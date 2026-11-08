Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter

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Kirakta 2026-os szaloncukor-kínálatát a négy legismertebb hazai márka, a Szamos, a Stühmer, a Sulyán és a Demeter - vette észre a Pénzcentrum. A prémium szaloncukor kilója nem olcsó, 15 és 30 ezer forint között mozog, típustól és kiszereléstől függően. Jó hír azonban, hogy az idei évben az árak gyakorlatilag nem változtak, sőt volt, ahol még csökkentek is tavalyhoz képest.

A karácsonyi szezon egyik első árjelzője minden évben a szaloncukor: november elejére a legismertebb hazai cukrászdák és csokoládémanufaktúrák már a webshopjukban árulják az idei kínálatot. A Pénzcentrum négy nagy márka – a Szamos, a Stühmer, a Sulyán Cukrászda és a Demeter Chocolate – online árait gyűjtötte össze, és mindet kilóárra számoltuk át, hogy összevethetők legyenek.

A körkép legfontosabb tanulsága, hogy ugyanannál a gyártónál, sokszor ugyanannál az íznél is másfélszeres különbség lehet a kilóárban attól függően, hogy lédig, nagy dobozos vagy kis díszdobozos kiszerelést választunk. A drágulás összességében mérsékelt: a KSH adatai szerint 2026 szeptemberében az édességek és cukorkák 2,7 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban. A négy nagy prémium márkánál még ennél is kisebb a mozgás. A tavaly is kínált termékek webshopárai átlagosan gyakorlatilag nem változtak (–0,4 százalék):

a Szamos 3,2, a Stühmer 0,3 százalékkal emelt, a Sulyán tartotta az árait, a Demeter pedig átlagosan 5 százalékkal olcsóbb lett.

A Szamosnál a doboz mérete dönt mindenről

A Szamos idén is két irányból árazza a szaloncukrot. A nagy, 1,8 kilós dobozok – marcipános, töltött tejcsokoládés, zserbós, dobos ízekkel – egységesen 26 820 forintba kerülnek, ami 14 900 forintos kilóárat jelent. Ugyanennyi a kilóár a 2 kilós, 29 800 forintos zselés dobozoknál is. A drágább véglet a pisztáciás töltött fehércsokoládé 1,8 kilós doboza 35 100 forintért (19 500 Ft/kg).

A kisebb kiszereléseknél jelentősen nő az egységár. A 340 grammos válogatás és marcipános doboz 4990 forint (14 676 Ft/kg), a 250 grammos marcipános dobozok 3990 forintba kerülnek (15 960 Ft/kg), a 225 grammos töltött tejcsokoládés változatok 4290 forintba (19 067 Ft/kg). A 140–150 grammos válogatásoknál már 19–26 ezer forintos kilóárnál járunk.

A legbeszédesebb két példa: a feketeribizli- és málnazselés szaloncukor 2 kilós dobozban 14 900, 180 grammos díszdobozban (3990 forint) viszont 22 167 forint kilónként – ez 49 százalékos felár. A pisztáciás töltött fehércsokoládé szaloncukor 160 grammos díszdobozban 4590 forint, ami 28 688 Ft/kg, szemben a nagy doboz 19 500 forintjával.

A tavalyi árakhoz képest a Szamos klasszikus 1,8 kilós dobozai mérsékelten drágultak: ezek tavaly novemberben 26 100 forintba kerültek, így az emelés 2,8 százalékos. A 2 kilós zselés dobozok 29 000 forintról 29 800 forintra drágultak, ez szintén 2,8 százalék. Nagyobbat a pisztáciás töltött fehércsokoládé ugrott: 1,8 kilója tavaly decemberben 31 500 forint volt, idén 35 100, ami 11,4 százalékos emelés. A Szamos tavaly is kínált nagy dobozainál az átlagos drágulás így 3,2 százalék. Az idei újdonság a citromos-gyömbéres praliné szaloncukor: 150 grammja 2990 forint (19 933 Ft/kg).

Aki Szamos-szaloncukrot keres, a márka saját boltjainál jóval olcsóbban is hozzájuthat. Az ALDI a Szamos által gyártott Gourmet Finest Cuisine termékcsaládban árul lédig szaloncukrot négy ízben (marcipán, szilva, kókusz, narancs). Ennek kilója októberi cikkünk szerint 9990 forint, fillérre annyi, mint tavaly. Ez a Szamos saját webshopjának legolcsóbb, 14 676 forintos kilóáránál is 32 százalékkal kevesebb.

Stühmer: a lédig a legolcsóbb, az angyalka a legdrágább

A Stühmernél a lédig, 340 grammos zacskók adják a kínálat gerincét. A klasszikus ízek – marcipán, zserbó, tejtrüffel, mézeskalács, pálinkás változatok – 4999 forintba kerülnek (14 703 Ft/kg). A pisztáciás, a zselés, az édesítőszeres és a Sárközi Ákos-féle ízek 5699 forintosak (16 762 Ft/kg), a legdrágább lédig a pisztáciás édesítőszeres 6100 forintért (17 941 Ft/kg).

