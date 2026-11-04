Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű "kisember"

Ma délelőtt megnyíltak az ügynökakták, a nyitottaktak.hu oldalon több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai váltak bárki számára ingyenesen kereshetővé. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára első körben három irattípust tett közzé, amelyeket februárban követnek a jóval terjedelmesebb, részletes beszervezési dossziék.

November 4-én, délelőtt fél tízkor, sajtónyilvános eseményen élesíteti Magyar Péter miniszterelnök, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelenlétében élesítik a nyitottaktak.hu adatbázist. A felületen az érdeklődők keresőmotor segítségével szűrhetnek az egykori ügynökök fedőnevére és születési adataira.

Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója elmondta, hogy három dokumentumtípus tanulmányozható az oldalon. A 6-os kartonok az ügynökök személyazonosító adatait, a beszervezés körülményeit és a hálózati munka időtartamát rögzítik.

Elérhetőek továbbá az 1957 és 1962 közötti időszakból fennmaradt beszervezési naplók, valamint a hetvenes évektől mágnesszalagokon vezetett hálózati adattárak, amelyek szintén a személyes információkat és a fedőneveket tartalmazzák.

Egy negyedik irattípus, a beszervezési dosszié a törvényi előírásoknak megfelelően legkésőbb február 25-ig kerül fel az oldalra. Ezek a korábbiakkal ellentétben 20-50, de akár több száz oldalas dokumentumok, amelyek a tartótiszt szemszögéből részletesen mutatják be az ügynök teljes életútját a kiválasztástól egészen a hálózatból való elbocsátásig.

A Rákosi- és a Kádár-rendszer évtizedeiben az állambiztonság mintegy 150 ezer ügynököt foglalkoztathatott, de csak minden harmadiknak ismert a neve, érdemi információ pedig alig tíz százalékukról maradt fenn. Ennek oka, hogy 1956-ban és a rendszerváltáskor rengeteg irat megsemmisült, a megmaradt állományt pedig 1997-ig szakmai kontroll nélkül, közvetlen politikai irányítás alatt a Belügyminisztériumban őrizték.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy a most nyilvánosságra hozott több tízezer név többsége "kisembereké", az aktákban többnyire vendéglátósok, bolti eladók, buszsofőrök, vasutasok és gazdálkodók adatai szerepelnek.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA