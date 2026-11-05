Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá

A Skoda idén a magyar autópiac második legnépszerűbb márkájává lépett elő, miközben a flottapiacon továbbra is piacvezető, az Octavia pedig a magánvásárlók körében is egyre népszerűbb. De hogyan tudja megőrizni pozícióját a kínai márkák erősödése, az egyre élesebb árverseny és az autóipar átalakulása közepette? Mekkora lendületet adhatnak az új elektromos modellek, visszatérhet-e az állami támogatás az e-autók piacára, és meddig maradhat velünk az Octavia? Kelemen-Tűz Gabriellával, a Skoda hazai márkaigazgatójával a magyar autópiac kihívásairól, a márka terveiről és az elektromos átállásról beszélgettünk.

Pénzcentrum: Milyen eredménnyel lenne elégedett a 2026-os évben, és mik a célok jövőre a magyar piacon?

Kelemen-Tűz Gabriella: Nagyon kedvező helyzetből vágunk bele az utolsó negyedévbe, 2026 kifejezetten sikeres év a magyar piacon. A magyar piacon elért második helyezésünk mögött több tényező áll: a kiegyensúlyozott és széles modellpaletta, az ügyfélélményre fordított kiemelt figyelem, valamint az a teljes ügyfélút, amelyet a vásárlástól kezdve a használaton át a szervizszolgáltatásokig biztosítunk. Mindez nem lenne lehetséges a stabil, felkészült és magas szakmai színvonalon működő márkakereskedői hálózatunk nélkül sem. Az idei eredményeinkre tehát joggal lehetünk büszkék, és szeretnénk méltó módon megünnepelni az elért sikereket.

A 2027-es évre tekintve az elektromos modellpalettánk bővülése jelent új lehetőségeket. A szélesebb kínálattal a tisztán elektromos autók piacán is erőteljesebben jelenhetünk meg, és még több vásárlói igényre tudunk megfelelő választ adni.

Célunk, hogy ezen a területen is megmutassuk a Skodára jellemző értékeket és versenyképességet, amelyeknek köszönhetően a belső égésű motorral szerelt, illetve az elektrifikált modelljeinkkel már eddig is sikeresek voltunk. Szeretnénk tehát megőrizni a jelenlegi piaci pozíciónkat, miközben az elektromos autózás térnyeréséből is a lehető legtöbbet kihozzuk.

A SUV-ok népszerűsége mellett meglepő, hogy az Octavia a legkeresettebb modell, mind a flottavásárlók, mind a magánügyfelek körében, nem pedig mondjuk a Kamiq-Karoq-Kodiaq hármas valamelyike. Mi lehet ennek a titka?

Magyarországon az SUV-piac a teljes tortából már 70 százalék körül hasít ki, ami rendkívül magas arány. Az Octavia népszerűsége jól mutatja, hogy a vásárlók jelentős része továbbra is értékeli a jól bevált, kiszámítható modelleket.

Az autót már 30 éve gyártjuk, így egy hosszú idő alatt kiforrott, ismert névről van szó. Az ügyfelek pontosan tudják, mit várhatnak tőle, és nem éri őket kellemetlen meglepetés a választás során. A modell egyébként jövőre megújul, addig pedig hibrid hajtással is elérhetővé válik, ami újabb lehetőséget kínálhat a vásárlóknak.

Egyre több bevált név tűnik el a piacról. Az Octavia meddig maradhat velünk a jelenlegi formájában?

Elemi érdekünk, hogy ameddig csak lehetséges – és a szabályozói környezet engedi –, az Octavia-modellcsalád a kínálat része maradjon, hiszen egyértelműen ez a húzótermékünk.

A márka esetében az egyik legmagasabb a céges ügyfelek aránya a magyar autópiacon. Tervezik-e erősíteni a jelenlétet a magánvásárlók körében? A Skodáról sokaknak elsősorban a céges autók, illetve az állami flották jutnak eszükbe. Hogyan lehetne ezt a képet árnyalni, és még vonzóbbá tenni a márkát a magánvásárlók számára?

Nem véletlen, hogy a Skoda meghatározó szereplő a vállalati ügyfelek körében: a flottapiacon piacvezetők vagyunk, modelljeink közül pedig az Octavia a legnépszerűbb a flottavásárlók körében. Ez természetesen a teljes piaci jelenlétünkre is hatással van.