Az idei szezon legtöbbet emlegetett Stühmer-újdonsága a Sárközi Ákos Michelin-csillagos séffel fejlesztett limitált válogatás: Parázs, Pirított kalácsos és Feketeribizlis-rozmaringos ízzel. A 170 grammos díszdoboz 3999 forint, ami 23 524 forintos kilóár. Ahogy tegnap megírtuk, ez nagyjából 40 százalékkal drágább a márka 225 grammos díszdobozainál. A negyedik, Moziterem nevű íz csak lédig kapható. Ugyanezek az ízek lédig, 340 grammos zacskóban 5699 forintba kerülnek, ami kilóra számolva mintegy 30 százalékkal olcsóbb a díszdoboznál.

A díszdobozos kínálatban a 225 grammos egyízű dobozok 3750 forintba kerülnek (16 667 Ft/kg), a 170 grammos válogatások 3499–3999 forintba (20 582–23 524 Ft/kg). A legdrágább kilóárú doboz a 245 grammos szicíliai pisztáciás és piemonti mogyorós szaloncukor 5990 forintért, ami 24 449 forint kilónként.

A Stühmer gyakorlatilag nem emelt. A lédig zacskók ára fillérre (a pisztáciásoké egy forinttal) annyi, mint tavaly decemberben, és a 225 és 245 grammos díszdobozok is tavalyi áron kaphatók. Egyedül a 170 grammos válogatások drágultak: a 15 ízű és az étcsokoládés válogatás 3299 forintról 3499 forintra, ami 6,1 százalék. A tavaly is kínált termékek átlagában ez 0,3 százalékos emelés.

Külön érdekesség a darabra árult, 11 grammos tejtrüffeles szaloncukor-angyalka: 470 forintos árával kilóra vetítve 42 727 forintba kerülne – ez a körkép legmagasabb egységára, igaz, ezt nyilván nem kilószámra vásárolják.

Sulyán: maradtak a tavalyi árak, és itt a legolcsóbb kiló

A Sulyán Cukrászda minden szaloncukrát egységesen 250 grammos kiszerelésben árulja, ami megkönnyíti az összehasonlítást. A belépő szintet a két „konzum” szaloncukor jelenti (liofilizált málnás és kakaós) 2600 forintért, ami 10 400 forintos kilóár – ez a körkép legolcsóbb tétele.

A klasszikus trüffelek és marcipános változatok 3650–3800 forintba kerülnek (14 600–15 200 Ft/kg), a gyümölcszselések és kétrétegű trüffelek 4400 forintba (17 600 Ft/kg). A csúcson a dubaji pisztáciás, a pisztáciás-málnás és a maracujás zselés áll 6000 forinttal (24 000 Ft/kg), valamint a Lotus kekszes „Kuwait” 6550 forinttal (26 200 Ft/kg).

Tavaly novemberben a Sulyán 250 grammos csomagjai 3650 forinttól indultak, a prémium tételek 6000–6550 forintba kerültek. A Sulyán webshopban most látható árak tehát a tavalyi szinten maradtak.

Demeter: kilóban sem olcsóbb, csak egyszerűbb

A Demeter Chocolate kínálata a legszélesebb a körképben: a webshopban 53 szaloncukor-tétel szerepel, a legtöbb íz zacskós és díszdobozos változatban is. A zacskós szaloncukrok 250, 500 és 1000 grammos kiszerelésben kaphatók, két ársávban. A diós-meggyes, Lotus kekszes, zserbós, sós karamellás, kávés karamellás és a legtöbb új íz 5090, 10 100 és 19 900 forintba kerül. A mézeskalács fűszeres, a konyakmeggyes, a mákos citromos, a narancs-kardamomos, a csupa csokis és a sajttortás változatok valamivel olcsóbbak: 4990, 9790 és 19 100 forint.

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A kilóár így a 250 grammos zacskónál 19 960–20 360 forint, az egykilós kiszerelésnél 19 100–19 900 forint – a nagy kiszerelés itt alig hoz megtakarítást. A Dubai pisztáciás szaloncukor ugyanezekben a méretekben 5590, 10 990 és 21 900 forintba kerül (22 360–21 900 Ft/kg).

A díszdobozos változatok egységesen 200 grammosak, és 4250–4790 forintba kerülnek, ami 21 250–23 950 forintos kilóárat jelent. A legdrágább a Dubai pisztáciás díszdoboz 4790 forinttal. Kilóra vetítve ez drágább, mint ugyanez a szaloncukor 250 grammos zacskóban. A 140 grammos prémium válogatás 4190 forintért 29 929 forintos kilóárat jelent, ez a Demeter legdrágább egységárú tétele.

