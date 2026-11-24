Vegyesen alakult, az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár ellenében erősödött kedden a forint árfolyama a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez képest.

Az euró jegyzése este hat órára 369,70 forintra ment fel a reggel hét órai 368,91 forintról, a dollár jegyzése 337,13 forintra csökkent 338,01-ről, a svájci franké pedig 403,64-re emelkedett 401,62 forintról.

November elejéhez képest a forint az euróval szemben 1,1 százalékkal, a dollárral szemben 3,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,6 százalékkal gyengült.

Az év eleji jegyzéshez képest vegyesen áll a forint: az euróval szemben 3,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben 2,3 százalékkal erősödött, míg a dollárral szemben 3 százalékkal gyengült.