Ugyanakkor a magánvásárlók legalább ennyire fontosak számunkra, ezért arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott ügyfélösszetételt alakítsunk ki és tartsunk fenn. Ennek érdekében kifejezetten a magánügyfelek igényeire szabott ajánlatokkal is jelen vagyunk a piacon. Jó példa erre a Joy felszereltség, amely a modellpalettánk több tagjánál is kedvező ár-érték arányú alternatívát kínál, és amelyet a magánvásárlók körében is nagy érdeklődés övez.

Örömteli fejlemény, hogy 2026-ban növekedett a magánvásárlók aránya az értékesítéseinken belül. Ebben az Octaviának is fontos szerepe van, hiszen egyre több magánügyfél választja ezt a modellt, amihez a kedvező ajánlatok és a kapcsolódó szolgáltatások egyaránt hozzájárulnak. Ilyenek például a finanszírozási konstrukcióink, amelyekkel igyekszünk versenyképes feltételeket biztosítani a vásárlóknak.

Emellett a Porsche Hungária által biztosított szolgáltatási háttér is jelentős értéket képvisel. 2026. augusztus 31-től minden új autónkra hat évre vagy 200 ezer kilométerre szóló garancia érvényes, ami kiszámíthatóbbá teszi a hosszú távú autóhasználatot. A Škoda-modellek kedvező maradványértéke szintén fontos szempont, hiszen az autó megvásárlásakor nemcsak a vételárat, hanem a későbbi értékesítés lehetőségét is érdemes figyelembe venni.

Összességében tehát a teljes ügyfélutat vizsgáljuk: nem kizárólag az számít, milyen áron jut hozzá valaki az autóhoz, hanem az is, hogy milyen szolgáltatásokat kap mellé, mennyibe kerül a fenntartása, milyen biztonságot nyújt a garancia, és mennyit ér majd a jármű a használat végén. Meggyőződésünk, hogy a Škoda ezen a teljes életcikluson keresztül is kiemelkedő ár-érték arányt kínál a magánvásárlóknak.

Mivel lehet ma hatékonyabban megszólítani és megnyerni a vásárlókat: egy kedvező, akár nulla százalékos finanszírozási konstrukcióval, vagy inkább egy közvetlenül, forintban is érzékelhető árkedvezménnyel? Melyik eszköz bizonyulhat hatékonyabbnak a jelenlegi piaci környezetben?

Nem emelnék ki egyetlen tényezőt, hiszen az ügyfelek megnyeréséhez több szempont együttes érvényesülésére van szükség. Természetesen az ár és a finanszírozási konstrukciók fontos szerepet játszanak a vásárlási döntésben, hiszen ezek közvetlenül befolyásolják, hogy az ügyfél mekkora kiadással számolhat a vásárláskor, illetve milyen feltételekkel tudja finanszírozni az autóját. Ugyanakkor a döntés nem ér véget a vételár vagy a havi törlesztőrészlet összehasonlításával.

Legalább ennyire fontos, hogy az autó milyen értéket képvisel a teljes használati időszak alatt, hogyan alakulnak a fenntartási költségei, és milyen maradványértékkel lehet számolni. Emellett az ügyfélélménynek is meghatározó szerepe van: a vásárlás folyamatától kezdve a márkakereskedői kiszolgáláson át egészen a szervizelésig és a kiegészítő szolgáltatásokig számos tényező befolyásolja az elégedettséget.

A célunk ezért az, hogy ne csupán az autó megvásárlásakor kínáljunk versenyképes feltételeket, hanem a teljes ügyfélút során értéket teremtsünk. Hosszú távon az a meghatározó, hogy az ügyfél összességében mennyire elégedett a választásával, és mennyire érzi úgy, hogy a pénzéért megfelelő minőséget, szolgáltatást és kiszámíthatóságot kapott.

Kelemen-Tűz Gabriella, a Skoda márkaigazgatója

A magas újautóárak miatt sok vásárló inkább a fiatal használt autók között keresgél, a Skoda modelljei pedig a kedvező maradványértéküknek köszönhetően ezen a piacon is népszerűek. Mennyire jelentenek konkurenciát az új modelleknek a flottákból visszakerülő, néhány éves használt autók?

