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Egy 30-as éveiben járó kaukázusi kertész nagy ollóval nyírja a növényeket.
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Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért

Hegyi Letícia
2026. november 3. 16:05 3 perc

Nem mindennapi álláslehetőséget hirdetett meg az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége: kertészt keresnek teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaviszonyra. A meghirdetett pozícióhoz évi 6,35 millió forintos fizetés tartozik, emellett többféle juttatást is kínálnak. A jelentkezéshez kertészeti szakképzettség, legalább kétéves szakmai tapasztalat és jogosítvány szükséges, emellett az angol nyelv alapfokú ismerete is elvárás.

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Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége kertészt keres. A meghirdetett munkakör teljes munkaidős, heti 40 órás elfoglaltságot jelent, a munkaviszony pedig a próbaidő sikeres teljesítése után határozatlan időre szól. A pozícióért évente 6 millió 350 ezer forintos fizetést kínálnak.

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A feladata az amerikai kormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kertészeti és tereprendezési munkáinak ellátása. Ide tartozik többek között a növények ültetése, a kertek és zöldterületek karbantartása, valamint a munkavégzéshez használt szerszámok és munkaterületek rendben tartása.

A jelentkezéshez kertész szakiskolai vagy kertész szakközépiskolai végzettség szükséges, amelyet bizonyítvánnyal is igazolni kell. Emellett legalább két év kertészként vagy hasonló, általános kertészeti és tereprendezési munkakörben szerzett tapasztalatot várnak el.

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Feltétel továbbá a legalább öt éve érvényes B kategóriás jogosítvány, az angol nyelv alapfokú ismerete. A jelentkezőknek biztonsági átvilágításon és orvosi alkalmasságin is részt kell venniük.

A fizetés mellett több juttatást is kínálnak. A munkavállalók 13. havi fizetésre, teljesítményhez kötött jutalmakra és béremelésekre, magyar és amerikai fizetett ünnepnapokra, valamint éves betegszabadságra is számíthatnak. Emellett ingyenesen használhatják a helyszíni edzőtermet, utazási és étkezési hozzájárulást, valamint képzési lehetőségeket is biztosítanak számukra.

A nagykövetség a hirdetésben külön kiemelte, hogy minden látógatójukat és vendégüket a leendő kolléga munkája fogadja majd, hiszen ők tesznek azért, hogy a budapesti amerikai nagykövetség tiszta, zöld és barátságos hely legyen, ezért munkájuk különösen fontos.

A pályázatokat az amerikai nagykövetség elektronikus jelentkezési rendszerén keresztül kell benyújtani. A jelentkezéshez az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, személyi igazolványt vagy útlevelet, illetve szükség esetén tartózkodási engedélyt is mellékelni kell. A jelentkezési határidő november 10.

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A kertészek fizetése

A kertészek óradíja Magyarországon átlagosan 2700 és 9000 forint között alakul 2026-ban, de gyakran a rendszeres kertgondozás átalánydíj alapján történik: a havi összeg körülbelül 18 000 és 60 000 forint között mozog (ez jellemzően fűnyírást, sövényvágást és öntözést is tartalmaz).

A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló kertészek 2025-ben átlagosan bruttó 414 237 forintot vihettek haza havonta, aminél a nagykövetség jóval vonzóbb fizetést kínál: a havi 529 166 forintos összeg majdnem 28 százalékkal magasabb bért jelent.

A kertész képzés Magyarországon többféle formában is elérhető. Felnőttképzésben alapfokú iskolai végzettséggel is megszerezhető, ebben az esetben a képzés jellemzően néhány hónapos, és a feltétel csak az egészségügyi alkalmassági megléte.

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Címlapkép: Getty Images
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