Jóval kevesebb bevételt hozhat a költségvetésnek az új vagyonadó, mint amennyivel eredetileg számoltak – erre figyelmeztet a Blochamps Capital. A pénzügyi tanácsadó cég szerint a törvénytervezet módosításai több korábbi problémát is orvosolnak, és kedvezőbb helyzetet teremtenek a családi vagyonok tulajdonosainak, a milliárdos értékhatár azonban továbbra is komoly kockázatot jelenthet a hazai kis- és középvállalkozások számára.

A Blochamps Capital MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a változtatások után a korábban tervezett költségvetési bevételnek csak töredéke folyhat be. A társaság úgy számol, hogy a négy év alatt várt 800 milliárd forintos bevétel helyett már az évi 100 milliárd forint elérése is optimista forgatókönyvnek számít.

A kieső adóbevételek egy részét átmenetileg ellensúlyozhatják a vállalkozói vagyon átrendezéséből, a fejlesztési források osztalékként történő kivonásából, illetve a vagyonelemek értékesítéséből származó egyéb adóbevételek. A Blochamps szerint ezek a döntések azonban hosszabb távon lassíthatják a gazdasági növekedést.

A módosítások egyik fontos eleme, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél megszűnik a hozzátartozói kapcsolat alapján történő automatikus vagyonösszevonás. Az új szabályozás a tényleges vagyonrendelő személyét veszi alapul, és a különböző vagyonrendelők által átadott vagyonelemeket elkülönítetten kezeli.

A közös vagyonkezelésekre vonatkozó minimumadó és a közvetett vagyonrendelést korlátozó rendelkezések ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak. A Blochamps szerint a változtatás a legnagyobb családi vagyonok esetében is új kérdéseket vet fel. A tényleges vagyonmegosztás ugyanis nemcsak az egymilliárd forintos adózási küszöb elérését befolyásolhatja, hanem a százmilliárdos nagyságrendű vagyonoknál is csökkentheti az 1,5 százalékos magasabb adókulcs alá eső összeget.

A kkv-k számára továbbra is komoly kockázatot jelenthet a vagyonadó

A vállalkozások értékelésére vonatkozó szabályok egyszerűsítését előrelépésnek tartja a tanácsadó cég, ugyanakkor szerintük ezzel nem oldódik meg a vagyonadó egyik alapvető problémája. Egy vállalkozás számított értéke ugyanis nem feltétlenül jelent a tulajdonos számára ténylegesen felhasználható pénzt.

Ez különösen azoknál a kis- és középvállalkozásoknál okozhat nehézséget, amelyek értéke átlépi az egymilliárd forintos határt, de a tulajdonosuk nem rendelkezik elegendő szabad pénzeszközzel az adó megfizetéséhez.

A Blochamps arra is figyelmeztetett, hogy az új szabályok az adóhatóság számára jelentős értékelési feladatot teremthetnek. A legnagyobb vagyonok helyett éppen az adózási értékhatár környékén működő vállalkozásoknál szaporodhatnak meg az értékelési eljárások és az adóviták, miközben az egyes ügyekből származó költségvetési bevétel viszonylag alacsony lehet.

Ötmilliárd forintra emelnék az adózási küszöböt

A pénzügyi tanácsadó cég szerint érdemes lenne megfontolni a vagyonadó egymilliárd forintos értékhatárának ötmilliárd forintra emelését. Ez jelentősen szűkítené az érintettek körét, miközben a társaság számításai alapján a költségvetési bevételi potenciál ennél kisebb mértékben csökkenne.

A Blochamps hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja a kiemelkedő vagyonok nagyobb közteherviselését. Álláspontja szerint azonban olyan szabályozásra lenne szükség, amely valóban a jelentős vagyonnal rendelkezőket célozza, nem ró aránytalan terhet a működő vállalkozásokra, és a beszedés költségeihez képest is érdemi bevételt biztosít az államnak.