Ezek a folyamatok szorosan összefüggenek egymással. A kedvező maradványérték például nemcsak az újautó-vásárlók számára jelent előnyt, hanem a használtautópiacon is erősíti a márka pozícióját. Ennek egyik jó példája az Octavia, amely a használt autók között is rendkívül népszerű modell. A jó értéktartás tehát mindkét területen fontos versenyelőnyt jelent.

Ugyanakkor az új autót és a fiatal használt autót kereső ügyfelek igényei nem feltétlenül azonosak. Az új autókhoz olyan szolgáltatások és kiegészítő lehetőségek kapcsolódnak, amelyek a vásárlás mellett a későbbi használat során is értéket teremtenek. A megfelelő választás ezért elsősorban attól függ, hogy az adott ügyfél milyen használati szokásokkal rendelkezik, milyen elvárásai vannak, és milyen pénzügyi lehetőségekkel számol.

Én abban hiszek, hogy minden vásárlónak a saját igényeihez és élethelyzetéhez leginkább illeszkedő autót érdemes választania. A legfontosabb pedig az, hogy a Porsche Hungaria mindkét vásárlói kör számára tud megfelelő alternatívát kínálni. Ezt nem feltétlenül egymást kizáró lehetőségként, hanem az ügyféligények széles körét lefedő kínálatként érdemes értelmezni.

Hogyan látja a magyar autópiac versenyhelyzetét 2026-ban? Az értékesítési számok emelkednek, miközben egyre több márka igyekszik finanszírozási konstrukciókkal és különféle kedvezményekkel megszólítani a potenciális vásárlókat. Mekkora versenynyomással szembesülnek jelenleg az autógyártók és -forgalmazók, és milyen eszközökkel lehet sikeresen helytállni ebben a piaci környezetben?

Az autóipar mindig is számos kihívást tartogatott, de jelenleg különösen izgalmas időszakot élünk, hiszen egyszerre több jelentős változáshoz kell alkalmazkodnunk. Új márkák jelennek meg a piacon, új technológiák válnak elérhetővé, miközben a környezetvédelmi szabályozás is folyamatosan alakítja az iparág működését. Mindez természetesen a verseny intenzitására és az ügyfelek megszólításának módjára is hatással van.

Ebben a környezetben fontos, hogy a piaci változásokat ne csupán kihívásként, hanem tanulási és fejlődési lehetőségként is kezeljük. Folyamatosan vizsgáljuk, hogyan tudunk alkalmazkodni az új körülményekhez, és milyen megoldásokkal erősíthetjük tovább a Škoda piaci pozícióját.

Ehhez elengedhetetlen, hogy versenyképes termékeket kínáljunk, megfelelően reagáljunk az ügyféligényekre, és a finanszírozási lehetőségektől a kapcsolódó szolgáltatásokig olyan ajánlatot állítsunk össze, amely a teljes ügyfélút során értéket teremt. Hosszú távon ugyanis nem kizárólag az ár vagy az egyes kedvezmények határozzák meg a sikert, hanem az is, hogy mennyire tudunk megbízható, vonzó és az ügyfelek igényeihez illeszkedő megoldásokat nyújtani.

Az új piaci szereplők közül különösen a kínai márkák erősödése jelent komoly változást: Magyarországon már minden tizedik új autó értékesítése kínai márkához köthető. Mennyire tekintik ezeket a gyártókat komoly versenytársnak Európában, illetve a magyar piacon? A flottavásárlók körében is érzékelhető a nyitottság az új márkák iránt, vagy ezen a területen továbbra is inkább a már bevált gyártók élveznek előnyt?

A magyar autópiacon jelenleg egyértelműen erősödik a verseny, és ehhez a helyzethez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Az új márkák megjelenése és térnyerése olyan piaci környezetet teremt, amelyben folyamatosan értékelnünk kell a saját teljesítményünket, tanulnunk kell a változásokból, és szükség esetén módosítanunk kell a stratégiánkon.

Ennek részeként mi is számos lépést teszünk annak érdekében, hogy tovább erősítsük a Skoda pozícióját. Ide tartozik a versenyképes modellkínálat, az ügyfelek igényeire szabott ajánlatok, valamint az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A célunk, hogy a változó piaci környezetben is vonzó alternatívát kínáljunk mind a magánvásárlóknak, mind a flottapartnereknek.

