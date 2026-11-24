Nem tartozik Európa legnagyobb külföldi befektetői közé Magyarország, de a 2025-ös adatok alapján a kontinens középmezőnyében foglal helyet. A magyarországi befektetőkhöz 2,63 milliárd dollárnyi külföldre irányuló közvetlen tőkebefektetés köthető, amivel hazánk a 20. helyen végzett a Visual Capitalist által bemutatott európai rangsorban. A régióból Csehország teljesített a legerősebben, a magyar érték közel háromszorosával.

A Visual Capitalist térképe az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) 2026-os jelentésére épül. A kimutatás a 2025-ben külföldre irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések, vagyis az FDI-kiáramlások értékét mutatja. Ezek közé tartoznak a külföldi vállalatokban szerzett tartós részesedések, a felvásárlások, az újrabefektetett nyereségek és a vállalatcsoportokon belüli hitelek is.

Európa legnagyobb külföldi befektetője 2025-ben Luxemburg volt, ahol 101,4 milliárd dollárnyi külföldi közvetlen tőkebefektetést regisztráltak. A második helyen Németország végzett 86,8 milliárd dollárral, míg az Egyesült Királyság 84,8 milliárd dollárral lett a harmadik.

A három ország együttesen az európai befektetési kiáramlás több mint 40 százalékát adta. A negyedik helyen Hollandia állt 58,1 milliárd dollárral, amelyet Franciaország követett 57,2 milliárddal. Írország 53,4 milliárd dollárral került a hatodik helyre.

A lista első tíz helyezettje között Svájc, Dánia, Spanyolország és Olaszország is megtalálható. Különösen érdekes Luxemburg és Hollandia teljesítménye, hiszen mindkét ország fontos nemzetközi pénzügyi és vállalati központ. A rajtuk keresztül lebonyolított befektetések egy része valójában más országokban működő multinacionális vállalatoktól származhat.

Magyarország a 20. helyen, Csehország messze előttünk jár

A magyarországi befektetők 2025-ben 2,633 milliárd dollárnyi külföldi közvetlen tőkebefektetést hajtottak végre. Ezzel Magyarország a 20. helyre került a 41 európai országot felsoroló rangsorban. A teljesítmény azonban elmaradt az előző évitől. Az UNCTAD adatai szerint 2024-ben még 3,975 milliárd dollár volt a magyar FDI-kiáramlás, vagyis egy év alatt mintegy 33,8 százalékos visszaesést mértek.

A közép- és kelet-európai országok között Csehország áll az élen. A cseh befektetések értéke 7,516 milliárd dollár volt, ami majdnem háromszorosa a magyar adatnak. Lengyelország 1,732 milliárd dollárral a 21. helyre került, Szerbia 1,349 milliárddal a 22. helyen végzett.

Románia 679 millió dollárnyi, Szlovákia pedig 607 millió dollárnyi külföldi befektetést regisztrált. A térség kisebb gazdaságai közül Szlovénia 868 millió, Észtország 836 millió, Litvánia 829 millió dollárral szerepelt a listán.

A magyar pozíció tehát a régiós mezőnyben közepesnek mondható. Csehország jelentősen megelőzi hazánkat, Lengyelország viszont mögöttünk végzett, miközben a környező országok közül több is jóval kisebb befektetési kiáramlást produkált.

Nem feltétlenül jelent visszaesést, ha egy ország negatív értéket mutat

A rangsor végén öt olyan európai ország is szerepel, ahol a külföldi közvetlen befektetések egyenlege negatív volt. Belgium esetében mínusz 18,6 milliárd dollárt mértek, Ciprusnál mínusz 6,2 milliárdot, Ausztriánál pedig mínusz 1,2 milliárdot.

A negatív érték nem azt jelenti, hogy ezekből az országokból egyáltalán nem fektettek be külföldön. Inkább arra utalhat, hogy a korábbi befektetések egy részét visszavonták, csökkentették a külföldi vállalatokban meglévő részesedéseket, vagy a kapcsolt vállalatok visszafizették a korábban felvett hiteleket.

A külföldi közvetlen tőkebefektetések tehát nem egyszerűen azt mutatják meg, hogy melyik ország vállalatai mennyi pénzt költenek külföldön. A nemzetközi vállalatcsoportok finanszírozási döntései és a pénzügyi központok szerepe is jelentősen alakíthatja az éves statisztikákat.

Hol áll most Közép-Európa?

A rendszerváltás utáni három évtizedben Magyarország és a régió többi országa elsősorban a külföldi működőtőke bevonzásával próbált felzárkózni Nyugat-Európához. A stratégia működött. A multinacionális vállalatok gyárakat, termelési kapacitásokat, technológiát és munkahelyeket hoztak a térségbe, miközben a régió egyre szorosabban kapcsolódott be az európai és a globális értékláncokba.

Magyarország különösen erősen épített erre a modellre. Az autóipar, az elektronikai ipar és az akkumulátorgyártás egyaránt jelentős külföldi beruházásokra támaszkodik. A külföldi vállalatok termelése az exportban is meghatározó súlyt képvisel.

Az ING Bank egy korábbi elemzése szerint ennek a növekedési modellnek egyre komolyabb korlátai vannak. A régió olcsó munkaerő-tartalékai kimerülnek, a demográfiai folyamatok szűkítik a munkaerő-kínálatot, miközben a bérköltségek emelkedése fokozatosan csökkenti a korábbi versenyelőnyt. Ez azt jelenti, hogy önmagában az újabb és újabb gyárberuházások már nem garantálják a korábbi ütemű felzárkózást.

A következő lépcsőfok a magyar cégek külföldi terjeszkedése lehet

Az ING szerint a régió gazdaságainak egy következő fejlődési szakaszba kellene lépniük. Ennek lényege, hogy a hazai vállalatok ne csak exportáljanak, hanem saját tőkével is megjelenjenek a külföldi piacokon.

Ez többféle formában történhet. Egy magyar vállalat felvásárolhat egy külföldi versenytársat, létrehozhat leányvállalatot, termelőüzemet építhet vagy értékesítési hálózatot vásárolhat egy másik országban. A cél az, hogy a magyar vállalatok ne csupán beszállítói vagy exportőrei legyenek a nemzetközi gazdaságnak, hanem saját jogon is jelentős piaci szereplővé váljanak.

Ennek több előnye lehet. A vállalatok új fogyasztói piacokhoz férhetnek hozzá, technológiát és márkákat szerezhetnek, miközben csökkenthetik a kizárólag a magyar gazdaságtól való függőségüket. A külföldön megtermelt nyereség pedig a magyar tulajdonú vállalatokon keresztül a hazai nemzeti jövedelmet is gyarapíthatja. Az ING elemzése szerint ez különösen fontos a kis, nyitott közép-európai gazdaságok számára, amelyek belső piaca hosszabb távon korlátozhatja a vállalatok növekedését