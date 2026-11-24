Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. november 24.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.25: Délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, nagyrészt borult idő várható. Délutántól nyugat felől növekszik a csapadékhajlam: hószállingózás, kisebb havazás, havas eső valószínű, főként a déli, délnyugati tájakon eső is előfordulhat. A délkeleti, keleti szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -9, -1, a maximum-hőmérséklet 0, +5 fok között valószínű.

2026.11.26: Általában borult időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben vékonyodhat el a felhőzet. Sokfelé várható csapadék: délen, délkeleten inkább eső, másutt vegyes halmazállapotú csapadék lesz a jellemző. Tisztán hó nagyobb eséllyel az északnyugati, északi tájakon lehet. A keleti, majd az északiasra forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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