Az eddigi piaci eredményeink alapján úgy látjuk, hogy ezek az intézkedések eredményesek. A Skoda továbbra is erős pozíciót tölt be a magyar piacon, ami azt mutatja, hogy a megfelelő termékekkel, versenyképes ajánlatokkal és magas színvonalú ügyfélkiszolgálással ebben az egyre intenzívebb versenyben is sikeresen helyt lehet állni.

Az idei év egyik jelentős, előre nehezen kiszámítható piaci változása a forint árfolyamának alakulása volt: az euró árfolyama áprilisban rövid idő alatt jelentősen csökkent, majd alacsony szinten stabilizálódott is. Gondolom, az árképzés során előre meghatározott árfolyam-forgatókönyvekkel és sávokkal is számolnak. Mekkora kihívást jelentett ennek a helyzetnek a kezelése?

A Porsche Hungaria az elsők között reagált az új árfolyamkörnyezetre, és az árfolyamváltozásból adódó lehetőségeket igyekeztünk minél hamarabb az ügyfelek javára fordítani. Amint a piaci körülmények lehetővé tették, csökkentettük az árainkat, hogy a forint erősödésének pozitív hatásából a vásárlók is részesülhessenek.

Fontosnak tartjuk, hogy az ilyen jelentős gazdasági változásokra időben reagáljunk, és azokat ne kizárólag a működésünk szempontjából kezeljük, hanem az ügyfeleink számára is kézzelfogható előnyöket teremtsünk belőlük.

Milyen szállítási határidőkkel számolhatnak jelenleg azok, akik a Skoda népszerűbb modelljei közül rendelnének autót? Jelent-e előnyt a magyarországi ügyfelek számára, hogy a márka gyárai viszonylag közel találhatók Magyarországhoz? A korábbi, akár másfél-két éves várakozási időkhöz képest mára normalizálódott a helyzet?

A legfontosabb szempontnak a kiszámíthatóságot tartom. Nem feltétlenül a gyárak földrajzi közelsége jelent előnyt, hanem az, hogy a szállítási útvonalak jól tervezhetők, így a logisztikai folyamatok is megbízhatóbban szervezhetők. A szállítási határidők modellenként és konfigurációnként eltérhetnek, de összességében kiegyensúlyozott szállítási időkkel tudunk dolgozni. Az újonnan bevezetett modelljeink esetében pedig a következő időszakban látjuk majd, hogy a kereslet mennyiben haladja meg az előzetes várakozásainkat.

A korábbi, akár másfél-két éves várakozási időkkel jellemzett időszakhoz képest a helyzet egyértelműen normalizálódott. Emellett azoknak is tudunk megoldást kínálni, akiknek rövid határidőn belül van szükségük új autóra. A készletünkben jelenleg is jelentős számú jármű érhető el, közel 700 autó közül lehet választani. Az érdeklődők így akár rövid időn belül autóhoz juthatnak anélkül, hogy meg kellene várniuk egy egyedi megrendelés teljesítését.

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Már hosszabb ideje zajlanak a viták az Unióban a 2035-ös „nagy átállás” körül. A Skodánál hogy számolnak, 9 év múlva abban a formájában vezetik be a belsőégésű hajtásláncokat kivezetni hivatott kibocsátási szabályozást, ahogyan ma ismerjük? Mi a márka stratégiája az elektromosítás terén a bizonytalanságban?

A szabályozás nagyon régóta kidolgozás alatt van, és egyelőre nem látjuk biztosan, hogy mi lesz a végkifejlet. Azt viszont érdemes kiemelni, hogy a tervezett bevezetésig hátralévő 8-9 év egy autógyártó életében és tervezési menetrendjében egy nagyon közeli dátum. Tehát a Skoda már jóval korábban meghatározta azt az irányvonalat, amit az elektromos autózásban képvisel.

Pont most válik teljessé az elektromos modellpalettánk. Októberben mutattuk be Magyarországon az Epiq-et, amely az elektromos a belépőmodell, illetve megérkezett a Peaq, amely igazi zászlóshajója a márkának, nemcsak az elektromos autózásban, hanem a teljes termékpalettán.

