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Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”

Pénzcentrum
2026. november 6. 19:05 2 perc

Húsz perc telefonon 65 ezer, negyven perc személyesen 140 ezer forintba kerül Kiss Katónál a honlapján feltüntetett árak szerint. A halottlátóként ismert szereplő sürgős telefonos konzultációt is kínál, ennek viszont még magasabb a percdíja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Már a negyedik résznél tart a YouTube-on, Hajdú Péter Frizbi TV-jén futó Szeánsz, amelyben Kiss Kató a hozzá forduló emberekkel beszélget. A műsoron kívül is lehet azonban időpontot foglalni hozzá. Saját honlapján telefonos, online és személyes találkozókat egyaránt hirdet, különböző időtartammal, eltérő árakon.

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Kiss Kató egyébként az oldalán léleklátóként és halottlátóként mutatkozik be. Véleménye szerint a találkozókon „a lélek legmélyebb kérdéseire” segít választ találni...

Negyven percért 140 ezer forint

A honlapon szereplő árlista alapján egy húszperces privát telefonos találkozó fejenként 65 ezer forintba kerül. Ugyanennyit kér a szintén húszperces online beszélgetésért, amelyet Google Meeten keresztül tartanak.

Aki viszont személyesen szeretne találkozni vele, az Gyulán teheti ezt meg. A negyvenperces alkalom ára ugyanakkor 140 ezer forint fejenként. 

Forrás: Kiss Kató hivatalos weboldalaForrás: Kiss Kató hivatalos weboldala

Percekre lebontva a telefonos és az online beszélgetés 3250 forintba kerül, a személyes találkozó pedig 3500 forintra jön ki percenként.

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Az SOS-beszélgetés a legrövidebb, de percenként a legdrágább

Az árlistán külön szolgáltatásként szerepel a „Privát SOS telefonos konzultáció” is. Ez 15 percig tart, és fejenként 85 ezer forintba kerül. Vagyis a hagyományos telefonos alkalomnál öt perccel rövidebb, ugyanakkor húszezer forinttal drágább.

Ennél a lehetőségnél egy perc ára már megközelíti az 5700 forintot. A bemutatott szolgáltatások közül tehát összesen a személyes találkozóért kell a legtöbbet fizetni, az időarányos díj viszont az SOS-konzultációnál a legmagasabb.

Kiss Kató emellett országszerte előadásokat is tart, amelyekre általában 14 990 forintért lehet jegyet váltani. Ezek közönségrendezvények, a honlapon feltüntetett privát találkozók díjai viszont minden esetben egy főre vonatkoznak.
Címlapkép: Getty Images
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