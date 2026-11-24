A hazai deviza előző napi felértékelődését a kedvező hitelminősítői döntés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása is támogatta.
Ne most vegyél lakást, ha pénzt akarsz csinálni! Itt a matek, ami átírhatja sokak befektetési terveit
Magyarországon az egyik legnépszerűbb befektetési forma az ingatlan befektetés. Sokan befektetési céllal vásárolnak lakást, hogy azt bérbe adva rendszeres bevételre tegyenek szert. A befektetés vonzerejét az is növeli, hogy a bérleti díjak mellett az ingatlan értékének emelkedéséből is profitálhatnak a tulajdonosok. Az elmúlt évek szinte megszokott lakásár-emelkedése sokak számára még vonzóbbá tette ezt a lehetőséget. A lakáskiadás azonban nem az egyetlen módja a megtakarítás gyarapításának: az állampapírok is alternatívát kínálnak. Megnéztük, hogyan alakul a két befektetési forma hozama.
A magyar ingatlanpiac az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment keresztül. A 2025 szeptemberében elindított Otthon Start Program kedvezményes, fix 3 százalékos hitelével érdemben javította a lakásvásárlás elérhetőségét, ugyanakkor újabb lendületet adott egy már korábban is gyorsan dráguló piacnak. A kereslet élénkülése és a lakáskínálat lassú alkalmazkodása mellett a lakásárak tovább emelkedtek, ami a befektetési célú vásárlók számára is megnehezítette a kedvező hozamú ingatlanok megtalálását.
A Magyar Nemzeti Bank 2026 májusában publikált lakáspiaci jelentése szerint 2025 negyedik negyedévében a lakásárak országos átlagban 22,5 százalékkal haladták meg a fundamentumok által indokolt becsült szintet. A jegybank a novemberi jelentésében módszertani felülvizsgálat után módosította korábbi becslését és ugyanerre az időszakra már 17,2 százalékos túlértékeltséget mutatott ki. A jegybank arra is rámutatott, hogy az Otthon Start jelentős igénybevétele hozzájárult a lakásárak emelkedéséhez. A program indulása után a lakáshitel-szerződések volumene is jelentősen megugrott. A támogatott hitelek aránya a korábbi 23 százalékról 2026 első negyedévére 81 százalékra emelkedett. A program keretében 2026 márciusáig 33,2 ezer hitelszerződést kötöttek, összesen 1161 milliárd forintértékben.
A támogatási rendszer időközben átalakult. A kormány 2026. október 28-án elindította a Wekerle Plusz programot, amely az Otthon Start helyébe lépett. Az új konstrukció célzottabban támogatja a saját célú lakásvásárlást.
- 18-45 éves életkor
- Maximum 50 millió Ft hitel
- Legfeljebb 25 éves futamidő
- Új lakás: 3%, használt lakás: 5% fix kamat
- Ötéves bentlakási kötelezettség
- Bérbeadás nem megengedett
A változás a befektetési célú lakásvásárlók szempontjából különösen fontos. Az MNB novemberi jelentése szerint a Wekerle Plusz szigorúbb feltételei a valódi elsőlakás-vásárlók támogatását helyezik előtérbe és kizárják a támogatott hitelből történő befektetési célú vásárlást. A jegybank adatai alapján az Otthon Start keretében 2026 júliusáig megkötött hitelszerződések 14 százalékát 45 év feletti igénylők kötötték, akik az új program feltételei mellett már nem lennének jogosultak a kedvezményes finanszírozásra.
Mennyi a hozama most egy kiadott lakásnak?
A lakásbefektetés jövedelmezőségét elsősorban a bérbeadásból származó bevétel határozza meg, melyet az ingatlan vételárához viszonyítunk. Az MNB novemberi jelentésének egyik legfontosabb megállapítása, hogy az egyéves előretekintő bérbeadási hozamok csökkenése megállt, ugyanakkor hosszabb távú összehasonlításban továbbra is alacsony szinten alakulnak.
A jegybank egy 55 négyzetméteres, 2026 szeptemberében megvásárolt lakás esetében Budapesten 4,4 százalékos, a vidéki városok átlagában pedig 5,5 százalékos éves előretekintő bérbeadási hozamot becsült. Ezzel szemben a lakossági állampapírpiac súlyozott, értékesítéskori átlagos éves kamata 5,4 százalék volt.
Vidéken a lakáskiadás hozama szinte megegyezett az állampapírok átlagos hozamával, Budapesten viszont közel egy százalékponttal alacsonyabb volt. A két befektetési forma közötti verseny az elmúlt években jelentősen átalakult. A feltöltött adatokból kiválasztott azonos havi, szeptemberi értékek ezt a változást jól szemléltetik.
Fontos tisztázni, hogy az MNB állampapírpiaci mutatója nem egy konkrét, jelenleg megvásárolható állampapír kamata. A dematerializált forintalapú lakossági állampapírok havi értékesítési mennyiséggel súlyozott, értékesítéskori éves kamatát mutatja. Az egyes állampapírok tényleges hozama és futamideje ettől eltérhet.
Lakás vagy állampapír: ugyanannyi pénzből melyikkel kereshetünk többet?
A százalékos hozamok önmagukban még nem mutatják meg, hogy egy befektető mekkora bevételre számíthat. Ehhez érdemes egy konkrét példán keresztül összehasonlítani a két lehetőséget.
Nézzünk egy faék egyszerűségű példát: valaki 50 millió forintért vásárol egy lakást, melyet befektetési céllal, hosszú távra szeretne bérbe adni. A 4 százalékos vagyonszerzési illetékkel együtt a vásárláshoz 52 millió forint induló tőkére van szüksége. A példában mind Budapesten, mind vidéken azonos vételárral számolunk, így a különbség elsősorban a két térség eltérő bérleti hozamából adódik.
