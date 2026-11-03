Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért

Nem mindennapi álláslehetőséget hirdetett meg az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége: kertészt keresnek teljes munkaidőben, határozatlan idejű munkaviszonyra. A meghirdetett pozícióhoz évi 6,35 millió forintos fizetés tartozik, emellett többféle juttatást is kínálnak. A jelentkezéshez kertészeti szakképzettség, legalább kétéves szakmai tapasztalat és jogosítvány szükséges, emellett az angol nyelv alapfokú ismerete is elvárás.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége kertészt keres. A meghirdetett munkakör teljes munkaidős, heti 40 órás elfoglaltságot jelent, a munkaviszony pedig a próbaidő sikeres teljesítése után határozatlan időre szól. A pozícióért évente 6 millió 350 ezer forintos fizetést kínálnak.

A feladata az amerikai kormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kertészeti és tereprendezési munkáinak ellátása. Ide tartozik többek között a növények ültetése, a kertek és zöldterületek karbantartása, valamint a munkavégzéshez használt szerszámok és munkaterületek rendben tartása.

A jelentkezéshez kertész szakiskolai vagy kertész szakközépiskolai végzettség szükséges, amelyet bizonyítvánnyal is igazolni kell. Emellett legalább két év kertészként vagy hasonló, általános kertészeti és tereprendezési munkakörben szerzett tapasztalatot várnak el.

Feltétel továbbá a legalább öt éve érvényes B kategóriás jogosítvány, az angol nyelv alapfokú ismerete. A jelentkezőknek biztonsági átvilágításon és orvosi alkalmasságin is részt kell venniük.

A fizetés mellett több juttatást is kínálnak. A munkavállalók 13. havi fizetésre, teljesítményhez kötött jutalmakra és béremelésekre, magyar és amerikai fizetett ünnepnapokra, valamint éves betegszabadságra is számíthatnak. Emellett ingyenesen használhatják a helyszíni edzőtermet, utazási és étkezési hozzájárulást, valamint képzési lehetőségeket is biztosítanak számukra.

A nagykövetség a hirdetésben külön kiemelte, hogy minden látógatójukat és vendégüket a leendő kolléga munkája fogadja majd, hiszen ők tesznek azért, hogy a budapesti amerikai nagykövetség tiszta, zöld és barátságos hely legyen, ezért munkájuk különösen fontos.

A pályázatokat az amerikai nagykövetség elektronikus jelentkezési rendszerén keresztül kell benyújtani. A jelentkezéshez az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, személyi igazolványt vagy útlevelet, illetve szükség esetén tartózkodási engedélyt is mellékelni kell. A jelentkezési határidő november 10.

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A kertészek fizetése

A kertészek óradíja Magyarországon átlagosan 2700 és 9000 forint között alakul 2026-ban, de gyakran a rendszeres kertgondozás átalánydíj alapján történik: a havi összeg körülbelül 18 000 és 60 000 forint között mozog (ez jellemzően fűnyírást, sövényvágást és öntözést is tartalmaz).

A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló kertészek 2025-ben átlagosan bruttó 414 237 forintot vihettek haza havonta, aminél a nagykövetség jóval vonzóbb fizetést kínál: a havi 529 166 forintos összeg majdnem 28 százalékkal magasabb bért jelent.

A kertész képzés Magyarországon többféle formában is elérhető. Felnőttképzésben alapfokú iskolai végzettséggel is megszerezhető, ebben az esetben a képzés jellemzően néhány hónapos, és a feltétel csak az egészségügyi alkalmassági megléte.

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