Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti

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"Komoly akadályokat állíthat Donald Trump elé a novemberi félidős választás, ha a republikánusok elveszítik többségüket a kongresszus egyik vagy mindkét házában. Egy demokrata győzelem ugyanakkor nem hozna automatikus fordulatot az amerikai külpolitikában" – mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docense. Magyarország számára az orosz energiához kapcsolódó szankciók miatt is kézzelfogható tétje van a washingtoni erőviszonyok alakulásának.

Az amerikai politika irányváltásai olyan országok mindennapjait is befolyásolják, amelyeknek semmilyen beleszólása nincs a washingtoni döntésekbe. Egy kereskedelmi konfliktus magyarországi gyárak megrendeléseit érintheti, Európa biztonsága pedig jelentős részben attól függ, milyen szerepet vállal az Egyesült Államok a kontinensen. Emiatt a két elnökválasztás közötti amerikai szavazás következményeit is érdemes figyelni az Atlanti-óceán innenső oldaláról.

November 3-án a képviselőház mind a 435 helyéről és a szenátusi mandátumok körülbelül egyharmadáról döntenek az amerikaiak. A félidős választást az elnök négyéves hivatali idejének közepén tartják, eredménye pedig meghatározza, milyen törvényhozási felhatalmazással kormányozhat a ciklus második felében. Jelenleg mindkét házban a republikánusok vannak többségben, de képviselőházi előnyük rendkívül szűk. A szenátusban az is meghatározó, melyik pártnak hány sebezhető pozíciót kell éppen megvédenie.

Trump számára így a saját politikájának folytathatósága, ellenfelei számára az elnöki hatalom ellenőrzése a tét. Arról, hogy mindez milyen változásokat hozhat Amerikában és Európában, Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docensét kérdeztük.

Trump népszerűsége és a republikánusok jövője

A félidős választás hagyományosan az elnök első két évéről is ítéletet mond, a mostani szavazás pedig különösen szorosan összekapcsolódik Trump személyes megítélésével. A gazdasági helyzet ebben meghatározó: szeptemberben 3,7 százalékra emelkedett az éves infláció, miközben a benzin és különösen a dízel drágulása a háztartásokat és a vállalkozásokat egyaránt terheli. Az Iránnal folytatott háború az energiaárakon és a költségvetési kiadásokon keresztül is beépült a belpolitikai vitákba.

Az októberi felmérések alapján az elnök megítélése a függetlenek és a 2024-ben rá szavazók körében is drasztikusan romlott. Gálik Zoltán azonban különbséget tett a Trump győzelmét lehetővé tevő szélesebb választói koalíció és a meggyőződéses trumpista törzsbázis között:

Az elnöki teljesítménnyel való elégedetlenség nem jelenti automatikusan a Republikánus Párttól való elfordulást: a Trumpra szavazók jelentős többsége továbbra is republikánus kongresszusi jelöltet támogatna.

– hangsúlyozta a Corvinus Egyetem docense.

A republikánusok hosszabb távú feladata ezért túlmutat az elnök népszerűségének helyreállításán. A 2028-as elnökválasztásra készülve azt is meg kell oldaniuk, hogyan őrizzék meg a Trump köré épült MAGA-mozgalom mozgósító erejét, miközben a mérsékeltebb és független választókat is megszólítsák. A kulturális és identitáspolitikai ügyek mellett ugyanis a kiszámítható kormányzás, a gazdasági stabilitás és a biztonság iránti igény is meghatározza, ki mögé állnak a szavazók.

Meddig terjedhet az elnöki hatalom?

Trump második ciklusát a végrehajtó hatalom mozgásterének kiterjesztése jellemzi, különösen a rendeletek, a szövetségi intézmények irányítása és a kongresszustól korábban kapott felhatalmazások használata révén. Az amerikai rendszerben azonban továbbra is működnek az elnöki hatalom intézményi korlátai.

