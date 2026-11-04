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Budapest, 2026. április 17.Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke (b) és Csányi Péter vezérigazgató az OTP Bank Nyrt. közgyûlését követõ sajtótájékoztatón a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Megszólalt Csányi Péter: egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, elárulta az indokot a bankvezér

Pénzcentrum
2026. november 4. 09:02 2 perc

Egyelőre nem vonul ki Oroszországból az OTP, mivel nem találtak olyan vevőt, amely elfogadható árat kínált volna úgy, hogy közben az orosz hatóságok is jóváhagyják az üzletet. Csányi Péter, a bank vezérigazgatója egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy nem fogják ajándékba adni a jól működő leánybankot, inkább csökkentett aktivitással fenntartják a működést, kivárva a háború végét.

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Csányi Péter az OTP előtt álló aktuális kihívásokról beszélt egy, a Forbes-on megjelent interjúban. Kiemelte, hogy a jövőbeni tervek – köztük egy jelentős külföldi bankvásárlás – megvalósítása mellett meg kell küzdeniük a moszkvai helyzettel, a balti felügyeletekkel és a hazai gazdaságpolitikával is.

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A befektetőket némileg váratlanul érte az oroszországi tervek ilyen konkrét kommunikációja, ami a tőzsdén is éreztette hatását. Az OTP részvényárfolyama az őszi időszakban jelentős volatilitást mutatott, a szeptemberi 47 ezer forintos szintről ugyanis rövid idő alatt 38 ezer forintig zuhant, elveszítve értékének mintegy húsz százalékát, mielőtt a közelmúltban 41 ezer forint fölé korrigált. A bankvezér szerint a piac egyértelműen az oroszországi fejleményeket és a megemelkedett kockázati diszkontot árazta be.

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A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az orosz jelenlét fenntartásával a menedzsment célja a lehetőségek nyitva tartása a háború utáni időszakra. Bár az OTP sosem akart meghatározó szereplő lenni az orosz vállalati szegmensben, a nyugati szankciók és más külföldi bankok kivonulása miatt jelentős tőke áramlott hozzájuk. Ennek eredményeként a helyi leánybank betétállományának több mint nyolcvan százalékát jelenleg is az Oroszországban maradt európai és amerikai vállalatok adják.

Bár a kilépés lehetőségét folyamatosan vizsgálták, megfelelő vevő hiányában a maradás mellett döntöttek. A részvényesi érték megőrzése érdekében ugyanakkor számos önkéntes korlátozást vezettek be, így teljesen megszüntették a vállalati hitelezést, fiókokat zártak be, csökkentették a munkavállalói létszámot, és a külföldi bankok közül elsőként állították le a dolláralapú tranzakciókat. A fejleményeket az orosz sajtó is figyelemmel kíséri, a News.ru hírportál az interjút szemlézve tényként kezelte, hogy a magyar hitelintézet nem tudta eladni leánybankját, így továbbra is az orosz piacon marad.

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Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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