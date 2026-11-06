Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”

Húsz perc telefonon 65 ezer, negyven perc személyesen 140 ezer forintba kerül Kiss Katónál a honlapján feltüntetett árak szerint. A halottlátóként ismert szereplő sürgős telefonos konzultációt is kínál, ennek viszont még magasabb a percdíja.

Már a negyedik résznél tart a YouTube-on, Hajdú Péter Frizbi TV-jén futó Szeánsz, amelyben Kiss Kató a hozzá forduló emberekkel beszélget. A műsoron kívül is lehet azonban időpontot foglalni hozzá. Saját honlapján telefonos, online és személyes találkozókat egyaránt hirdet, különböző időtartammal, eltérő árakon.

Kiss Kató egyébként az oldalán léleklátóként és halottlátóként mutatkozik be. Véleménye szerint a találkozókon „a lélek legmélyebb kérdéseire” segít választ találni...

Negyven percért 140 ezer forint

A honlapon szereplő árlista alapján egy húszperces privát telefonos találkozó fejenként 65 ezer forintba kerül. Ugyanennyit kér a szintén húszperces online beszélgetésért, amelyet Google Meeten keresztül tartanak.

Aki viszont személyesen szeretne találkozni vele, az Gyulán teheti ezt meg. A negyvenperces alkalom ára ugyanakkor 140 ezer forint fejenként.

Forrás: Kiss Kató hivatalos weboldala

Percekre lebontva a telefonos és az online beszélgetés 3250 forintba kerül, a személyes találkozó pedig 3500 forintra jön ki percenként.

Az SOS-beszélgetés a legrövidebb, de percenként a legdrágább

Az árlistán külön szolgáltatásként szerepel a „Privát SOS telefonos konzultáció” is. Ez 15 percig tart, és fejenként 85 ezer forintba kerül. Vagyis a hagyományos telefonos alkalomnál öt perccel rövidebb, ugyanakkor húszezer forinttal drágább.

Ennél a lehetőségnél egy perc ára már megközelíti az 5700 forintot. A bemutatott szolgáltatások közül tehát összesen a személyes találkozóért kell a legtöbbet fizetni, az időarányos díj viszont az SOS-konzultációnál a legmagasabb.

Kiss Kató emellett országszerte előadásokat is tart, amelyekre általában 14 990 forintért lehet jegyet váltani. Ezek közönségrendezvények, a honlapon feltüntetett privát találkozók díjai viszont minden esetben egy főre vonatkoznak.