Az elektrifikáció ma már egyértelműen a mindennapjaink részét képezi, amit az ügyféligények változása is jól tükröz. Az elektromos autózás térnyerése különösen Európában jelentős, ezért a Skoda folyamatosan fejleszti és bővíti az elektromos, illetve elektrifikált hajtásláncokhoz kapcsolódó kínálatát.

Ez nem kizárólag a tisztán elektromos modelleket jelenti: a hibrid hajtásoknak is fontos szerepük van az átmenetben. A plug-in hibrid modellek már most is megtalálhatók a kínálatunkban, és a magyar piacon is kedveltek. Emellett a modellpaletta további elektrifikációja is folytatódik: legnépszerűbb modellünk, az Octavia még idén hibrid hajtással is elérhetővé válik. Mindez jól mutatja, hogy a különböző hajtásláncok fejlesztésével igyekszünk alkalmazkodni azeltérő vásárlói igényekhez és a piac változásaihoz.

Jelenleg mekkora a tisztán elektromos modellek aránya a Skoda megrendelésein belül, és hogyan változhat ez 2027-ben az elektromos kínálat bővülésével? Korábban felmerült, hogy az új kormány ismét bevezethet valamilyen elektromosautó-vásárlási támogatást vagy egy szélesebb körű autócsereprogramot, ezekről azonban egyelőre kevés konkrétumot hallani. Mennyire versenyképesek ma Magyarországon az elektromos autók állami támogatás nélkül? Mennyiben múlik az elektromos autózás további térnyerése az állami ösztönzőkön?

A Skoda jelenleg a tisztán elektromos autók piacán körülbelül 5 százalékos részesedéssel rendelkezik Magyarországon, míg a teljes személyautópiacon nagyjából 10 százalékos a részesedésünk. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy az elektromos kínálatunk eddig mindössze két modellből állt. A további két új modell bevezetésével megduplázzuk a kínálatunkat, és ezzel lényegében teljessé válik a Skoda elektromos portfóliója. A szélesebb választék minden bizonnyal az értékesítési eredményeinkben is megmutatkozik majd.

Az európai piaci trendek szintén biztatóak: az elektromos autók részesedése számos országban jelentősen magasabb a magyarországinál, és továbbra is növekszik. Nyugat-Európában már olyan hónapok is előfordultak, amikor egyes országokban több tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, mint belső égésű motorral szerelt járművet. Az új modellek iránti érdeklődés is erős: az Elroq és az Enyaq mellett az újdonságaink, az Epiq és a Peaq iránt is jelentős kereslet mutatkozik. Az előzetes várakozásainkat meghaladó megrendelési érdeklődés azt jelzi, hogy az ügyfelek részéről egyértelmű igény mutatkozik a versenyképes elektromos modellekre.

A kérdés második felére válaszolva pedig azt tudom mondani, hogy Magyarországon ezzel szemben az elektromos autók piaca egyelőre lassabban fejlődik, részesedésük továbbra is 10 százalék alatt van. Egy esetleges állami támogatási program érdemben hozzájárulhatna a kereslet növekedéséhez.

Az ilyen ösztönzők különösen azoknak a vásárlóknak jelenthetnek segítséget, akik egyébként nyitottak lennének az elektromos autózásra, de a magasabb kezdeti vételár miatt még bizonytalanok. Egy jól kialakított támogatási rendszer tehát jelentős lendületet adhatna a magyar elektromosautó-piacnak, miközben a kínálat bővülése és a modellek versenyképességének javulása szintén fontos szerepet játszik majd a további térnyerésben.

Kelemen-Tűz Gabriella, a Skoda márkaigazgatója

Említette, hogy a két új elektromos modellre már most jóval több előrendelés érkezett, mint amire előzetesen számítottak. Milyen keresletre készültek a bevezetés előtt, és hogyan tudják biztosítani, hogy lépést tartsanak az ügyféligényekkel?

Egyelőre nagyon a bevezetés elején járunk, ezért most az a legfontosabb célunk, hogy minél több érdeklődőnek tudjuk biztosítani az új modelleket. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a gyártástervezés során folyamatos kapcsolatban vagyunk a központtal, és rendszeresen egyeztetünk a várható keresletről, hogy a termelést az ügyféligényekhez lehessen igazítani.

