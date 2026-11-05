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Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon

Pénzcentrum
2026. november 5. 13:53 2 perc

A csütörtök reggeli erősödés után délelőtt veszített lendületéből a forint, dél körül az euró jegyzése 363,1, a dolláré 323,3 forintra emelkedett. A mozgás hátterében elsősorban a dollár erősödése állhatott, miután az amerikai deviza szerdán jelentősen gyengült a félidős választás eredménye nyomán.

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Dél körül az euróért 363,1 forintot kellett fizetni a reggeli 362,2 forint után, míg a dollár jegyzése 321,6-ról 323,3 forintra emelkedett. A forint tehát mindkét vezető devizával szemben gyengült, a dollárral szemben nagyobb mértékben. Eközben az euró-dollár árfolyam a reggeli 1,127 közeléből 1,1243-ra süllyedt, jelezve, hogy az amerikai fizetőeszköz ledolgozta előző napi veszteségeinek egy részét.

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A magyar deviza még erős szinteken kezdte a csütörtöki kereskedést. Az euró reggeli 362,2 forintos jegyzése a szerda esti, másfél havi forintcsúcsot jelentő 362,5-ös szintnél is alacsonyabb volt. A dollár árfolyama pedig a szerda hajnali 326 forintról csütörtök reggelre több mint négy forinttal került lejjebb. Ez a lendület azonban délelőtt megtört, és az euró jegyzése ismét 363 forint fölé emelkedett.

A választási eredmény mozgatta a dollárt

A szerdai devizapiaci mozgásokat az amerikai félidős választás eredménye határozta meg. A demokraták a kongresszus mindkét házában elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték beárazni. Ez széles körű dolláreladást váltott ki.

A dollárindex, amely az amerikai deviza teljesítményét több vezető fizetőeszközzel szemben méri, szerdán már hajnalban több mint fél százalékot esett. A dollár a jennel, a svájci frankkal és a fonttal szemben is gyengült. A kedvező nemzetközi környezetben a forint estére az euró ellenében olyan szintre erősödött, amelyre szeptember 22. óta nem volt példa.

Hazai adatok is segítették a forintot

A magyar fizetőeszközt a hazai gazdasági adatok is támogatták. A KSH adatai szerint a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az októberi költségvetési hiány pedig 200 milliárd forint lett, ami az elmúlt évek egyik legkedvezőbb havi egyenlegét jelentette.

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Virovácz Péter, az ING vezető elemzője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a forint árfolyamát elsősorban a világgazdasági folyamatok alakítják. Várakozása szerint az euró jegyzése a következő hónapokban is a 350–370 forintos sávban maradhat.

A csütörtöki nap egyik fontos eseménye a Bank of England kamatdöntése lesz. A brit jegybank 2023 augusztusa óta először emelheti meg az alapkamatot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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