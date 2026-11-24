Jól indult a kedd reggel a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom főbb devizával szemben erősödött a hétfő esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon. A változás az euró esetében minimális volt, a dollár és a svájci frank árfolyama azonban nagyobb mértékben csökkent.

Az eurót reggel hét órakor 368,91 forinton jegyezték, szemben a hétfő esti 368,94 forintos árfolyammal. Az amerikai dollár 338,75 forintról 338,01 forintra gyengült, míg a svájci frank jegyzése 401,91 forintról 401,62 forintra mérséklődött.

Az euró a dollárral szemben is erősödött. A közös európai fizetőeszköz árfolyama hétfő este még 1,0890 dolláron állt, kedd reggelre viszont 1,0912 dollárra emelkedett.