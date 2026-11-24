A Pénzcentrum 2026. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödött a forint kedd reggel, ennyit ér most az euró, a dollár és a svájci frank
Jól indult a kedd reggel a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom főbb devizával szemben erősödött a hétfő esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon. A változás az euró esetében minimális volt, a dollár és a svájci frank árfolyama azonban nagyobb mértékben csökkent.
Az eurót reggel hét órakor 368,91 forinton jegyezték, szemben a hétfő esti 368,94 forintos árfolyammal. Az amerikai dollár 338,75 forintról 338,01 forintra gyengült, míg a svájci frank jegyzése 401,91 forintról 401,62 forintra mérséklődött.
Az euró a dollárral szemben is erősödött. A közös európai fizetőeszköz árfolyama hétfő este még 1,0890 dolláron állt, kedd reggelre viszont 1,0912 dollárra emelkedett.
Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik.
A kereskedelmi szövetségek által is támogatott kivezetést az idén őszre jelentősen javuló makrogazdasági mutatók is indokolttá teszik.
Seszták Miklós 300 milliós óvadékkal szabadult volna: elutasították a kérelmét, rács mögött marad a volt miniszter
A volt nemzeti fejlesztési minisztert idén szeptember végén vették őrizetbe az úgynevezett Volánbusz-ügyhöz kapcsolódóan.
Hivatalos, idén már rács mögött marad Matolcsy György: meghosszabbították a volt MNB-elnök letartóztatását
A bíróság három hónappal, 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását a bizonyítékok megsemmisítésének és a nyomozás befolyásolásának veszélye miatt.
Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta a határozatot az Európai Unió 2027-es költségvetéséről, ami 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzatot...
Külső nyomás alatt a forint: ez a globális tényező döntheti el a magyar pénz sorsát, mi lesz itt 2027-ben?
Bár a forint az elmúlt hetekben többhavi mélypontra gyengült az euróval és a dollárral szemben, a folyamat hátterében nem a hazai makrogazdasági fundamentumok állnak
Sorozatban negyedik éve marad el az átlagtól, és történelmi mélypont közelében alakul a globális bortermelés.
A világ államai egyre több pénzt kérnek a befektetőktől, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is hatalmas összegeket emésztenek fel.
Ezek voltak a 47. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Így mentik meg II. Ulászló felbecsülhetetlen értékű díszkardját: kulisszatitkokat mutatunk a Magyar Nemzeti Múzeumból
A műhely egyik különleges darabja II. Ulászló pápai díszkardja, amelyet II. Gyula pápa ajándékozott a magyar uralkodónak.
Most érkezett: vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben, házát és autószalonját is lefoglalták
A zárolás közvetlenül érinti az egykori tárcavezető kisvárdai házát.
Jönnek az uniós források, pénzeső hullhat a gazdaságra: hatalmas lehetőség előtt áll rengeteg magyar
Jelentős uniós forrásdömpingre számíthat Magyarország 2027-ben.
Fordulat az új minimálbérnél: itt a dolog, ami miatt a vártnál jóval több pénzt vihetnek haza a magyarok
A jövő évtől a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal 396 ezer forintra emelkedik.
A koncessziós szerződés eddig évi 500-600 milliárd forintos kiadást jelentett az államkasszának.
Nagy fordulat a gazdaságban: feljebb sorolta Magyarországot a neves hitelminősítő – már reagált is Kármán András
A Moody's hitelminősítő pénteken negatívról stabilra javította Magyarország – és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank – Baa2 szintű adósbesorolásának kilátását.
A megnövekedett áramigény, a szűkülő hagyományos erőművi kapacitások és a szélsőséges időjárás komoly kihívásokat okozhatnak.
Történelmi megállapodás született: újra közeledik egymáshoz az Egyesült Királyság és az európai blokk
Az Európai Unió vezetői és Andy Burnham brit miniszterelnök újabb megállapodást kötöttek Brüsszelben, amely jelentősen szorosabbra fűzi a felek kapcsolatát.
Nem csak a minimálbéresek járhatnak jól 2027-ben: rengeteg magyar dolgozó fizetése ugorhat meg az emeléssel
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodás a teljes nemzetgazdasági bérdinamikára is hatással lehet.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.