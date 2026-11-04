A Pénzcentrum 2026. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vége lehet az árrésstopnak, jelentősen emelhetik a nyugdíjminimumot: fontos változásokról tárgyal ma a parlament
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezik szerdán az Országgyűlés, majd több jelentős adó- és gazdasági változásról tárgyalnak a képviselők. A napirenden szerepel a nagyvállalatokat érintő 15 százalékos társasági adó bevezetése, a reklámadó visszaállítása, valamint az árrésstop és a kötelező kamarai hozzájárulás megszüntetése. Emellett a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emeléséről, egyes alkoholtermékek jövedéki adójának növeléséről és a lakossági illetékmentes ügyletek értékhatárának emeléséről is vitáznak.
A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik a megemlékezéssel. A kormány 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét, mivel 1956-ban ezen a napon verték le a szovjet csapatok az október 23-án kitört forradalmat és szabadságharcot.
A megemlékezés után együttes általános vita lesz egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról. A vállalatok adózásával kapcsolatos előterjesztés 2027-től nagyvállalati társasági adó bevezetésére tesz javaslatot, 15 százalékos adókulccsal, az 500 millió euró éves bevételt elérő cégek esetén. A lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelkedhet.
Az egyes adózási tárgyú törvénymódosítás indoklása szerint a jövőben a sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalói is csak az általános bevételi határig, 60 millió forintig választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerinti közteherviselést.
A következő javaslat szerint az egészségre káros, magas alkoholtartalmú alkoholtermékek (tömény szeszes italok: egyebek mellett a rum, a whisky, a vodka, a gin, a pálinka) és köztes alkoholtermékek (például vermutok, likőrök) jövedékiadó-mértékei január 1-jén 12 százalékkal emelkednek, míg a szivar és a szivarka termékkategória esetében az adószerkezet 14 százalékos szintről 21 százalékos szintre nő. Egy másik előterjesztés ismét bevezeti a reklámadót.
Megvitatja a parlament az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról szóló javaslatot, miszerint január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlanul 28 500 forintos összegű öregségi nyugdíjminimum. A törvényjavaslat 50 ezerről 60 ezer forintra emeli az árvaellátás minimumösszegét, és 2027 januárjától 10 százalékkal növeli a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszegét.
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Általános vita lesz a kereskedelemről szóló törvény módosításáról, amely az árréscsökkentő intézkedések kivezetését tartalmazza. A preambulum szerint erre azért van lehetőség, mert az élelmiszerek és a drogériai termékek inflációs folyamatai normalizálódtak, illetve a forint euróval szemben erősödött. Az árrésstop a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnhet meg. Az utolsó napirend a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása, amely alapján 2027-től egyetlen vállalkozás sem lesz köteles kamarai hozzájárulást fizetni.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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