésőbb 2027. január 22-ig kell megtennie a szükséges lépéseket. A nyeremény átvételét követően azonban egy másik, jóval összetettebb feladattal is szembesülhet: hogyan kezelje azt, hogy egyik pillanatról a másikra milliárdossá vált?

Bár a legtöbben úgy gondolják, hogy egy ekkora nyeremény minden problémájukat megoldaná, a valóság ennél jóval összetettebb lehet. A hirtelen meggazdagodás nemcsak az anyagi körülményeket változtatja meg, hanem az ember önmagáról alkotott képére, döntéseire és személyes kapcsolataira is hatással lehet. De vajon mi játszódik le a nyertesben akkor, amikor valaki egyik napról a másikra több milliárd forinttal lesz gazdagabb? Erről beszélgettünk Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológussal, aki szerint egy ekkora nyeremény akár identitásválságot is előidézhet, és a nyertes családi kapcsolatait is alapjaiban változtathatja meg.

Nemcsak örömöt, szorongást is hozhat a nyeremény

Egy több milliárd forintos nyeremény hírére a legtöbben valószínűleg örömmel és izgatottsággal reagálnának, a kezdeti eufória mellett azonban számos más érzés is megjelenhet, hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus. A váratlan élethelyzet ugyanis komoly alkalmazkodást igényel, és nem mindenki reagál ugyanúgy a hirtelen jött gazdagságra. Az, hogy valaki hogyan dolgozza fel a történteket, nagymértékben függ a személyiségétől, a megküzdési képességeitől és attól is, milyen támogatást kap a környezetétől.

„Egy szorongó embernek, egy ilyen váratlan, nem mindennapi esemény felerősítheti a szorongásait. Egy impulzív személyiség számára, aki hajlamos a hirtelen, váratlan viselkedésre, vagy érzelmileg labilis, ezeket a viselkedésjegyeket is felerősítheti ez az élmény, például túlzott pénzköltésbe kezd” – magyarázta Skultéti-Szabó Katalin.

EZ IS ÉRDEKELHET Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

A szakember szerint a rendkívüli életesemények gyakran felszínre hozzák azokat a tulajdonságokat, amelyek a hétköznapokban kevésbé hangsúlyosan jelennek meg. Egy ekkora nyeremény ezért különösen intenzív hatással lehet arra, aki egyébként is hajlamos a szorongásra, a meggondolatlan döntésekre vagy a bizalmatlanságra.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lottónyereménynek nem szükségszerűen van negatív következménye. A stabil családi háttér, a megfelelő megküzdési képességek és a tudatos döntések sokat számíthatnak abban, hogy a váratlan gazdagság milyen irányba változtatja meg az érintett életét.

Identitásválságba is kerülhet a nyertes

Egy több milliárd forintos nyeremény nemcsak a mindennapi anyagi korlátokat szüntetheti meg, hanem olyan kérdéseket is felvethet, amelyekkel az érintettnek korábban nem kellett szembenéznie. Újra kell gondolnia a jövőjét, a céljait, a munkához való viszonyát és azt is, milyen szerepet szeretne betölteni a környezetében.

„Ez egy identitáskrízis, mert nyilván ő maga nem változik, d a körülményei megváltoztak és ez benne is egy változást idéz elő” – fogalmazott a klinikai szakpszichológus. A nyertesnek szinte egyik napról a másikra kell alkalmazkodnia egy olyan élethelyzethez, amelyre korábban nem volt lehetősége felkészülni.

Az addig megszokott problémák és célok jelentősége megváltozhat, miközben teljesen új felelősségek és elvárások jelenhetnek meg.

A szakember szerint éppen ezért különösen fontos, hogy az érintett ne akarjon azonnal minden kérdésre választ találni, hanem hagyjon időt magának az új helyzet feldolgozására.

A családi kapcsolatok is rámehetnek egy lottónyereményre

A váratlan gazdagság egyik legérzékenyebb területe a személyes kapcsolatok átalakulása lehet. A nyertesnek nemcsak azzal kell megküzdenie, hogy ő maga miként viszonyul az új helyzethez, hanem azzal is, hogyan változik meg mások hozzáállása felé. A családtagok, barátok és távolabbi ismerősök részéről új elvárások jelenhetnek meg, amelyek korábban nem terhelték a kapcsolatokat.

„Lehet, hogy a rokonok, a családtagok úgy gondolják majd, hogy innentől kezdve anyagilag felelősséget vállal majd értük. Ilyenkor a határok kijelölése lehet problematikus, hiszen meg szoktak jelenni azok az emberek is, akik kéregetnek” – mondta Skultéti-Szabó Katalin.

