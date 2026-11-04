Váratlan lendületet vett a magyar ipar: több kulcságazat is húzza a növekedést, de nem mindenki tartja a tempót

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Szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva 0,9 százalékos bővülést mértek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. A növekedést többek között a járműgyártás és az elektronikai ipar teljesítménye támogatta, az élelmiszeriparban ugyanakkor visszaesést regisztráltak.
2026 szeptemberében 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A munkanaphatással kiigazított adat megegyezett a nyers mutatóval, míg a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint augusztushoz képest 0,9 százalékkal emelkedett a kibocsátás.
A feldolgozóipar legtöbb ágazatában növekedést mértek éves összevetésben. A legnagyobb súlyú területek közül a járműgyártás, a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása, valamint a villamos berendezések előállítása is bővült. Ezzel szemben az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártásában visszaesést regisztráltak. Az ipar teljesítménye az év egészét tekintve is meghaladta a tavalyi szintet: 2026 januárja és szeptembere között 4 százalékkal volt nagyobb a termelés volumene, mint 2025 első kilenc hónapjában.
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