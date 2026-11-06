Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted

„Az AI nem egy új szakma, hanem egy új munkakörnyezet” – mondja Pécsi Judit, a UNION Biztosító HR-igazgatója. Egyre több a hibátlan, de feltűnően egyforma önéletrajz. A speciális tudású szakemberekért viszont harc folyik: az adattudósokért, aktuáriusokért és IT-sokért a biztosítók a bankokkal és a techcégekkel is versenyeznek. Pécsi Judit előadóként is ott lesz november 17-én a Portfolio HR (R)EVOLUTION konferencián – további részletek, jelentkezés ITT!

Pénzcentrum: A KSH szerint szeptemberben a munkanélküliségi ráta 4,6% volt. Az álláskeresés viszont átlagosan már 11,6 hónapig tart, és az elsődleges munkaerőpiacon egy év alatt 22 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. A munkavállalók tehát nehezebben találnak állást, a munkáltatók válogathatnak. Ezt érzik a UNION-nál a jelentkezők számán és minőségén? Vagy vannak munkakörök, ahol továbbra is hiány van?

Pécsi Judit: Azt tapasztaljuk, hogy a munkaerőpiac egyre inkább polarizálódik. Bizonyos munkakörökre nagy számban érkeznek jelentkezések, de a több jelentkező nem feltétlenül jelent több megfelelő jelöltet: sokszor éppen a releváns pályázók kiszűrése a kihívás. A speciális tudást igénylő pozíciókban ugyanakkor továbbra is szűk a jelölti kör, és a szakemberek gyakran nem is aktív álláskeresők. A UNION-nál ilyen terület az adattudomány, az aktuáriusi szakma, a termékmenedzsment, a kontrolling és bizonyos IT-pozíciók. Ezért nem egyszerűen munkáltatói piacot látok, hanem differenciált munkaerőpiacot: egyes munkakörökben jelentősen nőtt a kínálat, miközben a speciális tudásért továbbra is komoly verseny folyik.

A MABISZ szerint a hazai biztosítási szektor több mint 32 ezer embert foglalkoztat. A piac 2026 első felében enyhén nőtt, reálértéken azonban még mindig a 2008–2009-es szinten áll. A szakma a biztosítókat sújtó különadó újragondolását is kéri. Ilyen környezetben mely területeken a legnehezebb toborozni: az értékesítésben, a kárrendezésben, az aktuáriusi munkakörökben vagy az IT-ban? Mennyire tud bérben versenyezni a szektor a bankokkal és a technológiai cégekkel?

Különösen nehéz olyan szakembereket találni, akik a technológiai kompetenciák mellett biztosításszakmai tudással is rendelkeznek. Az aktuáriusi és adattudományi területen szűk a szakemberbázis, az IT-ban pedig például egy biztosítási tapasztalattal rendelkező rendszerszervezőt továbbra sem könnyű megtalálni. Ezekért az emberekért nemcsak a biztosítók versenyeznek: ugyanazon a munkaerőpiacon indulunk, mint a bankok, a technológiai cégek és más nagyvállalatok. A bérezésnek ezért piacképesnek kell lennie, de ezt a versenyt nem lehet kizárólag fizetéssel megnyerni. Ugyanilyen fontos a szakmai feladat, a fejlődési lehetőség, a munkahelyi környezet és a rugalmasság.

A biztosítás technológiai szempontból is sokkal izgalmasabb terület annál, mint amilyen kép sokakban még él róla. HR-oldalról az is feladatunk, hogy ezt megmutassuk azoknak, akik ugyanazzal a tudással akár bankot vagy technológiai céget is választhatnának.

