A jegybankelnök szerint a közös valuta bevezetése hosszabb távon elősegítheti a magyar gazdaság felzárkózását és a társadalmi jólét növekedését.
Találkozott Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij: ezek a kérdések kerülnek napirendre a találkozón
Magyar Péter miniszterelnök Ungvárra látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. A két vezető közösen koszorúzta meg a háborúban elesett katonák emlékművét, a hivatalos tárgyalások fókuszában pedig a kárpátaljai magyar kisebbség jogai, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata állt - számolt be a Portfolio.
A hivatalos program az ungvári Kálvária temetőben kezdődött, ahol a kormányfő és az ukrán elnök közösen rótta le kegyeletét a harcokban elesett ukrán katonák előtt. Volodimir Zelenszkij megköszönte Magyar Péternek, hogy látogatását a hazájukat védő hősök előtti tiszteletadással indította. A magyar miniszterelnök felidézte, hogy még ellenzéki politikusként, 2024-ben járt először a hősi temetőben, most pedig a saját szemével láthatta, milyen méltóságteljes külsőt kapott az emlékhely az elmúlt bő két évben.
A koszorúzást követő egyeztetések kapcsán Magyar Péter elégedettségét fejezte ki a gyors eredmények miatt. Kiemelte, hogy alig néhány hét alatt sikerült érdemi megállapodásokat kötniük Kijevvel abban a tíz pontban, amelyek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogait biztosítják.
A találkozó diplomáciai súlyát az ukrán államfő is hangsúlyozta. Zelenszkij egy korábbi beszédében rámutatott, hogy Magyar Péter első miniszterelnöki látogatása Ukrajnában nemcsak a jószomszédi viszony, hanem az ország európai uniós integrációja szempontjából is kiemelt jelentőségű. Hozzátette, hogy Kijev mindent megtesz az EU-csatlakozási tárgyalások sikeres folytatásáért.
⚡️ Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Hungarian Prime Minister Péter Magyar meet in Uzhhorod 🕯️ The leaders laid flowers at Uzhhorod's military cemetery, in honor of Ukrainian defenders. 📹 Video by FREEДOM correspondent Oleh Borysov https://t.co/LmQNRimNHv— UATV English (@UATV_en) November 24, 2026
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Címlapkép: MTI/Nemes János
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