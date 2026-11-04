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Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
Nettó egymillió forintnak megfelelő összeget is megkereshetnek azok, akik CNC-gépkezelőnek állnak egy németországi üzemben. A nordhauseni pozíció betanított munkakör, így nem feltétel az önálló CNC-programozói vagy magas szintű gépbeállítói tudás. A munkáltató határozatlan idejű szerződést, évi 30 nap fizetett szabadságot és több egyéb juttatást is kínál.
Németországban, Nordhausen városában keresnek CNC-gépkezelőket egy modern üzemben. A jelentkezéshez nem szükséges önálló CNC-programozói vagy magas szintű gépbeállítói tudás, a munkavégzéshez szükséges magasabb ismereteket a felvételt követő betanítás során is el lehet sajátítani.
Ugyanakkor elvárás, hogy a jelentkező rendelkezzel korábbi CNC-gépkezelésben szerzett munkaapasztalattal és ismerje a CNC-vezérlésű gép működését. Emellett a műszaki beállítottság, a tanulási kötelezettség, a megbízható munkavégzés, valamint a 4 műszakos munkavégzés vállalása is az elvárások közé tartozik.
A feladatok közé tartozik a CNC-vezérlésű megmunkálógépek előkészítése, beállítása és kezelése, a szerszámok felügyelete és cseréje, valamint a megmunkálási paraméterek beállítása. A dolgozóknak ellenőrizniük kell az elkészült munkadarabok méreteit és minőségét, fel kell ismerniük a gyártási folyamatok során jelentkező hibákat, emellett karbantartási és tisztítási feladatokat is el kell látniuk.
A felvételnél előnyt jelent a többéves CNC-gépkezelői vagy forgácsolói tapasztalat, illetve a CNC-programozási ismeret is.
A fizetés a hirdetés egyik legvonzóbb eleme: a kezdő nettó bér körülbelül 2893 euró, az első béremelést követően pedig hozzávetőleg már 3047 euró lehet keresni. A munkavállalók közvetlenül a németországi munkáltatóval kötnek bejelentett, határozatlan idejű munkaszerződést.
Évi 30 nap fizetett szabadság, tarifális különjuttatás és vállalati nyugdíjprogram is szerepel a juttatások között. A munkáltató emellett fitnesztermi kedvezményeket, kerékpározási lehetőséget, valamint segítséget kínál a megfelelő németországi szállás vagy lakás megtalálásában is.
A munkarend négyműszakos, a délelőttös műszak 6 és 14 óra, a délutános 14 és 22 óra, az éjszakai pedig 22 és reggel 6 óra között tart. A beosztás pihenőnapokat és szabadnapos időszakokat is tartalmaz.
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A CNC-gépkezelők fizetése
A KSH adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló forgácsolók (akik közé a CNC-gépkezelők is tartoznak) havonta bruttó 759 633 forintot vihettek haza. Ugyan magyar viszonylatokban és kék galléros pozícióban ez nem számít rossz jövedelemnek, a havi 1 milliós bérhez képest ugyananakkor jóval szerényebb, majdnem 32 százalékkal alacsonyabb fizetést jelent.
A CNC-gépkezelő egyébként az egyik legkeresettebb szakmának számít Németországban, ezért nem véletlen, hogy sok magyar vállal munkát kinn ebben a pozícióban. Sok munkahelyen vagy csak alapszíntű német nyelvtudást várnak a munkavállalóktól, vagy akár nyelvtudás nélkül is felveszik a jelentkezőket, és később a nyelviskolát is fizethetik nekik.
A munkáltató a lakhatást általában nem fizeti a dolgozóknak, viszont sokszor nyújtanak segítséget, de az is előfordul, hogy munkásszálláson tudnak szállást biztosítani, melynek díját a havi bérből vonják le.
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