A szakpszichológus szerint ilyen helyzetben alapvető fontosságú, hogy meghúzza a nyertes a személyes határait: el kell döntenie, kinek és milyen mértékben szeretne segíteni, és azt is el kell fogadnia, hogy ezek a döntések nem feltétlenül találkoznak majd mindenki elvárásaival. A túlzott felelősségvállalás hosszabb távon konfliktusokhoz vezethet, különösen akkor, ha a segítségnyújtásból idővel kimondatlan kötelezettség lesz.

A kapcsolatok átalakulását tovább nehezítheti az irigység és a féltékenység, amelyek akár a legközelebbi családtagok között is megjelenhetnek.

A nyertesben ugyanakkor fokozódhat a bizalmatlanság is, hiszen nehezebbé válhat eldönteni, ki közeledik hozzá őszinte szándékkal, és kit motivál elsősorban a pénze.

A bizalmatlanság szélsőséges esetben olyan mértékben felerősödhet, hogy a nyertes szinte minden kapcsolatában hátsó szándékot kezd keresni. Ez pedig könnyen elszigetelődéshez vezethet éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne a támogató emberi kapcsolatokra.

Nem szabad azonnal felforgatni az egész életet

Bár egy több milliárdos nyeremény után sokak első gondolata az lenne, hogy azonnal felmondanak, új házat vásárolnak vagy teljesen új életet kezdenek, Skultéti-Szabó Katalin szerint éppen az ilyen hirtelen döntésekkel érdemes óvatosnak lenni. A kezdeti időszakban ugyanis a felfokozott érzelmi állapot jelentősen befolyásolhatja az ítélőképességet.

„Én mindenképpen azt javasolnám pszichológusként, hogy először várja meg, amíg lecsendesednek ezek az érzések, és a napi rutint ne hagyja el” – hangsúlyozta.

A megszokott tevékenységek, a mindennapi feladatok és a korábbi életvitel bizonyos elemeinek megtartása segíthet abban, hogy a nyertes ne veszítse el teljesen a korábbi életéhez kötődő kapaszkodókat.

A szakember szerint nem célszerű azonnal gyökeres változtatásokba kezdeni, még akkor sem, ha az anyagi lehetőségek ezt már megengednék. A pénzügyi döntéseket sem érdemes egyedül meghozni. Egy ekkora összeg kezelése olyan felelősséget jelent, amelyhez a legtöbb embernek nincs korábbi tapasztalata, ezért a megfelelő szakemberek bevonása nemcsak anyagi, hanem pszichológiai szempontból is indokolt lehet.

„Nyilván nem kell ezt kiplakátolni, nem is célszerű, hogy valaki megnyerte az Ötöslottót, de azért egy bizalmi kört ki kell alakítania maga köré, hogy ne legyen egyedül ebben az élethelyzetben” – mondta a klinikai szakpszichológus.

A szakember pénzügyi és jogi tanácsadó mellett pszichológus segítségét is javasolja. Utóbbi nemcsak a kezdeti érzelmi megterhelés feldolgozásában lehet fontos, hanem abban is, hogy az érintett hosszabb távon képes legyen alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

A pénz az értékrendet is megváltoztathatja

A hirtelen meggazdagodás hosszabb távú következményei között az értékrend átalakulása is megjelenhet. A korábban fontosnak tartott célok, emberi kapcsolatok és mindennapi tevékenységek háttérbe szorulhatnak, miközben a vagyon és az általa biztosított lehetőségek egyre nagyobb szerepet kapnak a döntésekben.

A szakember szerint az új élethelyzet feldolgozása nem egyszeri feladat, hanem hosszabb alkalmazkodási folyamat lehet. A nyertesnek nemcsak a pénz kezelését kell megtanulnia, hanem azt is, hogyan őrizheti meg a számára fontos kapcsolatokat, értékeket és személyes célokat a megváltozott körülmények között.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a milliárdos nyeremény szükségszerűen boldogtalansághoz vezetne. Skultéti-Szabó Katalin hangsúlyozta, hogy a hirtelen meggazdagodásnak pozitív kimenetele is lehet. A megfelelő támogatás, a stabil családi háttér, a tudatos döntések és a személyes határok megtartása sokat segíthet abban, hogy a váratlan vagyon ne teherként, hanem valódi lehetőségként jelenjen meg a nyertes életében.

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