Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások

Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés Budapesten és az európai tőzsdéken, miközben az amerikai félidős választások után Ázsiában jelentős eladási hullám alakult ki. A demokraták kongresszusi győzelme különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeket helyezte nyomás alá, az európai szélerőműves cégek viszont nagyot erősödtek. A dollár gyengülése és az amerikai kötvényhozamok csökkenése a nemesfémek drágulását támogatta.

A BUX a nyitás után 0,8 százalékkal, 147 251 pontra emelkedett, elsősorban az OTP és a Mol erősödésének köszönhetően. Európában a német DAX 0,2, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,3, a spanyol IBEX 0,6 százalékos pluszban kezdett, az euróövezet vezető részvényeit követő Euro Stoxx 50 pedig közel 0,7 százalékkal került feljebb. A választások utáni átrendeződés egyik legnagyobb nyertese a szélenergia-ipar volt, az Ørsted részvénye délelőtt 7,5, a Nordexé 6,3, a Vestasé 4,9, az RWE-é közel 1,6 százalékkal emelkedett.

A magyar piacon a közepes kapitalizációjú vállalatok részvényei vegyesen indították a napot. Közülük az Opus és a BIF teljesített a legjobban, míg a Duna House és az ANY a gyengébben szereplő papírok közé tartozott. A BUX a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett járt, ami a fontosabb időtávokon emelkedő trendet jelez.

Európa kiheverte az első ijedtséget, az AI-részvények nyomás alá kerültek

Az európai emelkedés fordulatot jelentett a kora reggeli kilátásokhoz képest, amikor a határidős indexek még 1,4 százalékos esést vetítettek előre. Ázsiában ezzel szemben erősödött az eladói nyomás, a japán Nikkei a reggel későbbi szakaszában már 3,6, a dél-koreai KOSPI 3,2 százalékos mínuszban járt.

Az amerikai határidős piacokon a Nasdaq 100 kezdetben több mint 2 százalékot zuhant, majd veszteségének jelentős részét ledolgozva mintegy 0,8 százalékos mínuszig kapaszkodott vissza. Az éjszakai kereskedésben az adatközponti beruházásokhoz szorosan kötődő CoreWeave 7, a Nebius Group és az Oracle egyaránt 4 százalékot esett, a SpaceX pedig 6 százalékkal gyengült.

Mindezt vegyes keddi amerikai zárás előzte meg. A Dow Jones 0,38 százalékot veszített értékéből, az S&P 500 viszont 0,36, a Nasdaq Composite 0,83 százalékkal emelkedett. Az AMD a keddi zárás utáni kereskedésben még mintegy 5 százalékot ugrott a vártnál jobb gyorsjelentésére és kedvező előrejelzésére.

Európában a BMW részvénye a szerdai gyorsjelentés közzététele után először 1,4 százalékot esett, majd gyorsan visszakapaszkodott. Az első eladói reakciót az váltotta ki, hogy az autógyártó öt hónapon belül másodszor rontotta el profittervét és jövedelmezőségi kilátásait.

Drágultak a nemesfémek, gyengült a dollár

A befektetők az első választási eredmények után amerikai állampapírokba is átcsoportosították tőkéjüket. A tízéves benchmark államkötvény hozama a reggeli kereskedés során egy ponton 4,902 százalékra, a kétévesé 4,55 százalékra csökkent, majd mindkettőnél részleges visszarendeződés következett.

A dollárindex kora reggel 0,37 százalékkal gyengült, az euró jegyzése 1,1249 dollárra emelkedett, és a jen, valamint a svájci frank is erősödött az amerikai devizával szemben.

A gyengébb dollár és az alacsonyabb amerikai kötvényhozamok támogatták a nemesfémeket. Reggel az arany 2,2, az ezüst 3,9, a palládium 4,2, a platina 1,9 százalékos pluszban járt. Az amerikai határidős rézjegyzés ugyanakkor 0,1 százalékkal csökkent, mert a kedvező devizahatással szemben az infrastruktúra- és AI-beruházások lassulásától való félelem érvényesült.

Másként érinti a választás a technológiát és a megújuló energiát

A demokraták a keddi félidős választásokon megszerezték a kongresszus mindkét házának ellenőrzését, ami szűkíti Donald Trump törvényhozási mozgásterét. A piac emiatt kisebb esélyt lát további adócsökkentésekre és költségvetési élénkítésre, miközben nőtt a szigorúbb technológiai szabályozástól való félelem.

Az AI-szektor számára különösen fontos a texasi kormányzóváltás. A győztes demokrata Gina Hinojosa korábban az adatközpont-építések átmeneti leállítása mellett foglalt állást. Texas adja a tervezett új amerikai adatközponti kapacitások 27 százalékát, így az engedélyezés lassulása a felhőszolgáltatók mellett a chipgyártók megrendeléseit is érintheti.

