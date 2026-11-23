Jensen Huang visszatérésének hírére rendkívüli emelkedés indult az amerikai tőzsdéken hétfőn. A Nasdaq történelmi nyitóugrást produkált, az Nvidia részvényei mintegy harmadukkal drágultak a kereskedés kezdetén, és a magyar piac is lendületet kapott. Donald Trump személyesen szorgalmazta a vállalat társalapítójának visszahelyezését, miközben az Nvidiánál indított független vizsgálat folytatódik. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A Nasdaq hétfő délután, az amerikai nyitás után körülbelül egy órával már 7,7 százalékos pluszban állt. A technológiai részvények mozgását meghatározó index 7,3 százalékos nyitóemelkedése az 1991-ig visszanyúló adatsor legnagyobb ugrása volt. Az Nvidia részvényei mintegy 33 százalékos szárnyalással kezdték a kereskedést, miután a társaság bejelentette Jensen Huang azonnali visszatérését. Budapesten az amerikai nyitást követően a BUX 1,6 százalékkal került feljebb, elsősorban az OTP 2,9 százalékos emelkedésének köszönhetően.

Az AI-részvényeket is elérte a vételi hullám

Nemcsak az Nvidia árfolyama ugrott meg: az amerikai kereskedés első félórájában a CoreWeave 19,1, a Super Micro Computer pedig 17,6 százalékos pluszban járt. Mindkét vállalat szorosan kötődik a chipgyártóhoz, így a vezetési bizonytalanság enyhülése a saját üzleti kilátásaik megítélését is azonnal javította.

A CoreWeave az Nvidia egyik kiemelt, mesterséges intelligenciára szakosodott felhőszolgáltató partnere, míg a Super Micro Computer a vállalat grafikus processzoraira (GPU) épülő szervereket és adatközponti infrastruktúrákat gyárt.

A fordulat már a nyitás előtti kereskedésben látványos volt. A Nasdaq határidős jegyzésének emelkedése elérte a 7 százalékot, ami miatt a kereskedést rövid időre automatikusan fel is függesztették. A befektetői félelemindexként ismert VIX a Huang visszatéréséről szóló bejelentést követően 12 százalékot zuhant, amivel aznapi esése már 23 százaléknál tartott.

A nyersanyagpiacon szintén erőteljes emelkedés bontakozott ki. A bejelentés utáni jegyzések alapján az arany 3,7, az ezüst 5,6, a réz pedig 3,4 százalékos pluszba lendült.

Európában már délelőtt javult a hangulat, a DAX 0,9, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,6 százalékkal emelkedett. A magyar tőzsde kezdeti lendülete ugyanakkor kora délutánra elfogyott, a BUX visszatért pénteki záróértékéhez, mielőtt az Nvidia-hír újabb lökést adott volna a piacnak.

A hétfői felpattanást súlyos veszteségek előzték meg: pénteken a Nasdaq 5,3, az Nvidia pedig 14 százalékot zuhant. A hétfő délutáni fordulat előtt készült elemzések szerint a Nasdaq előretekintő P/E rátán alapuló értékeltsége közel 28 százalékkal maradt el a tízéves átlagától. Ez azonban még a mélypont állapotát tükrözte, és önmagában nem jelentett garanciát arra, hogy a részvények tartósan olcsók maradnak.

Trump személyesen szorgalmazta Huang visszatérését

Az Nvidia igazgatósága egyhangúlag döntött arról, hogy Jensen Huang azonnali hatállyal visszaveszi vezérigazgatói feladatait, és a testületbe is visszatér. A vállalat közlése szerint az igazgatótanács a vele folytatott egyeztetések alapján megbizonyosodott feddhetetlenségéről és vezetői alkalmasságáról.

A döntést a washingtoni kormányzat felső szintjeiről érkező tájékoztatás is előkészítette. Ennek alapján a testület úgy ítélte meg, hogy Huang újbóli kinevezése nem hordoz nemzetbiztonsági kockázatot.

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy személyesen tárgyalt az igazgatótanáccsal, és meggyőzte a tagokat a társalapító visszahelyezéséről. Az elnök szerint a testület előzetesen garanciákat kért a kormányzattól az esetleges nemzetbiztonsági kockázatok kizárására, amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján meg is kapott.

Trump azt is hozzátette, hogy vasárnap este, a hivatalos bejelentés előtt magával Huanggal is egyeztetett. Elismerte, hogy a részvénypiacok közelmúltbeli zuhanása valószínűleg szerepet játszott a beavatkozásában, de állítása szerint a nemzetgazdasági és hosszú távú stratégiai szempontok jóval fontosabbak voltak.