A KSH szerint augusztusban a bruttó átlagkereset 740 600 forint volt, 8,4%-kal több, mint egy évvel korábban. A 2027-es minimálbérről most folyik az alku: a munkaadók 4%-ot, a szakszervezetek 14%-ot javasolnak. Az uniós bértranszparencia-irányelvet közben 2026 júniusáig kellett volna átültetni, de magyar törvény még nincs. A nagyobb munkáltatóknak 2027 júniusáig mégis el kell készíteniük az első bérjelentésüket. Milyen szempontok alapján dönt ma egy munkáltató a béremelésről? Mennyit nyom a latban az infláció, a bérverseny és a megtartás? És mennyire írja át a bértranszparencia a bérekről szóló belső kommunikációt?

Amikor béremelésről beszélünk, először azt kell érteni, milyen elvek alapján állapítja meg a vállalat a béreket. Nálunk ennek alapja a munkakör-értékelés és az erre épülő bérstruktúra: a munkakörhöz szükséges tudás, felelősség, komplexitás, döntési jogkör és üzleti hatás. A bérsávon belül pedig már a tapasztalat, a kompetencia és a teljesítmény is alakítja az egyéni bért.

A béremelési keret nagyságát befolyásolja az infláció, a munkaerőpiac és a vállalat eredményessége. Az infláció a differenciálást is alakíthatja, például az alacsonyabb keresetűek nagyobb arányú emelésével. De bármekkora a keret, az egyéni döntések mögött ugyanazoknak a következetes szempontoknak kell állniuk: a belső és külső bérpiaci pozíciónak, a teljesítménynek, a tapasztalatnak, valamint a felelősség és a munkakör változásának.

A bértranszparencia nem feltétlenül új elveket hoz, hanem a meglévőket teszi láthatóbbá, dokumentáltabbá és számonkérhetőbbé. Ha korábban a bérezés egyfajta „boszorkánykonyha” volt, most erre a boszorkánykonyhára ablakot nyitunk. A HR-nek és a vezetőknek is meg kell tudniuk magyarázni, milyen objektív szempontok alapján született egy döntés.

Ez a megtartást is átírja, még egy ellenajánlatnak is illeszkednie kell a munkakör értékéhez, a bérsávhoz és a belső bérarányokhoz; ha eltérünk ezektől, objektíven meg kell tudnunk indokolni, miért. Ez arra ösztönöz, hogy ne a felmondáskor kezdjünk megtartással foglalkozni, hanem időben ismerjük fel és kezeljük a kritikus tudást és a változó felelősséget.

A szektor egyszerre két irányba halad. Nő az online kötés; ugyanakkor a szakma a személyes kiszolgálás megtartását is kiemelt célnak tartja. Ehhez jön a demográfia: 2025-ben 7,1%-kal kevesebb gyermek született, a termékenységi arányszám 1,31 volt. Hogyan változik a biztosítói munkaerő összetétele? Hogyan építik fel egyszerre a fiatal digitális csapatot és az ügyfelek bizalmát hordozó, tapasztalt állományt?

Egy biztosítóban nagyon sokféle ügyféligényt és csatornát kell kiszolgálnunk, ehhez pedig a munkavállalói oldalon is sokféle tudásra és tapasztalatra van szükségünk. A korösszetétel munkakörönként eltérően változik. Az újabb, digitális területeken, például a digitális marketingben nyitottabbak vagyunk a juniorabb jelöltekre, míg a klasszikus biztosításszakmai munkakörökben – például a termékmenedzsmentben vagy a biztosítási tudást igénylő controllingban – továbbra is jellemzően tapasztaltabb szakembereket keresünk. Ugyanakkor a technológia ezeket a határokat is átrajzolja. Ha például a controllingban felértékelődik a Power BI-tudás, az olyan fiatalabb jelöltek előtt is megnyithat pozíciókat, amelyek korábban inkább tapasztalt szakemberekre épültek.

Nem fiatal digitális csapatot kell tehát építenünk a tapasztalt állomány helyett, hanem a kétféle tudást kell összekapcsolnunk. A technológiai nyitottság nem helyettesíti a biztosításszakmai tapasztalatot, ahogy a tapasztalat sem az új kompetenciákat.

