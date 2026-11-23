Miközben súlyos eladási hullám söpör végig a világ tőzsdéin, és a hagyományosan biztonságos menedéknek számító arany árfolyama is meredeken zuhan, Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa szerzője a 2008-asnál is pusztítóbb globális gazdasági összeomlásra figyelmeztet. A befektetési guru szerint a válság már el is kezdődött, hátterében pedig az amerikai jegybank, az elszálló államadósság és a kockázatos pénzügyi termékek állnak.

Kiyosaki borúlátó előrejelzése egy rendkívül feszült piaci helyzetben érkezett. A mesterséges intelligenciához köthető beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak múlt pénteken 5,3 százalékos mínuszba taszították a Nasdaq indexet. A befektetői bizonytalanság a nemesfémek és a kriptodeviza-piacokat is elérte, az arany ugyanis egyetlen hét alatt értékének közel 9 százalékát veszítette el, unciánkénti ára így 3538 dollárig esett.

Ebben a turbulens környezetben szólalt meg ismét a sokszor szélsőséges jóslatairól ismert szakember. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a mostani összeomlás, amelybe a világgazdaság éppen belecsúszik, nagyságrendekkel súlyosabb lesz a 2008-as pénzügyi válságnál. A közelgő katasztrófa okait elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elhibázott lépéseiben, a rohamosan növekvő amerikai államadósságban és a derivatív piacon felhalmozódott kockázatokban látja - írta meg a Portfolio.

A guru élesen bírálta a döntéshozókat is, akik szerinte csupán a saját pozíciójukat védik, sorsára hagyva az átlagemberek megtakarításait, nyugdíjait és munkahelyeit. Arra számít, hogy a jegybankárok hamarosan újra beindítják a pénznyomdát, és rendkívüli monetáris lazítással próbálják meg kezelni a helyzetet. A pénzügyi rendszer sebezhetősége mellett kitért a technológiai fejlődés árnyoldalaira is, mivel úgy véli, a mesterséges intelligencia rohamos tempóban fogja felemészteni az eddig biztosnak hitt munkahelyeket.

A sötét kilátások ellenére Kiyosaki saját bevallása szerint továbbra is fizikai aranyat, ezüstöt, bitcoint és ethereumot vásárol, emellett ingatlanokba és olajba fektet. Úgy véli, a hagyományos pénzügyi rendszerrel szemben ezek az eszközök nyújtanak valódi védelmet, és akik követik a példáját, a válság után rendkívül gazdaggá válhatnak.

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Bár a szakember a 2008-as válságot annak idején valóban sikeresen előre jelezte, a mostani, hangzatos jóslatait érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Az elmúlt években ugyanis rendszeresen vizionált elkerülhetetlen gazdasági világvégét, drámai előrejelzései azonban finoman szólva sem igazolódtak be.