Egy demokrata képviselőházi többség megakaszthatná az új törvényhozási kezdeményezéseket, és vizsgálatokkal, meghallgatásokkal, valamint a költségvetés ellenőrzésével növelhetné az elnökre nehezedő nyomást. Ha a szenátus is a demokraták kezébe kerülne, a kormányzati és bírói kinevezések jóváhagyásában is szűkülne Trump mozgástere.

Ez mégsem bénítaná meg az elnökséget: a szövetségi közigazgatás, a külpolitika és a fegyveres erők irányítása továbbra is Trump kezében maradna, és törvényhozási vétójogát is megtartaná. Konfliktus esetén még inkább támaszkodhatna az elnöki rendeletekre, ezek azonban nem írhatják felül a kongresszus törvényeit, és bíróság előtt is megtámadhatók.

A megosztott kormányzás elhúzódó költségvetési vitákat és lassabb törvényalkotást is hozhat. A szakértő az együttműködés esélyét fenntartásokkal kezelte:

A történelmi tapasztalatok alapján az ilyen helyzetek nem feltétlenül vezetnek politikai kompromisszumhoz, de az elnöki akarat egyoldalú érvényesítésének intézményi korlátai mindenképpen erősödnek.

Megingatható az amerikai kétpártrendszer?

Bár az elmúlt néhány választás az Egyesült Államokban éppen az említett identitáspolitikai kérdések felerősödése miatt többször is rekordmennyiségű szavazatot hozott, a választás tétjét mégis hajlamosak voltak sokan a "kisebbik rossz" narratívájába ágyazva megfogalmazni. A két nagy párt jelöltjeivel szembeni ilyen fokú bizalmatlanság felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán mennyire van bebetonozva a kétpólusú politikai rendszernek a jövője Amerikában. Hiszen ez a struktúra a másik nagy, angolszász demokráciában is fokozatos bomlásnak indult: az Egyesült Királyságban a klasszikus kétpártrendszer gyengülése egy hosszú távú, évtizedek óta tartó folyamat, amely a 2010-es évektől kezdve gyorsult fel drasztikusan, és a 2026-os helyi választásokra érte el a mélypontját.

1951-ben a két nagy párt még a leadott szavazatok 96,8%-át gyűjtötte be. Ez az arány 2010-re 65,1%-ra, a legutóbbi, 2024-es parlamenti választásokon pedig történelmi mélypontra, mindössze 57,4%-ra esett vissza.

Gálik Zoltán szerint azonban a tengerentúlon más a helyzet: a demokraták és a republikánusok népszerűségének hullámzása önmagában nem vetíti előre a kétpártrendszer felbomlását. Az egyéni választókerületek többségi logikája és az elnökválasztás elektori rendszere a meglévő nagy pártoknak kedvez, egy új országos szereplő előtt pedig komoly szervezeti és finanszírozási akadályok állnak.

Mindkét párt széles, belül sokszínű választói koalíciót fog össze, és képes új mozgalmakat befogadni. A republikánusoknál a szabadpiaci gondolkodás, a költségvetési fegyelem, a hagyományos nemzetbiztonsági szemlélet és a társadalmi konzervativizmus különböző irányzatai éltek együtt. Trump átrendezte ezek erőviszonyait, de nem feltétlenül számolta fel őket. A demokratáknál hasonlóan meghatározó a mérsékelt és a progresszív szárny viszonya.

– ecsetelte a Corvinus docense, majd hozzátette: ezek a konfliktusok inkább párton belüli átrendeződésekhez vezethetnek, mint új országos pártok felemelkedéséhez.

Egy harmadik erő tartós országos versenyképességéhez jelenleg egyetlen alternatív formációnak sincs elegendő szervezeti háttere és támogatottsága. A demokratáknak a mostani választás ezért a 2024-es vereség utáni újjászerveződés és a 2028-as felkészülés szempontjából is fontos állomás.

Mit várhat Európa egy félidős demokrata győzelemtől?

Gálik Zoltán szerint egy erősebb demokrata jelenlét javíthatná az európai együttműködés politikai feltételeit. A párt külpolitikai főárama határozottabban támogatja a hagyományos szövetségi rendszert és a nemzetközi intézményeken keresztüli együttműködést, bár ezeknek a republikánusok között is vannak jelentős támogatói.

