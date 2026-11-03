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Egy nő karácsony estéjén késő estig dolgozik otthonról
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Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik

Biró Attila
2026. november 3. 13:04 3 perc

Már az idei szentestei műszakért is 100 százalékos ünnepnapi pótlék jár a munka törvénykönyve szerint. Ez egy nyolcórás munkanapért havi minimálbéren bruttó 14 841 forint pluszt jelent, garantált bérminimumon pedig több mint 17 ezer forinttal nőhet a decemberi fizetés. Aki viszont az ünnep miatt otthon marad, annak sem mindegy, hogy havibérben vagy órabérben dolgozik.

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Az Országgyűlés kedden 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy december 24. munkaszüneti nap lesz. A legtöbb üzlet így már idén zárva tart szenteste, egy szállodában, étteremben, kórházban vagy benzinkúton viszont ezen a napon is szükség van a dolgozókra.

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Aki tehát a munka törvénykönyve szerint dolgozik, annak a decemberi fizetésén is meglátszhat a változás.

Mennyit ér egy nyolcórás műszak szenteste?

Ha egy havibéres szállodai recepciós december 24-én a beosztása szerint dolgozik, a nyolcórás műszak bére már benne van a decemberi fizetésében. Ami ezen felül jár, az a 100 százalékos ünnepnapi pótlék. Ehhez nem kell túlóráznia: az számít, hogy munkaszüneti napon dolgozott.

Havi bruttó 322 800 forintos minimálbér mellett ez nyolc órára 14 841 forint pluszt jelent, a bruttó 373 200 forintos garantált bérminimumnál pedig 17 159 forintot. A számítás teljes munkaidőre és külön fizetett pótlékra vonatkozik.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy ennél több is járhat, ha a munkáltató szentestére túlórát rendel el. A munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkáért ugyanis az ünnepnapi pótlékon felül további 100 százalékos pótlék illeti meg a dolgozót.

Más esetben viszont hiába keresne külön tételt a bérpapírján, hiszen a felek megállapodhatnak olyan alapbérben, amely már tartalmazza az ünnepnapi pótlékot, vagy a munkaszerződésben havi pótlékátalányt köthetnek ki.

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Kevesebb lesz a havibér, ha valaki szenteste nem dolgozik?

Ebben az esetben a havibéres dolgozó helyzete a legegyszerűbb ha szenteste az ünnep miatt nem dolgozik, ugyanúgy megkapja a teljes havi alapbérét. Külön ünnepnapi pótlék viszont értelemszerűen nem jár neki, hiszen azt a december 24-én elvégzett munkáért fizetik.

Mikor kell szólni, ha valakit szentestére osztanak be?

Attól, hogy egy étterem vagy egy szálloda kinyithat, még nem kell minden dolgozójának munkába mennie. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalónál az számít, hogy az adott munkakörben jogszerűen beosztható-e ünnepnapra, és mikorra osztotta be a munkáltató. A beosztást főszabály szerint legalább egy hétre, írásban kell közölni. Ha a szentestei műszak december 24-én reggel nyolckor kezdődik, erről december 17-én reggel nyolcig kell értesíteni a dolgozót. A már közölt beosztás előre nem látható működési vagy gazdálkodási okból főszabály szerint legalább 96 órával a műszak kezdete előtt módosítható. 

Ugyanakkor december 12-re tervezett ledolgozós szombat azoknak is számít, akik szenteste nem dolgoznak. Ennek eltörléséről külön miniszteri rendelet rendelkezik majd; a közzétett tervezet társadalmi egyeztetése november 5-ig tart. Ha a módosítás hatályba lép, az általános munkarendben dolgozóknak december 12. ismét pihenőnap lesz. Akinek tehát erre a szombatra már előre szabadságot írtak ki, annak arra nem kell elhasználnia egy napot az éves keretéből, visszakapja azt.

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Címlapkép: Getty Images
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