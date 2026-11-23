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Seszták Miklós 300 milliós óvadékkal szabadult volna: elutasították a kérelmét, rács mögött marad a volt miniszter
Jövő év január végéig biztosan letartóztatásban marad Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, miután a Fővárosi Törvényszék másodfokon is jóváhagyta a kényszerintézkedés meghosszabbítását. A bíróság szerint a szökés, valamint a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélye miatt nem jöhet szóba enyhébb intézkedés a tízmilliárdos kárt okozó Volánbusz-ügy gyanúsítottjánál.
A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésében hagyta helyben az elsőfokú bíróság október végi döntését, amely 2027. január 30-ig meghosszabbította a KDNP-s politikus letartóztatását. Seszták Miklós és védője korábban fellebbezett a határozat ellen. Elsősorban a letartóztatás megszüntetését, másodsorban pedig nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyeletet kértek, amiért cserébe 300 millió forintos óvadékot is felajánlottak.
A másodfokú bíróság azonban minden tekintetben egyetértett a korábbi határozattal, mivel továbbra is megalapozottnak látják a korrupciós bűncselekmények elkövetésének gyanúját. A bíróság indoklása szerint a cselekmény tárgyi súlya, a bizonyítottság esetén várható büntetés mértéke, valamint a volt miniszter kiemelkedő vagyoni helyzete egyaránt növeli a szökés és az elrejtőzés kockázatát. Ezt a veszélyt tovább erősíti, hogy a gyanú szerint a visszaéléseket szervezetten, szélesebb személyi kör bevonásával követték el.
A törvényszék rámutatott arra is, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Seszták Miklós megpróbált elrejteni egy jelentősebb, a bűncselekményhez köthető készpénzösszeget. Ezzel már a múltban is megkísérelte meghiúsítani a bizonyítást, a bíróság szerint pedig fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon a jövőben is megpróbálná befolyásolni a tanúkat, vagy eltüntetni a még hiányzó bizonyítékokat. A dinamikusan haladó nyomozás jelenlegi szakaszában az eljárás zavartalanságának biztosítása érdekében kizárt az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása.
A volt nemzeti fejlesztési minisztert idén szeptember végén vették őrizetbe az úgynevezett Volánbusz-ügyhöz kapcsolódóan. A gyanú szerint minisztersége idején, 2015 és 2018 között a Volánbusz társaságainál mintegy tízmilliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett, miután több mint hatszáz használt autóbuszt szereztek be erősen túlárazva. A nyomozás során a hatóságok a hónap közepén csaknem 6,5 milliárd forintnyi készpénzt foglaltak le, emellett több mint kilencmilliárd forint értékben zár alá vették a politikus ingatlanát és autószalonját is.
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