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Hiába keresik az olvasók, szinte beszerezhetetlenné vált Kertész Imre Nobel-díjas regénye: ez áll a háttérben
Jelenleg szinte lehetetlen nyomtatott formában hozzájutni Kertész Imre Nobel-díjas regényéhez, a Sorstalansághoz. Bár a Magvető Kiadó újra megjelentetné a kötetet, a szerzői jogokat kezelő intézményrendszer 2026-os államosítása miatt jogi bizonytalanság alakult ki. Egyelőre az állam sem jelölte ki azt a személyt vagy szervet, amely jogosult lenne aláírni a kiadáshoz szükséges szerződéseket, írta meg a Népszabadság.
Aki ma fizikai formában keresi első irodalmi Nobel-díjasunk legismertebb művét, jelenleg csak a Magyar Menedék Könyvesház oldalán rendelheti meg, vagy antikváriumokban találhat rá. Ennek oka, hogy a kötetet egykor árusító Terror Háza Múzeum és a Kertész Imre Intézet webáruházai jelenleg nem üzemelnek. A piaci hiányt a könyv korábbi kiadója, a Magvető pótolná, a helyzet megoldása azonban egyelőre várat magára.
A probléma gyökerei a korábbi kulturális intézményrendszerhez nyúlnak vissza. Kertész Imre 2016-os halála után az özvegye megállapodást kötött a Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvánnyal (KKETTK). Ennek nyomán jött létre a Kertész Imre Intézet, amely 2020-ra a teljes életmű magyarországi kiadási jogait megszerezte.
A 2026-os kormányváltást követően azonban a Tisza-kormány hozzálátott a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakításához. A KKETTK-t nyáron megszüntették, közfeladatait és vagyonát – beleértve a Kertész Imre Intézetet is – augusztus végétől az állami tulajdonú Kulturális Vagyonkezelő Kft. vette át. Az intézményrendszer jogi és pénzügyi átvilágítása jelenleg is tart.
Dávid Anna, a Magvető igazgatója a Népszabadságnak elmondta, hogy bár a magyar nyelvű kiadás, valamint a hagyatékból előkerülő, eddig publikálatlan művek jogai egyértelműen az intézetnél vannak, jelenleg nincs kivel szerződni. "Az állam még nem jelölte ki, hogy ki írhatja alá a papírokat" – magyarázta. Bár a vagyonkezelő már felvette velük a kapcsolatot, és tisztában van a Magvető szándékával, a megállapodáshoz a kulturális kormányzat jóváhagyására is szükség lesz. Az igazgató arra is rámutatott, hogy a kiadási jogok mellett a Kertész Imre Intézethez tartozó levéltári anyagok sorsa sem dőlt még el.
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A Kertész-életmű piaci hiányát tovább súlyosbította, hogy az új kormányzati döntés értelmében a Schmidt Mária-féle alapítványokhoz köthető intézmények összes eddigi kiadványát – köztük a Sorstalanságot is – kivonták a kereskedelmi forgalomból. Dávid Anna szerint ennek hátterében tisztán gyakorlati okok is állhatnak. Amíg ugyanis az intézményrendszer átalakulása zajlik és nem tisztázott a jogutódlás, addig azt sem lehet tudni, hogy az értékesítésből származó bevételek pontosan kit illetnek.
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