Egyébként honnan érkezik Magyarországra a két új elektromos Skoda?

A Peaq a csehországi Mladá Boleslavban készül, az Epiq-et a pamplonai Volkswagen Navarra üzemben gyártják. Ez lesz az első Spanyolországban készülő Skoda-modell. A gyártási helyszín kiválasztása egyébként jól példázza, hogyan használják ki a Volkswagen-csoporton belüli szinergiákat. Pamplonában más, hasonló kategóriájú modellek is készülnek, például a Volkswagen ID. Cross.

A csoporton belüli együttműködés más területeken is megjelenik. A Mladá Boleslavban működő akkumulátorgyár például nemcsak a Skoda, hanem a konszern más márkáinak igényeit is kiszolgálja.

Ha már szóba került a központi üzem: a cseh sajtó október elején arról számolt be, hogy beszállítói problémák nehezítették a Mladá Boleslav-i gyár működését, ami a termelés átszervezését, illetve egy műszak kiesését is eredményezte. Mit lehet tudni a fennakadás hátteréről, és hogyan érintette az a gyártást? Sikerült azóta rendezni a beszállítói problémákat, és jelenleg zavartalanul működik az üzem?

A gyártástervezés rendkívül összetett folyamat, amelynek során számos tényezőt kell folyamatosan összehangolni. A beszállítói láncok működése és az esetleges ellátási nehézségek kezelése nem új kihívás az autóiparban, ezek a kérdések gyakorlatilag az iparág kezdete óta jelen vannak. Ugyanakkor 2020 óta, a globális ellátási láncokban bekövetkezett változások és a különböző piaci bizonytalanságok miatt, ezek a problémák még hangsúlyosabbá váltak, és nagyobb hatást gyakorolnak a gyártási folyamatokra.

Az autógyártóknak ezért folyamatosan alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez. A termelési folyamatok átszervezése, a műszakbeosztások módosítása, valamint a beszállítókkal folytatott egyeztetések mind olyan eszközök, amelyekkel kezelni lehet az időszakos fennakadásokat. Ezekben a helyzetekben az a legfontosabb, hogy a vállalatok az aktuális körülményekhez igazodva találjanak megoldásokat, és a lehető legkisebb mértékben veszélyeztessék a gyártás folyamatosságát. Az ilyen jellegű kihívások kezelése tehát a mindennapi gyártástervezés részét képezi, és a vállalatoknak folyamatosan készen kell állniuk arra, hogy szükség esetén gyorsan reagáljanak a változásokra.

Mennyire sikerült az autóiparnak kezelnie a beszállítói láncokban az elmúlt években kialakult problémákat? Az orosz-ukrán háború kitörésekor például az Ukrajnában gyártott alkatrészek és elektronikai komponensek esetében is ellátási nehézségek jelentkeztek. Ezeket a kihívásokat sikerült mára leküzdeni? A Skoda esetében mennyire váltak be az alternatív beszerzési források és útvonalak?

Úgy gondolom, hogy a piaci eredményeink jól mutatják, hogy a márka képes volt alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz. A magyarországi értékesítési adataink alapján idén a második legnépszerűbb márka vagyunk a teljes piacon, míg a flottaszegmensben az első helyet foglaljuk el. Az Octavia a flottavásárlók körében a legkedveltebb modell, a teljes személyautópiacon pedig a második helyen áll.

Emellett az értékesítésünket 20 százalékkal tudtuk növelni, ami szintén azt jelzi, hogy a külső nehézségek ellenére is eredményesen tudunk működni. Az autóipar az elmúlt években számos olyan helyzettel szembesült, amely gyors alkalmazkodást és a korábbi folyamatok újragondolását tette szükségessé. A vállalatoknak folyamatosan reagálniuk kellett a beszállítói láncok változásaira, és meg kellett találniuk azokat a megoldásokat, amelyekkel biztosítható a termelés és az értékesítés folyamatossága.

A magyarországi eredményeink alapján azt mondhatom, hogy ezen a téren sikerült előrelépnünk. A növekvő értékesítés és az erős piaci pozíciónk azt mutatja, hogy a márka megfelelően tudott alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Említette, hogy a plug-in hibrid modellek is népszerűek a kínálatban, ugyanakkor a zöld rendszám megszüntetése új helyzetet teremtett a szegmensben. Mennyire befolyásolta ez a változás a keresletet? A zöld rendszámhoz kapcsolódó előnyök, például az ingyenes parkolás, érdemi ösztönzőt jelentettek a vásárlóknak, vagy a döntést inkább a használati költségek és a vállalati autópolitikák határozzák meg?

