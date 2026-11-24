Jelentősen átalakul a kisadózó vállalkozók tételes adója, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az új katáról szóló törvényjavaslatot.
Megszavazták: jön az adójóváírás, a minimálbér szja-ja 9 százalékra csökken, átalakul az anyák kedvezménye
Jelentősen emelkedik a családi pótlék 2027 januárjától, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. A juttatás összege minden érintett családi kategóriában a jelenlegi duplájára nő. A képviselők emellett az adójóváírás bevezetéséről és az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének korlátozásáról is döntöttek.
A családokat érintő kedvezmények átalakításáról szóló javaslatot 135 igen, 47 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett fogadták el. Az új szabályok szerint január 1-jétől az egygyermekes családok havonta 24 400 forint családi pótlékot kapnak. A kétgyermekeseknél gyermekenként 26 600 forintra, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 32 ezer forintra emelkedik az ellátás összege.
Az egyedülálló szülők szintén a jelenlegi összeg kétszeresére számíthatnak. Egy gyermek után havi 27 400, két gyermek esetén gyermekenként 29 600, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 34 ezer forint jár majd.
A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok havonta 46 600 forint családi pótlékra lesznek jogosultak. Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, az összeg 51 800 forint lesz.
A törvénymódosítás egy új adójóváírási rendszert is bevezet. A minimálbért meg nem haladó bruttó munkabér esetén a kedvezmény a fizetés 6 százaléka lesz. A magasabb keresetűek is részesülhetnek belőle, de a jóváírás összege a bér emelkedésével fokozatosan csökken. A jogosultság havi 680 ezer forintos bruttó keresetnél, vagyis a minimálbér kétszeresénél szűnik meg.
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Az édesanyák szja-mentességét is átalakítják. 2027-től valamennyi, az anyáknak járó adómentesség esetében havi egymillió forintos jövedelemkorlát lép életbe. A korábban elfogadott ütemtervvel szemben ugyanakkor nem terjesztik ki fokozatosan az szja-mentességet a kétgyermekes anyákra. Elmarad az 50 év alatti édesanyák 2027-re, a 60 év alattiak 2028-ra, majd valamennyi kétgyermekes anya 2029-re tervezett bevonása is.
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