A PwC 2026-os, 2,4 millió amerikai belépő szintű álláshirdetést vizsgáló elemzése szerint az MI-nek leginkább kitett junior pozíciókban hétszer nagyobb eséllyel kérnek „senior” jellegű készségeket, például vezetői képességet vagy kreativitást. Az elvárások tehát nőnek, a belépő szint egyre magasabbra kerül. Ön mit válaszol a kérdésre? Mit vár ma a UNION egy pályakezdőtől, amit öt éve még nem várt?

Nem biztos, hogy ma egyszerűen többet várunk egy pályakezdőtől, mint öt éve. Inkább mást várunk tőle, mert maga a pályakezdő munka is átalakul. Az AI egyre több rutinszerű belépő szintű feladatot vesz át vagy gyorsít fel, ezért már pályakezdőként is felértékelődik az önálló gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tanulási képesség. A UNION-nál elsősorban potenciált keresünk:

kíváncsiságot, kritikus gondolkodást, felelősségvállalást és alkalmazkodóképességet.

Egyre fontosabb az is, hogy a pályakezdő az AI-t ne a saját gondolkodása helyett, hanem annak kiterjesztésére használja. Ma már nemcsak azt kell megtanítanunk neki, hogyan végezze jól a munkáját, hanem azt is, hogyan dolgozzon együtt az AI-jal úgy, hogy közben ő maga is egyre jobb szakemberré váljon.

A hazai biztosítók gyorsan vezetik be az MI-t. Vannak rendszerek, amelyek egyes lakáskároknál már emberi beavatkozás nélkül, a bejelentéstől a kifizetésig intézik az ügyet. Iparági előrejelzések pedig arról szólnak, hogy az adminisztratív munkakörök aránya 2028-ra a mostani közel 40%-ról 20%-ra csökkenhet. Mely munkakörök alakulnak át leginkább a szektorban és az UNION-nál? Átképzést terveznek, vagy természetes fluktuációval igazítják a létszámot?

Én elsősorban nem munkakörök, hanem feladatok szintjén nézném a változást. Az AI és az automatizáció célja számunkra az, hogy gyorsabban, hatékonyabban működjünk, és jobb szolgáltatást adjunk az ügyfeleknek. A nagy volumenű, ismétlődő, standardizálható adminisztratív, dokumentumfeldolgozási vagy kárrendezési feladatok egy része automatizálható, az összetettebb esetekben viszont továbbra is szükség lesz emberi szakértelemre, mérlegelésre és döntésre.

Az AI által megtakarított idő sem feltétlenül felszabaduló kapacitás: jelenthet gyorsabb munkát, nagyobb teljesítményt vagy magasabb szolgáltatási színvonalat. Közben világosan meg kell határozni, hol szükséges emberi kontroll, és ki viseli a döntésért a felelősséget.

Lehetnek területek, ahol ténylegesen kevesebb emberre lesz szükség; ezt megfontoltan és konzervatívan kezeljük. A természetes fluktuáció segítheti az alkalmazkodást, miközben azt is vizsgáljuk, hol hasznosítható a felszabaduló kapacitás. Nem feltétlenül klasszikus átképzésről van szó, inkább új eszközök, folyamatok és tevékenységek elsajátításáról.

Az EU MI-rendelete magas kockázatúnak minősíti a toborzásban, a kiválasztásban és a teljesítményértékelésben használt MI-rendszereket. A szigorú kötelezettségek a 2026 nyarán elfogadott módosítás (2026/1744) nyomán 2027. december 2-án lépnek életbe. Közben a jelöltek is használják az MI-t. Egy brit munkáltatói felmérés (ISE) szerint a cégek kétharmada úgy véli, hogy a jelentkezők MI-vel szépítik a készségeiket. Használnak MI-t a UNION toborzásában? Hogyan szűrik ki a gépi írással feldolgozott pályázatokból, ki mit tud valójában?

