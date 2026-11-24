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Új expresszjáratok indulnak Budapestre ebből a nagyvárosból: naponta kétszer egészen a reptérig közlekednek
December 13-tól új, kétóránként közlekedő expresszbusz-járatot indít a MÁV Budapest és Pécs között, miközben a vasúti pályahibák miatt megnövelik a pécsi és a szegedi InterCity-vonatok hivatalos menetidejét – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban.
A pécsi vasúti fővonalon jelenleg átlagosan húsz percet késnek az InterCity-járatok a pálya elavult állapota miatt. Bár a már zajló őszi karbantartási munkálatokkal és gyorsjavításokkal várhatóan sikerül néhány perccel mérsékelni a csúszásokat, a késések teljes felszámolásához átfogó, évekig tartó újjáépítésre lenne szükség. A folyamatos késések elkerülése érdekében a szaktárca a menetrend módosítása mellett döntött, így a pályaproblémák okozta időveszteség egy részét beépítik a hivatalos menetidőbe.
"Abban hiszünk, hogy az a helyes, ha őszinték vagyunk az utasokkal, és nem próbálunk olyan menetidőket mondani, amiket egyetlen vonat sem tud betartani. Ezért valamelyest megnöveltük a Budapest–Pécs InterCity menetidejét a december 13-tól induló menetrendben" – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a cél egy olyan menetrend kialakítása, amelyet a szerelvények ténylegesen tartani tudnak.
A vasúti menetidő növekedésének ellensúlyozására a MÁV a nyári vágányzár idején már alkalmazott megoldáshoz nyúl, és új, az M6-os autópályán közlekedő expresszbuszokat állít forgalomba. "Ha már lassítani kellett, akkor legalább a várakozási idő legyen rövidebb, és sűrűbben legyen eljutás" – indokolta az új járatok elindítását Vitézy Dávid. Az autóbuszok kétóránként, az InterCity-vonatokat váltva indulnak majd, így egész nap óránként biztosított lesz a közvetlen kapcsolat a két város között.
A buszok a budapesti Népliget autóbusz-pályaudvarról indulnak, és megállnak Kelenföldön is, így az esetlegesen lekésett vonatok utasai ott helyben át tudnak szállni. Pécsen mind a vasútállomásnál, mind a távolsági autóbusz-állomáson biztosított lesz a leszállás. A túlzsúfoltság elkerülése érdekében a járatok a vonatokhoz hasonlóan helyjegyesek lesznek, vagyis a jegyeket előre meg kell váltani. Fokozott utasigény esetén a szolgáltató egyszerre két buszt is indíthat.
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