A Demeter az egyetlen a négy márka közül, amelyik árat csökkentett. Tavaly októberben a 250 grammos zacskók többsége még 5595 forint volt, idén 5090 (–9 százalék). A Dubai pisztáciás szaloncukor 6190 forintról 5590 forintra olcsóbbodott, egykilós kiszerelésben 24 315 forintról 21 900 forintra. A díszdobozok 2–4 százalékkal lettek olcsóbbak, a prémium válogatás ára nem változott. A tavaly is kínált termékek átlagában így 5,3 százalékkal kevesebbet kér a manufaktúra.

Így néz ki egymás mellett a négy márka

Márka Legolcsóbb kilóár Legdrágább kilóár (kiszerelésben) Jellemző kiszerelés Szamos 14 676 Ft (340 g válogatás) 28 688 Ft (160 g pisztáciás) 1,8–2 kg doboz, 140–340 g díszdoboz Stühmer 14 703 Ft (340 g lédig) 24 449 Ft (245 g pisztáciás/mogyorós) 340 g lédig, 170–510 g díszdoboz Sulyán 10 400 Ft (250 g konzum) 26 200 Ft (250 g Lotus kekszes) egységesen 250 g Demeter 19 100 Ft (1 kg zacskó) 29 929 Ft (140 g válogatás) 250 g–1 kg zacskó, 200 g díszdoboz

Forrás: a gyártók webshopjai, 2026. november 6-i állapot; kilóár: Pénzcentrum-számítás. A Stühmer darabos angyalkáját nem szerepeltettük.

Összehasonlításként: a Pénzcentrum tavaly novemberi cikke szerint a lédig szaloncukor átlagos kilóára akkor 14 500 forint volt. A prémium márkák legolcsóbb kiszerelései tehát nagyjából ezen a szinten vannak – a különbséget a kis dobozok és az új, trendi ízek hozzák.

Mennyibe kerül 2026-ban az Év Szaloncukra?

Az idei Év Szaloncukra verseny eredményei a korábbi évek menetrendje alapján november végén, december elején várhatók, az idei versenyre november 4-ig lehetett nevezni. Viszont jó hír, hogy sok helyen ma is a kínálat részét képezik a tavalyi verseny győztes alkotásai.

Emlékeztetőül: az Év Szaloncukra 2025 versenyt a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda nyerte karamellizált fehércsokoládés, Lotus kekszes karamell szaloncukrával. Második a Keszthelyi Sütibolt roppanó ostyás sós karamellás, harmadik a Gyulai Kézműves Cukrászda „DJC Stílusgyakorlat” nevű szaloncukra lett.

A dobogósok közül egyiknek sem találtuk online, 2026-os árát – ezeket jellemzően helyben, a cukrászdában lehet megvenni. Több díjazott viszont a fenti listában is szerepel, vagy webshopban elérhető:

Demeter Chocolate – Dubai csokoládés szaloncukor (a gyerekek kedvence): 250 grammos zacskóban 5590, 200 grammos díszdobozban 4790 forint.

Stühmer – meggyes marcipán (tejfehérjementes kategória győztese): lédig 340 gramm 4999 forint.

Sulyán Cukrászda – valódi meggy zselés (zselés kategória, 2. hely): 250 gramm 4400 forint.

Jogos Desszert – Tökmagos Berriolette Pezsgés (az Év Új Íze): 100 gramm 2350 forint, ami 23 500 forintos kilóár. A manufaktúra többi szaloncukra 100 grammonként 1750–2250 forint.

Promenád Kávéház (szakmai kategória győztese): a nyertes Narancs Esszencia egyelőre nem szerepel a webshopban; a kávéház 20 darabos (270 grammos) díszdobozai 5800 forintba kerülnek, ami 21 481 Ft/kg.

A Hóvirág Fagylaltbár, a Hisztéria Cukrászda és a cukormentes kategóriát megnyerő Dibette szaloncukrának 2026-os árát sem találtuk meg nyilvános forrásban.

Mire figyeljen, aki most vásárol?

Az összevetés alapján a legfontosabb szempont nem a márka, hanem a kiszerelés: aki nagyobb mennyiséget vesz a fára, a lédig vagy nagy dobozos változattal kilónként akár 7–13 ezer forintot is spórolhat ugyanannál a gyártónál. A kis díszdobozok ajándéknak praktikusak, de a csomagolásért komoly felárat fizetünk.

A kereslet közben egyre inkább a drágább termékek felé tolódik. Ezt a kiskereskedők is érzékelik:

Egyre nő az igény a kifejezetten prémium, ajándékozásra szánt termékek iránt

– mondta Nagy Attila, az Auchan Retail Magyarország működési és értékesítési igazgatója az áruházlánc karácsonyi kínálatának bemutatásakor.

Akinek nem a doboz számít, annak a gyártók saját boltjain kívül is érdemes körülnézni. Az ALDI Szamos-gyártású lédig szaloncukra 9990 forintos kilóárával jóval olcsóbb, mint bármelyik prémium márkás termék a webshopokban. De a legjobban nyilván az jár, aki maga készíti otthon a szaloncukrot, például házi vajkaramellásat, amihez itt találod a szuper receptet.