A számítás alapja minden esetben 52 millió forint. A lakáskiadásnál az 50 millió forintos vételárhoz 2 millió forint vagyonszerzési illeték társul, míg az állampapírok esetében a teljes összeget közvetlenül befektetjük. Az MNB hozammutatója egy 55 négyzetméteres tipikus lakás bérleti díját és az adott térség lakásárát veszi alapul, az illetékkel növelt vételárhoz viszonyítva. A feltüntetett bérleti bevétel az SZJA levonása utáni, de a fenntartási és egyéb folyamatos költségek levonása előtti összeget mutatja.
A számok alapján Budapesten a lakáskiadás éves bevétele kb. 68 ezer forinttal maradna el az egyéves Kincstári Takarékjegy kamatától, a vidéki lakás viszont közel 494 ezer forintos előnyt mutatna. Az MNB 5,37 százalékos állampapírpiaci átlaghozamához viszonyítva Budapesten az éves bevétel 520 ezer forinttal alacsonyabb, vidéken viszont 42 ezer forinttal magasabb lenne az állampapírokénál. A vidéki lakáskiadás elméletben meghaladta az állampapírpiaci átlagot, de az előny olyan csekély, hogy egy kisebb javítás, hosszabb bérbe adatlansági időszak eltüntetheti.
A bérleti hozam még nem a tényleges nyereség
A fenti példaszámítás még nem tartalmaz minden lakáskiadással járó költséget. Az MNB által közölt hozam adózott bérleti bevétellel számol, de nem veszi figyelembe a folyó fenntartási kiadásokat és az ingatlan értékváltozását. A lakástulajdonosoknak a bérbeadás során nemcsak a bevétellel, hanem rendszeres és időszakos költséggel is számolniuk kell:
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- karbantartási és javítási kiadásokkal,
- biztosítási díjakkal,
- a bérlők cserélődéséből adódó költségekkel,
valamint az üresen álló ingatlan fenntartásával, ami bérleti bevétel hiányában is folyamatos kiadást jelent. Az állampapírral szemben a lakáskiadás több odafigyelést igényel és a befektetett összeghez is nehezebb hozzáférni. Egy ingatlan értékesítése akár hónapokat vehet igénybe, míg az állampapír esetében a lejárat és a mindenkori visszaváltási feltételek határozzák meg, milyen gyorsan és milyen áron lehet pénzhez jutni.
A két befektetés kockázati profilja sem egyezik: az állampapír a magyar állam fizetőképességéhez kötődik, míg egy lakásnál a helyi ingatlanpiac, bérlői kereslet, ingatlan állapota és az értékesíthetőség is meghatározó tényező. Azonos befektetett összeg mellett tehát nem feltétlenül azonos kockázatot vállalunk.
Az ingatlanárak emelkedése még megfordíthatja a számítást
A lakásbefektetés egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tulajdonos nemcsak a bérleti bevételből, hanem az ingatlan értékének emelkedéséből is profitálhat. Az elmúlt évek jelentős drágulása sok befektető számára éppen ezért tette vonzóvá az ingatlanvásárlást.
A mostani piaci környezetben azonban már nem lehet automatikusan a korábbi évekhez hasonló árnövekedéssel számolni. A lakásárak éves emelkedése 2025 végén még 24,4 százalékot tett ki, 2026 harmadik negyedévére viszont 6,6 százalékra lassult. A jegybank medián előrejelzése szerint 2026 negyedik negyedévében az országos éves árdinamika 3 százalékra mérséklődhet.
Érdemes ezért azt is megvizsgálni, hogyan változna a lakásbefektetés megtérülése eltérő ármozgások mellett. Az alábbi példában a korábbi, 52 millió forintos induló befektetéssel számolunk. A bérleti bevételhez hozzáadjuk, illetve levonjuk az ingatlan értékének változását.
Az MNB 2026. szeptemberi bérbeadási hozamai alapján. A modell az éves adózott bérleti bevételt és a vételár változását együttesen veszi figyelembe, az 52 millió forintos induló tőkére vetítve. A 3 százalékos áremelkedés szemléltető forgatókönyv, nem tizenkét hónapos MNB-előrejelzés.
A példából jól látszik, hogy az ingatlanárak változása jelentősen átírhatja a befektetés eredményét. Öt százalékos árcsökkenés esetén a budapesti lakás teljes hozama már negatív lenne, miközben a vidéki ingatlan bérleti bevétele még részben ellensúlyozná a veszteséget.
Három százalékos áremelkedés mellett viszont mindkét területen lényegesen magasabb teljes hozam adódna. A korábban említett túlértékeltségi mutató önmagában nem jelenti azt, hogy a lakásáraknak ugyanekkora mértékben kellene esniük. A fundamentumokhoz viszonyított eltérés mérséklődhet az árak stagnálásával is, mellette a bérek, bérleti díjak és a háztartások jövedelme tovább emelkedik.
Megéri most befektetési célú lakást vásárolni?
A jelenlegi adatok alapján a befektetési célú lakásvásárlás már korántsem egyértelműen vonzó lehetőség. Budapesten a bérbeadásból elérhető hozam még a fenntartási költségek levonása előtt is elmarad a Kincstári Takarékjegy I. kamatától. Vidéken kedvezőbb a helyzet, de a magasabb bérleti hozam önmagában még nem jelent jobb megtérülést.
Ma már elsősorban a megfelelő vételáron múlik, hogy jó befektetés lesz-e egy lakás. A lassuló lakásár-emelkedés és a vevők javuló alkupozíciója miatt érdemes lehet kivárni, alaposan összehasonlítani a kínálatot és csak olyan ingatlanba beszállni, amelynek bérleti hozama a fenntartási költségek után is versenyképes.
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