A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt kedden.
Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Vegyesen alakult, az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár ellenében erősödött kedden a forint árfolyama a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez képest.
Az euró jegyzése este hat órára 369,70 forintra ment fel a reggel hét órai 368,91 forintról, a dollár jegyzése 337,13 forintra csökkent 338,01-ről, a svájci franké pedig 403,64-re emelkedett 401,62 forintról.
November elejéhez képest a forint az euróval szemben 1,1 százalékkal, a dollárral szemben 3,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,6 százalékkal gyengült.
Az év eleji jegyzéshez képest vegyesen áll a forint: az euróval szemben 3,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben 2,3 százalékkal erősödött, míg a dollárral szemben 3 százalékkal gyengült.
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