A kereskedelemben ugyanakkor egy demokrata többség nem eredményezné a vámok automatikus megszüntetését vagy a meglévő kereskedelmi megállapodások újratárgyalását

– hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének oktatója.

A 2025-ben kialakított, majd 2026-ban európai részről is végrehajtott kereskedelmi keret politikai és jogi kompromisszumokra épül. A kongresszus törvényhozási és ellenőrzési eszközökkel befolyásolhatja az elnököt, a tartós rendezéshez azonban a Fehér Házzal is együtt kellene működnie.

Ukrajna ügyében a törvényhozás kezében különösen fontos eszközök vannak: dönthet a katonai támogatások finanszírozásáról, feltételeket szabhat a fegyverbeszerzésekhez, és törvényekben rendezheti az Oroszország elleni szankciókat. Egy demokrata többség stabilabb intézményi hátteret teremthetne a támogatásoknak, akár republikánus politikusokkal együttműködve is.

„A Kongresszus mozgásterének azonban fontos korlátja, hogy a katonai segítségnyújtás tényleges végrehajtása, a fegyverszállítások ütemezése, a hírszerzési együttműködés és a diplomáciai tárgyalások döntően a végrehajtó hatalom kezében maradnak.” – magyarázta Gálik Zoltán.

Ez Ukrajna számára különösen érzékeny kérdés, mert az ország az amerikai légvédelem, precíziós fegyverek, műholdas kommunikáció és hírszerzés tekintetében továbbra is jelentősen függ Washingtontól.

A NATO-ból való kilépésnek eközben törvényi korlátja van: az elnök ehhez a szenátus jelen lévő tagjainak kétharmados hozzájárulására vagy külön kongresszusi törvényre szorul. A katonai jelenlét és a szövetségesi vállalások gyakorlati teljesítése terén azonban jelentős önállósága marad. A demokraták erősödése ezért kiszámíthatóbbá tehetné az európai biztonsági együttműködést, de a Fehér Ház eltérő prioritásait nem tudná teljesen ellensúlyozni.

Magyarország számára az energia és az ipar is tét

Hazai szempontból az egyik legközvetlenebb ügy az orosz energiahordozókhoz kapcsolódó amerikai szankciós mentesség. A 2025-ben biztosított egyéves kivétel novemberben lejár, meghosszabbítására pedig a magyar kormány már jelezte az igényét. A választás eredménye azonban nem írja át azonnal a törvényhozás összetételét: az új kongresszusi ciklus csak 2027. január 3-án kezdődik.

Kérdésünkre a szakértő elmondta: egy erősebb demokrata jelenlét fokozhatná az orosz szankciók és az elnöki kivételek ellenőrzését, miközben a mentességek megadásában továbbra is jelentős szerepe maradna a végrehajtó hatalomnak. Az amerikai döntések az olaj- és gázimport pénzügyi, kereskedelmi feltételein keresztül a kapcsolódó energetikai beruházásokat és vállalati ügyleteket is érinthetik.

A vám- és kereskedelempolitikai változások a magyarországi autóipari és feldolgozóipari beszállítói láncokon keresztül éreztethetik hatásukat. Budapest lehetőségeit azonban az uniós hatáskörök is meghatározzák.

Fontos ugyanakkor, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem szabályozása európai részről alapvetően uniós hatáskör, így a magyar gazdaságot érintő döntések jelentős része nem kétoldalú magyar–amerikai alkukban születik meg.

– emelte ki Gálik Zoltán.

Hosszabb távon Ukrajna támogatása és a NATO európai szerepvállalása alakítja Magyarország biztonsági környezetét.

A washingtoni politikai kapcsolatok mellett ezért az is meghatározó, mennyire maradnak tartósak és kiszámíthatók az amerikai vállalások: a magyar gazdaság és biztonság szempontjából a novemberi eredménynek ezen keresztül lehet igazán hosszú távú jelentősége.