A toborzásban egyszerre használ AI-t a munkáltató és a jelölt, és ettől paradox módon egyre fontosabb megtalálni az embert az AI mögött. A toborzásban szövegírásra, kutatásra, versenytárselemzésre és kreatív anyagok készítésére, a keresési algoritmusok írására és bizonyos szűrések támogatására használjuk. Nagy jelentkezőszámnál erre egyre nagyobb szükség van AI megoldásokra a jövőben.

Közben a jelöltek is AI-val készítik az önéletrajzukat, így egyre több professzionális, de egymáshoz feltűnően hasonló pályázatot látunk. Innen jön az igazán érdekes HR-kérdés: hol van az ember az önéletrajz mögött? Egy tökéletes CV-ből egyre nehezebb megállapítani, hogyan gondolkodik, mit tud valójában, és mi különbözteti meg a többiektől.

Ezért a kiválasztásnak is változnia kell. A jó interjús szereplés részben szociális készség, ami önmagában nem mutatja meg, ki lesz jobb az adott munkában, és erre a neurodiverz jelöltek miatt is fontos figyelni. Felértékelődnek a munkához kötődő próbafeladatok, ahol a jelölt megmutathatja, hogyan gondolkodik és old meg problémát.

A legnehezebb kérdés az, hogyan biztosítjuk, hogy a több száz AI-val optimalizált pályázat közül valóban a legrátermettebbek kapjanak lehetőséget a bizonyításra. Erre a HR-szakmának még nincs kész válasza. Miközben AI-val tesszük hatékonyabbá a kiválasztást, vigyáznunk kell, hogy éppen azt ne szűrjük ki, amit keresünk: az embert.

A PwC szerint az MI-készségekért járó bérprémium globálisan 62%-ra nőtt. Az ISE felmérése szerint a cégek kétszer gyakrabban fejlesztik a digitális készségeket felvétel után, mint ahogy kész tudású jelöltet keresnek. Ha a rutinszerű belépő szintű feladatokat az MI végzi, hol tanulja ki a szakmát a következő generáció? Milyen képzési és mentorálási modellt tart működőképesnek?

Az AI nem egy új szakma, hanem egy új munkakörnyezet. Ezért önmagában az AI használata nem különleges kompetencia; az számít, milyen szakmai tudással és ítélőképességgel használjuk. A fiataloknak továbbra is meg kell tanítanunk a szakmák alapjait, az összefüggéseket és a kontextust, még akkor is, ha a folyamatok nagyon gyorsan változnak. Ha nem értem a szakmai kontextust, azt sem tudom eldönteni, hogy az AI válasza releváns, pontos és megbízható-e. Ez azért is fontos, mert a szakmák határai gyorsan változnak, és a határterületeken új szerepek születnek. Ezekre nem találunk kész, többéves tapasztalattal rendelkező szakembereket; az új tudást meglévő szakmai alapokra kell építeni.

Munkáltatóként közben újra kell gondolnunk a tanulási utat. Ha az AI kiváltja a juniorok korábbi tanulófeladatainak egy részét, tudatosan kell új helyzeteket teremtenünk, amelyekben végigmennek a gondolkodási folyamaton. A tanulási lánc átalakul és felgyorsul, de nem szakadhat meg.

Én olyan modellt tartok működőképesnek, amelyben a szakmai alapok, a valós munkán keresztüli tanulás, a mentorálás és az AI használata egyszerre van jelen. A mentor szerepe egyre kevésbé a kész válasz átadása, inkább az, hogy megtanítson értékelni: miért ezt választottad, mit ellenőriztél, miből tudod, hogy helyes? A tanulás rövid ciklusokban történjen: önálló megoldás, visszajelzés, reflexió, majd egy komplexebb feladat. És kontrollált környezetben teret kell hagyni a hibázásnak is, mert ebből fejlődik a szakmai ítélőképesség. Vagyis egy tanulási ökoszisztémára van szükség: szakmai alapokra, valós feladatokra, AI-val támogatott munkára, tapasztalt kollégákra, rendszeres visszajelzésre és fokozatosan növekvő felelősségre.