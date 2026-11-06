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Hiába ugrott meg a bolti forgalom, a kereskedők szerint nincs sok ok az örömre

Pénzcentrum
2026. november 6. 20:04 1 perc

Szeptemberben látványosan nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, a kereskedők szerint azonban a 4,3 százalékos bővülés még nem jelent tartós fordulatot. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja, a fogyasztói bizalom továbbra is gyenge, a vásárlási kedv helyreállításához pedig az árrésstop mielőbbi kivezetésére lenne szükség.

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2026 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva 1,1 százalékos bővülést mért a KSH. A részletes adatok szerint az élelmiszer-kiskereskedelem gyakorlatilag stagnált: az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1 százalékos visszaesés volt éves alapon.

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Ezzel szemben a nem élelmiszer-kiskereskedelem 8,7 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelem pedig 6,2 százalékkal bővült. Az online és csomagküldő kiskereskedelem továbbra is erős növekedést mutatott, forgalma 12 százalékkal emelkedett.

Az OKSZ lapunkhoz eljuttatott kommentárjában úgy fogalmazott: a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi 4,3 százalékos bővülése nem tekinthető trendszerű eseménynek, a fogyasztói bizalom hiánya miatt az egész évet tekintve a növekedés messze elmarad a lehetőségektől.

A vásárlási kedv helyreállításához elengedhetetlen, hogy az árrésstop kivezetésével újra elinduljanak a kiskereskedelmi akciók és fejlesztések, ezért az OKSZ az intézkedés mielőbbi végrehajtását javasolja

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 - fogalmaztak.
Címlapkép: Getty Images
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