A választás ugyanakkor már eleve gyengélkedő szektort talált el. Egy széles körű AI-részvénykosár októberben 15 százalékot veszített értékéből, és a csúcsához képest már 24 százalékos mínuszban járt. A befektetők egyre szigorúbban vizsgálják a hatalmas beruházások megtérülését.

A szélenergia-cégeknél ezzel szemben az amerikai politikai kockázatok mérséklődését árazzák. Az új kongresszusi többség vizsgálatokkal és a költségvetési tárgyalásokon gyakorolt nyomással léphet fel a megújulóenergia-projekteket akadályozó intézkedések ellen. Ez különösen az Ørsted számára fontos, amelynek Rhode Island partjainál működő Revolution Wind projektjénél a kormányzat ismét felülvizsgáltatná az egyik kulcsfontosságú engedélyt.

A választási eredmény azonban önmagában még nem jelent szabályozási fordulatot. Trump vétójoga megmarad, és elnöki rendeletekkel, valamint vám- és külpolitikai döntésekkel továbbra is jelentős hatást gyakorolhat a piacokra.

Erős AMD és Novo Nordisk, romló BMW-kilátások

Az AMD harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 45 százalékkal, rekordot jelentő 13,38 milliárd dollárra nőtt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2,09 dollár lett a várt 1,95 dollárral szemben. Az adatközponti üzletág bevétele 97 százalékkal, 8,55 milliárd dollárra ugrott, amit a szerverprocesszorok iránti kereslet és az új AI-gyorsítók bevezetése hajtott.

A vállalat a negyedik negyedévre 17 milliárd dollár körüli bevételt vár, meghaladva a 16,23 milliárdos elemzői konszenzust. A vezetőség szerint 2027-ben több mint 80 százalékkal nőhet a teljes árbevétel, és az adatközponti termékek már az eladások négyötödét adhatják.

A Novo Nordisk szintén felülmúlta a várakozásokat. Harmadik negyedéves bevétele 79,2 milliárd dán korona, tisztított üzemi eredménye 31,7 milliárd korona lett, szemben a várt 73,6 milliárdos, illetve 28,6 milliárdos értékkel. A tablettás Wegovy 5,4 milliárd koronás bevételt termelt a konszenzus szerinti mintegy 4,5 milliárd helyett.

A dán gyógyszergyártó javította éves előrejelzését. Változatlan devizaárfolyamok mellett a tisztított árbevétel és az üzemi eredmény változását egyaránt mínusz 2 és plusz 2 százalék közé várja, a korábbi, 6 százalékos visszaeséstől stagnálásig terjedő sáv helyett.

A BMW-nél viszont a kínai értékesítés negyedével zuhant, a teljes negyedéves autóeladás 6,3 százalékkal csökkent. A bevétel 5,8 százalékkal, 30,45 milliárd euróra, a nettó profit 14,7 százalékkal, 1,45 milliárd euróra esett vissza.

Az autóipari üzletág egész éves üzemi marzsát már mínusz 0,5 és plusz 0,5 százalék közé várják a korábbi 1–3 százalék helyett. A prognózis rontásában a felgyorsított átalakítás egyszeri tételei is szerepet játszanak. A program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti. Eközben a debreceni üzemben szeptember óta három műszakban készül az új generációs iX3, amelynek európai rendelésállománya egy év alatt elérte a százezret.

Hatvanmilliós bírság piaci manipuláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 60 millió forintos piacfelügyeleti bírságot szabott ki egy magánszemélyre a VERTIKAL részvényével folytatott piacmanipuláció miatt.

Az érintett a vizsgált időszak számos kereskedési napján a Budapesti Értéktőzsde kkv-piacán, a BÉT Xtend platformon forgó részvény napi forgalmának 50–90 százalékát, esetenként teljes egészét adta. Ügyletei egyes napokon összesítve akár 20 százalékkal is módosították az árfolyamot. A jegybank szerint a nagy mennyiségben kötött ügyletek félrevezető jelzéseket adhattak a részvény valós keresletéről, kínálatáról és piaci likviditásáról.

A múltbeli minta kedvező, de nem garancia

A historikus adatok alapján a félidős választásokat követő év általában kedvezett az amerikai részvénypiacnak. Az 1982 és 2022 közötti tizenegy ilyen választás mindegyike után emelkedett az S&P 500 egyéves időtávon, az átlagos nyereség 13,7 százalék volt.

Ez azonban nem írja felül a vállalati fundamentumok, a kamatpolitika és a geopolitikai kockázatok szerepét. Az AI-beruházások alakulása, a francia államadósság-piaci feszültségek és az iráni konfliktus továbbra is volatilitást okozhat.

Szerdán újabb makrogazdasági adatok is alakíthatják a hangulatot. Magyar idő szerint 14.15-kor érkezik az amerikai ADP foglalkoztatási jelentése, 14.30-kor a külkereskedelmi mérleg, 16 órakor pedig az ISM szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe. A munkaerőpiaci folyamatok és az árnyomás alakulása a Federal Reserve kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is érdemben átszabhatja.