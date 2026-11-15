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Budapest, 2026. augusztus 25. Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Orszá
Gazdaság

Megszólalt Unger Anna a Seszták-ügyben: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért

MTI
2026. november 15. 20:14
Frissítve: 2026. november 15. 21:37 3 perc

A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg - mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.

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Unger Anna nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért. Mint mondta, mindez befolyásolná a folyamatban lévő nyomozás eredményeit.

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Annak kapcsán, hogy a fellelt több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénz része-e annak, amelyet korábbi információk szerint Seszták Miklós ingatlanokban tarthatott, közölte: nem szeretné összekötni a két információt, s ezt egyelőre nem is szeretné a hivatal tényként közölni.

Az elnök a pénz felkutatásának részleteiről elmondta: az akciók során volt, hogy erdőben ástak, madáretetőbe nyúlva fértek hozzá bankjegyekhez, de raktárépületben, széfben is találtak pénzkötegeket.

A megtalált pénzt a nyomozók gépjárműveikkel szállították a NAV raktárába, majd pénteken délelőtt vitték el a Magyar Államkincstárhoz, ahol nyolc órán át számolták meg a munkatársak. A fellelt összeg a hivatal hatósági letéti számláira került, azaz még nem elkölthető - hangsúlyozta.

Mivel a fellelt pénz egy része 500 eurós címletekben volt, és ilyen bankjegyeket már hét éve nem nyomtatnak, ez az információ "utalhat (...) a pénznek az időbeliségére", azaz lehet, hogy nem frissen beszerzett bankjegyekről van szó - közölte, hozzátéve: majd a nyomozás fogja kideríteni, mikor és hogyan kerültek oda a bankók, ahol megtalálták azokat.

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Az Unger Annával készült teljes interjút az RTL Hírek Youtube csatornáján tették közzé.

Az NVVH pénteken tájékoztatott, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

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A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár, azaz mintegy 6,5 milliárd forint.

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron letartóztatása kapcsán az NVVH elnöke közölte: a Nemzeti Nyomozó Iroda embercsempészés ügyében folytat eljárást, míg az NVVH hivatali vesztegetés miatt nyomoz. Azt szeretnék kideríteni, hogy a letartóztatottak miként használták politikai kapcsolataikat emberek vízumhoz juttatásához.

Az NVVH által átvett ügyekkel kapcsolatban azt mondta: minden ügyben "jól állnak", s ha odaérnek a nyomozásban, lehetnek újabb letartóztatások is. Arról, hogy mikor lehetnek az első jogerős ítéletek, azt mondta: mindez a bíróságokon múlik.

Látva az összetett, nagy gazdasági bűncselekményekhez kapcsolódó ügyeket, nem lenne meglepő, ha 6-8 évig is eltarthatna egy-egy folyamat, de a maguk részéről arra törekednek, hogy ne kelljen ennyi ideig várni - mondta. Arra a felvetésre, hogy idén indítanak-e még újabb ügyeket, illetve melyek ezek, azt mondta: nem négy ügyön dolgoznak és nem elégszenek meg hatmilliárd forinttal.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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Peekaboo
1 órája
Régóta tudták, csak nem volt megengedve nekik hogy oda menjenek.
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