A plug-in hibridekre úgy tekintek, mint az elektromos autózás felé vezető út egyik fontos állomására. Ezek a modellek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek a mindennapi használat során jelentős részben elektromosan közlekedjenek, miközben hosszabb utakon továbbra is rendelkezésükre áll a belső égésű motor nyújtotta biztonság és rugalmasság.

A Skoda kínálatában a Kodiaq és a Superb is elérhető plug-in hibrid hajtással. Ezek a modellek egyetlen feltöltéssel több mint 100 kilométeres elektromos hatótávra képesek, így sok felhasználó számára a napi városi közlekedés akár teljes egészében elektromosan is megoldható. Ha pedig hosszabb utazásra indulnak, nem kell kizárólag a töltési lehetőségekre támaszkodniuk. Ez a kettősség különösen azok számára vonzó, akik szeretnék kihasználni az elektromos közlekedés előnyeit, de egyelőre nem szeretnének teljesen lemondani a hagyományos hajtáslánc nyújtotta szabadságról.

Azt is tapasztaljuk, hogy azok az ügyfelek, akik már használtak plug-in hibrid vagy más elektrifikált modellt, nagyobb nyitottságot mutatnak arra, hogy a következő autójukat is ilyen hajtással válasszák. Ez arra utal, hogy a személyes tapasztalatnak komoly szerepe van a technológia elfogadásában.

A piaci adatok is ezt a tendenciát erősítik: 2026-ban a plug-in hibrid szegmens a magyar autópiac egyik legdinamikusabban növekvő területe, a szegmens mérete az idei évben megduplázódott. Ez egyértelműen jelzi, hogy van kereslet az ilyen járművekre.

A vásárlók döntésében ugyanakkor nem kizárólag az olyan kedvezmények játszanak szerepet, mint a zöld rendszámhoz kapcsolódó ingyenes parkolás. Legalább ennyire fontos az autó teljes használati költsége, az üzemanyag- és energiafelhasználás, valamint az, hogy a jármű mennyire illeszkedik az adott ügyfél közlekedési szokásaihoz. A vállalati ügyfeleknél ehhez természetesen a flottapolitika és a teljes birtoklási költség mérlegelése is hozzátartozik.

Budapesten komoly vita zajlik arról, hogy megszüntessék-e az elektromos autók ingyenes parkolását (jelen állás szerint megszüntetik), miközben több nagyvárosban már döntés is született ennek kivezetéséről. Ön szerint mennyire fontos ösztönző az ingyenes parkolás az elektromos autók vásárlásakor? Indokolt fenntartani az ilyen kedvezményeket a környezetbarátabb közlekedés ösztönzése érdekében, vagy a vásárlók döntését ma már inkább más szempontok határozzák meg?

Az autóvásárlás rendkívül összetett döntés, amelyet számos tényező együttesen befolyásol. A parkolási kedvezmény természetesen lehet egy szempont a vásárlók számára, de úgy gondolom, hogy a teljes képet, vagyis az autóhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások összességét kell vizsgálni. Az ügyfél nemcsak egy modellt választ ki, hanem arról is dönt, hogy milyen hajtáslánc felel meg leginkább az igényeinek, és hogyan tudja majd a járművet a mindennapokban használni.

A mindennapi használhatóság egyik alapfeltétele a töltés: rendelkezésre áll-e otthoni töltés, megoldható-e a töltés a munkahelyen, és milyen lehetőségek vannak útközben. A vásárlók emellett az üzemeltetési költségeket, a fenntartást és a márkához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is mérlegelik. Az ingyenes parkolás további előny lehet, de önmagában nem feltétlenül dönti el, hogy valaki elektromos autót választ-e. A vásárló számára ezért az a meghatározó, hogyan áll össze a töltési lehetőségekből, a költségekből és a szolgáltatásokból a mindennapokban is jól használható teljes ajánlat.

Címlapkép és fotók: Gosztola Judit