A vezér visszatér, a vizsgálat folytatódik

A döntés rendkívül gyors fordulatot jelent a november 12-én kirobbant vezetési válságban. A november 17-i gyorsjelentést követően Harvey Jones igazgatósági elnök még arról beszélt, hogy a testület egyhangúlag elfogadta Huang lemondását, és nem tervezi a visszahelyezését; a társaság ekkor már az állandó utód keresésére fókuszált.

A távozást az igazgatóság korábban a vállalat etikai kódexével összeegyeztethetetlen magánéleti magatartással indokolta, miközben az ügyben nemzetbiztonsági aggályok is felszínre kerültek. Trump most azt hangoztatta, hogy Huang nem követett el szabálytalanságot, és a hatóságoknak sincs jogsértést alátámasztó bizonyítékuk. Ezek a nyilatkozatok azonban nem jelentik az eljárások lezárását.

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Az Nvidia folytatja a független belső vizsgálatot, amellyel kapcsolatban Huang teljes együttműködést vállalt. A társaság emellett új megfelelőségi vezetőt (Chief Compliance Officer) keres, a kereskedelmi szabályok és a nemzetbiztonsági kockázatok felügyeletét pedig egy külön erre a célra létrehozott igazgatósági bizottság veszi át.

Harvey Jones megőrzi elnöki pozícióját a testület élén, míg az átmeneti vezérigazgatóként helytálló Colette Kress pénzügyi igazgatóként (CFO) folytatja a munkát.

Még Huang visszatérésének bejelentése előtt az Arm közölte, hogy 2033-ig meghosszabbította Rene Haas vezérigazgatói mandátumát. Haas, akit korábban az Nvidia lehetséges új vezetőjeként is emlegettek, december 1-jétől a SoftBank Group alelnöki pozícióját is betölti.

Szintet lép az O3 Partners a magyar tőzsdén

A hazai vállalati hírek közül kiemelkedik az O3 Partners tőkebevonása. Az Oszkó Péter által vezetett társaság 5,71 millió euró friss forráshoz jut a sikeresen lezárult nyilvános részvénykibocsátással (IPO), november 27-én pedig átkerül a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a Standard kategóriába.

A jegyzés során 273 befektető összesen 6,41 millió euró értékben adott le ajánlatot. A végleges kibocsátási árat részvényenként 8,50 euróban rögzítették, és 671 641 új törzsrészvényt jegyeztek le. A bevont tőke csaknem kétharmada lakossági befektetőktől érkezett.

A társaság a friss forrást új alapkezelői részesedések akvizíciójára, valamint a csoporthoz tartozó alapkezelők új alapjaiba történő befektetésekre fordítja.

Jelentősen eltérő forgatókönyvek az energiapiacon

A Goldman Sachs alapforgatókönyve alapján 2027-ben érdemben enyhülhet az európai energiapiacra nehezedő nyomás. A befektetési bank az európai cseppfolyósított földgáz (LNG) átlagárát a jelenlegi, megawattóránként mintegy 85 eurós szintről 45 euróra várja a következő évben. Az irányadó európai gáztőzsdei jegyzés, a holland TTF ára 2027 végére akár 31 euróig is visszaeshet.

A kilátások azonban nagymértékben függenek a közel-keleti szállítási útvonalak stabilitásától és az időjárástól. Amennyiben a Perzsa-öböl LNG-exportja a konfliktusok miatt a korábbi szint 25–30 százalékára esik vissza, és ezt egy szigorúbb tél kíséri, az európai gázár 2027 első negyedévében akár a 150 eurót is megközelítheti.

Az olajpiacon az elemzőház jövőre napi mintegy 2 millió hordós túlkínálattal számol. Ennek következtében az északi-tengeri Brent átlagára a jelenlegi 93 dolláros szintről 2027-ben 88 dollárra, az év végére pedig 78 dollárra süllyedhet.

A hétfői tőzsdei fordulat előtt a Rich Dad, Poor Dad szerzője, Robert Kiyosaki ismét egy a 2008-asnál is pusztítóbb összeomlás veszélyére figyelmeztetett. Jóslatát ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni, hiszen az üzletember évek óta folyamatosan a piacok összeomlását vizionálja. A délutáni ralival mindenesetre gyökeresen megváltozott a nap piaci képe, még ha az AI-beruházások megtérülésével és az energiabiztonsággal kapcsolatos fundamentális kérdések továbbra is napirenden maradnak.